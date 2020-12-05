KazanMall ощутил эффект «Черной пятницы»
Новый ТЦ перетянул из «Парк Хауса» некоторых «якорей» и привлек новых игроков
Самый крупный торгово-развлекательный центр KazanMall в некотором отдалении от «золотой мили» Казани сегодня торжественно открыли для посетителей (двумя неделями ранее было техническое открытие). На первый взгляд молл особо не удивит палитрой представленных брендов: многие демократические марки одежды и обуви давно присутствуют в столичном масс-маркете. Однако есть и приятные неожиданности среди гостевых марок, кто впервые запускает магазины одежды в Казани. Многие праздничные площадки начали работать с утра, но поначалу посетителей было немного — их заметно прибавилось во второй половине дня. За соблюдением масочного режима следили строго, а при входе в некоторые магазины измеряли температуру, рассказал побывавший на открытии ТЦ корреспондент «Реального времени».
Социальная дистанция соблюдается
KazanMall можно считать наиболее ультрамодным торгово-развлекательным центром — оно и понятно, других новых ТЦ сопоставимых масштабов в татарстанской столице не открывали много лет.
Комплекс вобрал лучшие московские архитектурные решения в планировке торгового пространства. При относительно стандартной высоте здания внутри чрезвычайно просторно, светло и свежо. Ощущение свободы и воздушности возникает от того, что пешеходные пролеты не загромождены торговыми точками по продаже аксессуаров и бижутерии. Исключением стали лишь «Якутские бриллианты»: на втором этаже выставлены золотые украшения по 200—300 тысяч рублей! Но вокруг почти не встретишь покупателей, поэтому ничто не мешает ровному ходу.
Возможно, впечатление легкости шоппинга складывалось из-за того, что в день официального открытия центр оказался полупустым, несмотря на яркую праздничную программу. В первый декабрьский выходной казанцы не бросились за покупками в KazanMall, по крайне мере с утра. За несколько утренних часов на пути корреспондента «Реального времени» встретилось мало покупателей. И даже первый в Казани магазин Mohito, который выставил последнюю коллекцию женской одежды по демократичным ценам, пустовал: в огромном зале примеряли пуховики две-три девушки и не более. Одним словом, с утра и в первую половину дня в ТЦ было не многолюдно, позднее посетителей явно прибавилось.
На входе покупателей встречало импровизированное шоу клоунов, а по самому центру разгуливали белые феи. Ближе к обеду с концертным номером выступила детская группа «Созвездие».
Территорию косметики отдали «Золотому яблоку»
Заметное оживление покупателей наблюдалось в супермаркете парфюмерии «Золотое яблоко». В отличие от московских торговых центров, где парфюмерный ретейлер предпочитает находится на первом этаже напротив центрального входа, в KazanMall он выбрал схожую локацию, но только на втором этаже (нужно подняться на эскалаторе). «Золотое яблоко» оказалось в выигрышном положении — рядом нет ни одного конкурента из числа «Л'Этуаль» или «Рив гош», как в других ТЦ. Продавцы уверяли, что в день открытия представили самые последние новинки.
В отличие от парфюмерного продавца, одежным ретейлерам придется конкурировать. Здесь открылось немало одежных марок в среднем ценовом сегменте: рубашки, джинсы, толстовки, пуховики почти в каждом магазине. Люксовые марки — единичны, но их можно встретить в других ТЦ. Mustang и рядом с ним Sisley пустуют, потому что цены от 10 тысяч рублей, пуховики от 15 тыс., рубашки от 3 тыс., джинсы от 5,5 тыс. Немецкий Mustang впервые открылся в Казани, это конкурент Levi's.
Похожая картина в обувном сегменте. Единственное, чем могут быть интересны эти магазины, — обновленным ассортиментом и полнотой коллекций. Так, в обувных салонах «Эконика» и «Рандеву», которые, собственно, и делят ТЦ, выставлены самые свежие образцы. По словам продавцов, оба игрока закрыли свои магазины в «Парк Хаусе» и переехали сюда.
— Мы боялись, что в день открытия придется требовать соблюдения социальной дистанции среди посетителей из-за переполненности, но этого не случилось, — рассказывают продавцы. — Сейчас казанцы осторожно делают покупки, заранее планируют, что им нужно купить, и ничего лишнего не берут.
Общая площадь — почти 138 тыс. кв. м (из них торговая — 54 тыс.). Для сравнения: площадь «Меги» — 112,5 тыс. кв. метров, но арендопригодная куда выше, чем в KazanMall. Общий объем финансирования оценивается в 6 млрд рублей, здание, предположительно, окупится за 10 лет. Основным кредитором UD Group выступил банк ВТБ — он же кредитовал и ТЦ «Горки Парк».
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