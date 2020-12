Видео недели: рукоприкладство к котлетам, робот-курьер в Иннополисе и взрывное приземление Starship

На неделе общественность Набережных Челнов всполошил ролик из школы №60. Там сняли на видео, как сотрудники столовой голыми руками раскладывают котлеты по тарелкам. Администрация школы отрицать факт раскладывания мясного продукта без перчаток не стала — объяснили это тем, что «перчатки порвались», но повара все же пообещали оштрафовать.

Пахнет жареным и в Казани. Тут в конце недели типичное явление для спальных районов города — езду по тротуару — решил пресечь смелый городской житель, к которому присоединились и окружающие. В общем-то, в ролике не происходит ничего особенного — ездоку по пешеходным дорогам пришлось ретироваться (возможно, потому что снимавший сообщил ему, что тот «уже попал»). В общем, видео с завышенным градусом вражды и тревожности популярно — в разных пабликах у него от 1 до 12 тысяч просмотров.

А вот в Ростове-на-Дону на прошлых выходных случилось яркое событие. Как сообщают СМИ, на рынке загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. В результате жители города смогли насладиться зрелищем, которого явно не ждали в начале декабря — неплохим фейерверком. В ростовских пабликах пишут, что «отстреляло» на 20 млн рублей. Видео снято человеком, которого не беспокоила перспектива получить салютом в машину.

В городе Советск Кировской области на территории дендрологического сада появился новый арт-объект, построенный группой студентов во главе с Андреем Вдовенко — «Дом Шрека». «У нас были примитивные материалы, немного техники, огромное желание создавать и стремление получить результат. Полтора года работы, и, по-моему, получилось даже лучше, чем мы ожидали», — пишет он в подписи к видео, в котором рассказывается, как строился объект.

Группа ДДТ на неделе выпустила клип под названием «2020». Его можно воспринимать как своего рода прощание с годом, который оказался не таким хорошим, как хотелось бы. Как отмечают СМИ, снимался ролик в том числе в недостроенном здании в городе Мурино, ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. Видео посмотрели за неделю около миллиона раз.

В Азербайджане продолжают отмечать победу в закончившемся конфликте в Нагорном Карабахе: в Баку устроили по этому поводу парад. Как сообщает Mash, на площади Свободы три тысячи военных, 150 единиц техники, а принимает военное шествие не только президент Азербайджана, но и глава Турции Реджеп Эрдоган.

Тем временем «Яндекс» запустил доставку из ресторанов с помощью робота. «Яндекс.Еда» теперь использует не только курьеров, но и «Яндекс.Ровер», чтобы привезти пищу голодным пользователям. Пока, правда, такой способ действует лишь в двух зонах в России — около бизнес-центра «Белая площадь», рядом с метро «Белорусская» в Москве, и в Иннополисе. С тем, как робот пробирается по улицам IT-спутника Казани, можно ознакомиться в видео.

Во многом связанное с Россией событие — премьера трейлера фильма Nobody («Никто»), прокатом которого будет заниматься Universal Pictures. Режиссером триллера, который выйдет в феврале 2021 года, стал Илья Найшуллер, среди его предыдущих работ — телесериал «Барвиха», боевик «Хардкор», а также несколько клипов группы «Ленинград» и Biting Elbows, в которой он является фронтменом. В ролях — Боб Оденкерк (игравший Сола Гудман в сериале «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»), Кристофер Ллойд (доктор Эммет Браун из «Назад в будущее»), а также Алексей Серебряков («Левиафан», «Легенда о Коловрате», «Ван Гоги») и Александр Паль («Верность», «Глубже!», «Горько!»).

Starship — прототип космического корабля для полетов на Марс от компании SpaceX Илона Маска — взорвался во время испытаний в Техасе. Взрыв был довольно впечатляющим, тем не менее корабль успешно достиг заданной высоты и начал плавный спуск. В SpaceX заявили, что высокая скорость приземления, которая привела к жесткой посадке, была вызвана низким давлением в топливном баке. Илон Маск дал хорошую оценку результатам испытаний.

Матч между французским ПСЖ и турецким «Истанбул Башакшехиром» в начале недели был прерван из-за расистского скандала. Игра продлилась 13 минут — после этого один из рефери матча Себастьян Чолтеску в силу странного стечения обстоятельств назвал ассистента тренера «Истанбула» Пьера Вебо «этим черным парнем», что вызвало возмущение игроков. Команды посчитали это расизмом и покинули поле, в другой день матч доиграли. ПСЖ победил со счетом 5:1.

4th official being accused of racism by both sets of players in PSG vs Istanbul Basaksehir, players walk off the pitch #PSGIBFK #PSG pic.twitter.com/72gRiHENTR