Воссоединение на фоне COVID-19

Книга этой недели — роман Сержа Жонкура «Тепло человеческое»

Фото: Реальное время

Пандемия COVID-19 — время, когда мир замер, а люди оказались заперты в своих квартирах. Это был поворотный момент для всей планеты. Сейчас вроде бы все уже закончилось, но в западной литературе только началось. Ковид стал одной из тем для рефлексирующих писателей. Правда, не в России. У нас пандемия сменилась другими проблемами. А вот в романе Сержа Жонкура «Тепло человеческое» пандемия стала не просто фоном, а основой, на которой развивается история о природе, семье и человеческих взаимоотношениях. Это произведение — попытка осмыслить в литературе глобальный кризис с точки зрения личных, порой скрытых переживаний.

От разногласий к примирению

В январе 2020 года мир, казалось бы, еще продолжал двигаться по своим привычным рельсам: в Париже шли обсуждения реформы пенсионной системы и разгорался протест «желтых жилетов». А потом на планету обрушился коронавирус. Французский писатель Серж Жонкур погружает нас именно в это время, когда люди оказались изолированы. Эпидемия, природа и семейные драмы стали основными движущими силами. Роман «Тепло человеческое» — это история одной французской семьи, чьи судьбы переплелись с глобальной историей, как и судьбы миллионов других людей по всему миру.

Главные герои книги — Каролина, Агата и Ванесса. Они сестры, которые решили спастись от городской изоляции и перебрались к брату в сельскую местность, откуда уехали еще двадцать лет назад. Брат, Александр, остался в родных местах, чтобы управлять фермой вместе с уже пожилыми родителями. Книга охватывает небольшой промежуток времени — с конца января по март 2020 года.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Это самое начало пандемии. Тогда многие не верили в мифический «китайский» вирус, все еще гуляли по улицам Парижа и других французских городов, встречались с друзьями и пили кофе в кофейнях. Эти простые действия в романе чередуются с заявлениями политиков и чиновников в телевизоре и по радио. Сначала фоном, но потом герои все больше внимания уделяют тревожным сообщениям. Безразличие сменяется настороженностью, а потом и страхом. Одни боятся остаться в изоляции в маленькой квартире, где не развернуться, другие — одиночества, третьи — вируса.

Последний оплот цивилизации

С момента начала пандемии, когда границы закрылись, а аэропорты замолкли, сельская жизнь стала символом человеческой стойкости. Удаленная ферма, в которой проживают родители главных героев, обретает статус убежища, где все идет по своим законам. Здесь, вдали от шума и беспокойства мегаполисов, появляется возможность вернуться к истокам.

Жонкур тщательно описывает, как герои, несмотря на личные разногласия, начинают заново осознавать ценность семейных уз и важность связи с природой. Один из ключевых моментов — это возвращение сестер и их семей на ферму, несмотря на многолетнюю вражду с братом, который им не простил продажи части семейных земель для установки ветряков. Эта ситуация становится основой для внутренней работы героев, когда конфликты прошлого встречаются с реальностью сегодняшнего дня, а чувства, которые они пытались скрыть, всплывают наружу.

Одна из центральных тем романа — вопрос о месте человека в природе. Жонкур не ограничивается простыми описаниями природы, а использует ее как фон для размышлений о человеческой жизни. Например, описание поведения животных на ферме и наблюдения за тем, как меняется климат, — это метафора того, как изменяются и сами герои: от отчужденности и враждебности к гармонии и принятию. В то время как старые привычки умирают, а кризис мирового масштаба затягивает людей в свои сети, природа продолжает свой путь, независимо от внешних угроз.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Семейные разногласия, которые долгое время оставались неразрешенными, всплывают на поверхность, становятся предметом обсуждения и прощения в условиях изоляции. Переживания о потерянных отношениях, противоречия по поводу материальных ценностей, борьба за самореализацию — все это находит свое место в стенах дома, где все, что осталось, — это взаимное понимание и поддержка.

Сначала герои испытывают отчуждение, но с развитием сюжета, из-за ситуаций, которые вынуждают их помогать друг другу, появляется новая степень доверия. Особенно когда в их жизнь врываются три щенка. Они, как символы новой жизни, подталкивают и героев к новому. Заново посмотреть друг на друга. Заново увидеть и услышать друг друга. И, в конце концов, измениться самим и изменить свое отношение к близким.

Политика между строк

Несмотря на камерность повествования, роман поднимает важные социальные вопросы. К примеру, муж Агаты, Грег, считает, что весь мир сошел с ума, вирус — это способ держать людей под замком и протащить в это время неугодные населению законопроекты. Он не придерживается никаких мер безопасности и в итоге заболевает, чем ставит под угрозу здоровье и жизнь пожилых родителей Агаты. Болезнь Грега вызывает очередную серию скандалов. Но это конфликты не внутри одной семьи. Это срез общества, в котором растет недоверие между разными социальными слоями.

Мы осознаем зависимость от государственных решений, ощущаем, как легко можно лишиться привычных удобств и попасть в полную неопределенность. Жонкур не делает громких заявлений, но сквозь строки читается критика политики, которая ведет к разобщению людей.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Пандемия стала своего рода лакмусовой бумажкой, которая выявила социальные трещины: городские жители бегут в провинцию, обостряется вопрос собственности, старые конфликты между соседями выходят наружу. В этом смысле «Тепло человеческое» — это не роман о локдауне, а метафора современного мира, где изоляция не только физическое состояние, но и образ жизни.

Серж Жонкур предлагает читателю не только осмыслить пережитый опыт, но и задуматься о будущем. Что будет дальше, если мы не сделаем выводов из произошедшего? Как изменится наше отношение к природе, обществу, личным границам? Вопросов остается больше, чем ответов, но именно это и делает роман по-настоящему ценным.

«Тепло человеческое» — это не история о страхе перед вирусом. Это роман о столкновении цивилизации с ее хрупкостью, о попытке человека найти баланс между природой и технологией, о страхах и надеждах, которые всегда были с нами. Жонкур напоминает нам, что в конечном счете главное — это то самое тепло человеческое, которое позволяет нам не сломаться перед лицом неопределенности.

Издательство: «Лайвбук»

Перевод: Александра Глебовская

Количество страниц: 320

Год: 2025

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».