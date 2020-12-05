KazanMall ощутил эффект «Черной пятницы»

Новый ТЦ перетянул из «Парк Хауса» некоторых «якорей» и привлек новых игроков

Фото: Максим Платонов

Самый крупный торгово-развлекательный центр KazanMall в некотором отдалении от «золотой мили» Казани сегодня торжественно открыли для посетителей (двумя неделями ранее было техническое открытие). На первый взгляд молл особо не удивит палитрой представленных брендов: многие демократические марки одежды и обуви давно присутствуют в столичном масс-маркете. Однако есть и приятные неожиданности среди гостевых марок, кто впервые запускает магазины одежды в Казани. Многие праздничные площадки начали работать с утра, но поначалу посетителей было немного — их заметно прибавилось во второй половине дня. За соблюдением масочного режима следили строго, а при входе в некоторые магазины измеряли температуру, рассказал побывавший на открытии ТЦ корреспондент «Реального времени».

Социальная дистанция соблюдается



KazanMall можно считать наиболее ультрамодным торгово-развлекательным центром — оно и понятно, других новых ТЦ сопоставимых масштабов в татарстанской столице не открывали много лет.

Комплекс вобрал лучшие московские архитектурные решения в планировке торгового пространства. При относительно стандартной высоте здания внутри чрезвычайно просторно, светло и свежо. Ощущение свободы и воздушности возникает от того, что пешеходные пролеты не загромождены торговыми точками по продаже аксессуаров и бижутерии. Исключением стали лишь «Якутские бриллианты»: на втором этаже выставлены золотые украшения по 200—300 тысяч рублей! Но вокруг почти не встретишь покупателей, поэтому ничто не мешает ровному ходу.

Комплекс вобрал лучшие московские архитектурные решения в планировке торгового пространства

Возможно, впечатление легкости шоппинга складывалось из-за того, что в день официального открытия центр оказался полупустым, несмотря на яркую праздничную программу. В первый декабрьский выходной казанцы не бросились за покупками в KazanMall, по крайне мере с утра. За несколько утренних часов на пути корреспондента «Реального времени» встретилось мало покупателей. И даже первый в Казани магазин Mohito, который выставил последнюю коллекцию женской одежды по демократичным ценам, пустовал: в огромном зале примеряли пуховики две-три девушки и не более. Одним словом, с утра и в первую половину дня в ТЦ было не многолюдно, позднее посетителей явно прибавилось.

На входе покупателей встречало импровизированное шоу клоунов, а по самому центру разгуливали белые феи. Ближе к обеду с концертным номером выступила детская группа «Созвездие».

На входе покупателей встречало импровизированное шоу клоунов, а по самому центру разгуливали молчаливые белые феи

Территорию косметики отдали «Золотому яблоку»

Заметное оживление покупателей наблюдалось в супермаркете парфюмерии «Золотое яблоко». В отличие от московских торговых центров, где парфюмерный ретейлер предпочитает находится на первом этаже напротив центрального входа, в KazanMall он выбрал схожую локацию, но только на втором этаже (нужно подняться на эскалаторе). «Золотое яблоко» оказалось в выигрышном положении — рядом нет ни одного конкурента из числа «Л'Этуаль» или «Рив гош», как в других ТЦ. Продавцы уверяли, что в день открытия представили самые последние новинки.

В отличие от парфюмерного продавца, одежным ретейлерам придется конкурировать. Здесь открылось немало одежных марок в среднем ценовом сегменте: рубашки, джинсы, толстовки, пуховики почти в каждом магазине. Люксовые марки — единичны, но их можно встретить в других ТЦ. Mustang и рядом с ним Sisley пустуют, потому что цены от 10 тысяч рублей, пуховики от 15 тыс., рубашки от 3 тыс., джинсы от 5,5 тыс. Немецкий Mustang впервые открылся в Казани, это конкурент Levi's.

Заметное оживление покупателей наблюдалось лишь в супермаркете парфюмерии «Золотое яблоко»

Похожая картина в обувном сегменте. Единственное, чем могут быть интересны эти магазины, — обновленным ассортиментом и полнотой коллекций. Так, в обувных салонах «Эконика» и «Рандеву», которые, собственно, и делят ТЦ, выставлены самые свежие образцы. По словам продавцов, оба игрока закрыли свои магазины в «Парк Хаусе» и переехали сюда.



— Мы боялись, что в день открытия придется требовать соблюдения социальной дистанции среди посетителей из-за переполненности, но этого не случилось, — рассказывают продавцы. — Сейчас казанцы осторожно делают покупки, заранее планируют, что им нужно купить, и ничего лишнего не берут.

Общая площадь — почти 138 тыс. кв. м (из них торговая — 54 тыс.). Для сравнения: площадь «Меги» — 112,5 тыс. кв. метров, но арендопригодная куда выше, чем в KazanMall. Общий объем финансирования оценивается в 6 млрд рублей, здание, предположительно, окупится за 10 лет. Основным кредитором UD Group выступил банк ВТБ — он же кредитовал и ТЦ «Горки Парк».

1 / 45 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов