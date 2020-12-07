Ирина Волынец: «Даже в случае смены класса или школы проблема нападок на детей повторяется»

Уполномоченный по правам ребенка Волынец рассказала о проблемах, с которыми к ней приходят. Большая часть из них связана со школой

Фото: Максим Платонов

Самая частая причина обращения к уполномоченному по правам ребенка в Татарстане — порядок общения с детьми после развода, заявила сегодня детский омбудсмен республики Ирина Волынец. Вместе с тем обращаются по вопросам имущественного характера и невыплаты отцами алиментов — в том числе и сами дети. Однако существуют и другие проблемы, о части которых уполномоченный узнает от детей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дети приходят с серьезными вопросами

Как отмечает Волынец, чаще всего за решением вопросов к ней обращаются родители или законные представители детей. Однако фиксируются и запросы от детей, причем по совершенно серьезным темам, а не просто жалобы на родителей и учителей.

— Недавно было обращение: подросток попросил, чтобы было изменено решение по приватизации квартиры, которая была приватизирована без включения ребенка в долю. Мы думаем, что судебное решение будет отменено в силу грубого нарушения закона, — считает Волынец.

Еще одна история, произошедшая в республике, связана с девушкой, которая более 14 лет проживала в Татарстане, не имея никаких документов, в том числе паспорта. В итоге не без помощи уполномоченного было принято решение предоставить девушке вид на жительство и паспорт. По словам Волынец, это недоработка органов опеки, системы образования и муниципальной власти.

Спикер уверена, это связано с большими очередями, нехваткой количества вводимого жилья и тем, что опекуны сироты не отстаивают его права. Фото: l34.news

Следующая проблема, с которой обращаются к Волынец, — предоставление жилья детям-сиротам. Спикер уверена, это связано с большими очередями, нехваткой количества вводимого жилья и тем, что опекуны сироты не отстаивают его права.

Школьные проблемы требуют взрослых решений



— Очень много обращений, связанных с конфликтами в школах. Обращаются не только родители, но и бабушки и дедушки. Сейчас очень много явлений, когда ребенка травят как сверстники, так и учителя, — уверяет Волынец.

При подробном рассмотрении подобных обращений выясняется, что конфликта нет и в данном случае играет роль родительская гиперопека.

— Хочется дать рекомендации родителям детей, ставших объектом нападок. Как показывает практика, даже в случае смены класса или школы проблема повторяется. [Причиной служит] как провоцирующее поведение ребенка, так и проблемы в семье, в результате которых ребенок ощущает себя жертвой обстоятельств. Допустим, агрессия одного из родителей превращает ребенка в тирана, который пытается загнать под каблук, чем вызывает стойкую неприязнь. Либо ребенок становится жертвой, которая провоцирует людей на агрессивное поведение. В этих случаях мы рекомендуем обратиться к психологу. Для родителя главное не доказать, что он прав, а главное — сделать так, чтобы ребенок избавился от этой ужасной ситуации, — говорит Волынец.

С ней согласна и семейный психолог, председатель РОО приемных семей РТ Светлана Елакова. Эксперт отмечает, что причина конфликта не всегда кроется только в семье, иногда виновата бывает школа.

— Все зависит от возраста ребенка. Если это начальная школа, то бывает так, инициатором буллинга может быть учитель. Пример: педагогу не нравится ученик, он позволяет какие-то высказывания. Тогда другой ребенок считывает посыл, что с [нелюбимчиком] можно так обращаться. Потом дети дальше развивают эту модель. Однако так делать будут не все дети, а только те, у которых в семье такая модель поведения допустима, когда кто-то может самоутверждаться за счет другого, — уверена Светлана Елакова.

Еще один школьный вопрос, который предстоит решить: зависимость детей от гаджетов. Однако семейный психолог считает, что здесь необходим тандем «родитель — школа».

— Дети развиваются за счет познавательного интереса. Им должно быть интересно. Если у ребенка есть интерес вне гаджета, то он всегда будет этим заниматься. Если нет — он уходит в виртуальный мир, в компьютерные игры, где он может быть успешным, где он может примерить какую-то роль, — говорит эксперт.

Отобрать же гаджет совсем, уверена собеседница, невозможно, особенно в то время, когда есть онлайн-дневники и различные онлайн-классы. Убрать гаджет ребенок может только самостоятельно и только если у него есть свои интересы, интересные собеседники и какие-то дела.

— Здесь должен быть тандем родителей и педагога. Ребенок половину дня проводит в школе — ему должно быть там интересно. Когда ребенку на уроке интересно, педагог увлеченно доносит предмет, дети про телефон не вспоминают. Он же не может нажать «Выкл.» — отключить педагога, и ребенок лезет в телефон. Дети должны понимать, для чего ему это пригодится, как он сможет это применять, — считает эксперт.

Чаще всего жалуются на остывшее горячее питание и невкусную, по мнению детей, еду. Фото Дарьи Турцевой

Последняя проблема, на которой заострила внимание Волынец, — школьное питание. Чаще всего жалуются на остывшее горячее питание и невкусную, по мнению детей, еду.

— Есть много семей, в которых едят неправильную еду — фастфуд, многие дома готовят пиццу, сосиски в тесте, какие-то полуфабрикаты быстрого приготовления, которые отличаются по вкусу от правильной и здоровой еды — каши, компота. И обыкновенные котлеты уже кажутся невкусными, суп — диковинным. Дети жалуются на то, что в школе все невкусно, — говорит Волынец.

Приучать детей к здоровой пище, уверена она, необходимо вместе с родителями, которые должны рассказывать о правильном и полезном питании.

— Это работа навстречу друг к другу. Когда родители со своей стороны не относятся критично, как судьи, к тому, что в школе кто-то должен все сделать, а с пониманием того, что есть бюджет, есть правила с коронавирусом, когда детей надо разделить и покормить в разное время, что не все было готово к этому, — призывает Волынец.

