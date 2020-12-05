Усталый «Локо» схлопочет от «Рубина», «Уфа» отправит «Ростов» в тройку, а «Спартак» ждет «изи катка»
Превью 17-го тура чемпионата РПЛ
По мере приближения зимы российский футбол традиционно дает болельщикам все меньше поводов для веселья и все больше вынуждает их оценивать этот праздник спорта по телевизору. Дело даже не столько в минусовых температурах, сколько в унынии, в котором пребывает лига после очередного неудачного европохода ее лучших представителей — как правило, к декабрю там все становится ясно. В 17-м туре чемпионата РПЛ почти все участники еврокубков принимают соперников слабее себя (на бумаге), и это вроде бы повод реабилитироваться, но не все так просто. «Рубин» должен задать нервотрепку «Локомотиву», «Урал» — «Зениту», а вот «Спартак» с «Ростовом», похоже, подтянут свое положение в таблице. Подробнее — в традиционном превью предстоящего тура от «Реального времени».
«Локомотив» — «Рубин»: насколько заряжен растренированный Хвича?
Не самый богатый на громкие афиши тур не оставляет выбора для определения центрального матча — как ни парадоксально, им является противостояние седьмой и девятой команд в таблице.
Впрочем, таблица здесь не такой уж объективный показатель — до ноябрьского спада «Рубин» примеривался к зоне еврокубков, а «Локомотив» навязывал борьбу «Зениту» за лидерство. Однако кадровые потери прямо перед стартом в Лиге чемпионов и целая серия травм повлияли на результаты железнодорожников в Премьер-лиге. Да и Марко Николич с игроками, похоже, окончательно установили приоритет ЛЧ над внутренним первенством.
С чем пожалует в Черкизово «Рубин»? С неудачной серией из трех поражений и неожиданной второй победой в сезоне над ЦСКА. Самые оптимистичные болельщики уже надеются, что в сегодняшней игре, наконец, поможет вернувшийся в состав Хвича Кварацхелия, но, судя по всему, грузинскому хавбеку еще далеко до своих лучших кондиций, и видео с тренировок это подтверждают. С другой стороны, Хвича всегда выходил на игры с бывшим клубом сверхзаряженным — москвичи в свое время так и не сделали ему достойного предложения, и Василий Кикнадзе решил отдать игрока в Казань «задарма».
- Прогноз «Реального времени»
- «Рубин» в нынешнем сезоне по старой, еще бердыевской традиции довольно удачно играет с топ-клубами и неважно — с соперниками попроще. Сложно отнести сегодняшний «Локомотив» к безоговорочным командам топ-уровня, но и середняком его тоже не назовешь. Сделаем ставку на общую усталость железнодорожников, удачную статистику «Рубина» и эмоциональный подъем Казани после победы на армейцами.
- 0:1 — победа «Рубина»
«Ростов» — «Уфа»: первая тройка так близко, но путь к ней преграждает уфимский «автобус»
В прошлом туре «Уфа» впервые при Рашиде Рахимове одержала убедительную победу — правда, над кризисным «Тамбовом», игроки которого, по слухам, не получают зарплату уже очень давно. В матче наконец-то проявил себя главная надежда башкирского клуба Тимур Жамалетдинов — у него первый дубль за «Уфу» и за последние 2 года.
Возможно, первая за 3 месяца победа даст подопечным Рахимова некий заряд положительных эмоций, и команда заиграет повеселее, вот только в «Ростове» сегодня царит совсем иная атмосфера, нежели в «Тамбове» — коллектив Валерия Карпина на ходу, и проблем с финансами (по крайней мере таких, как у тамбовчан) у него нет.
Отлично вписался в новую команду молодой полузащитник Роман Тугарев, а Хорен Байрамян и вовсе в огне: он лучший игрок лиги в ноябре по всем показателям, а за последние две игры забивал трижды — «Динамо» и «Рубину» (с казанцами отличился дублем).
- Прогноз «Реального времени»
- Заветных трех очков не хватает «Ростову», чтобы ворваться в первую тройку таблицы РПЛ. Последние две игры южане провели сверхудачно, разгромив «Динамо» (4:1) и обыграв «Рубин» (2:0), и чем же это не повод продолжить серию с куда более скромной «Уфой», атакующий потенциал которой сильно уступает ростовскому? Тем более что уфимцы не уходят с поля без пропущенных голов на протяжении семи последних встреч.
- 2:1 — победа «Ростова»
«Спартак» — «Тамбов»: «изи катка» для красно-белых?
Перед ноябрьской паузой «Спартак» ощутимо подпортил настроение болельщикам и свое положение в таблице двумя ничьими — на выезде не удалось справиться с «Уралом» (2:2), а после дома едва спаслись в матче с «Динамо» (1:1).
Правда, в последнем перед паузой туре подопечным Доменико Тедеско удалось переиграть дома волгоградский «Ротор» (2:0), так что в тройке красно-белые все-таки удержались и, более того, делят первое место с «Зенитом» и ЦСКА, уступая лишь по дополнительным показателям.
«Спартаку» играть с тем самым проблемным «Тамбовом», что дает москвичам отличный шанс вернуться на чистую первую строчку, при условии, что оступятся конкуренты, измученные еврокубками.
- Прогноз «Реального времени»
- Именно этот матч грозились бойкотировать игроки «Тамбова» из-за больших долгов по зарплате, поскольку игра со «Спартаком» привлекает наибольшее внимание. Известно, что руководство Тамбовской области задолжало им почти с самого начала сезона и с тех пор «на связь не выходит». Наверняка это сильно портит микроклимат в команде, но на игру со «Спартаком» тамбовчане, конечно же, должны собраться по максимуму. Хотя бы ради собственного будущего — после «Тамбова» нужно будет где-то продолжать карьеру.
- 2:0 — победа «Спартака»
«Зенит» — «Урал»: они не реабилитируются
Что может быть хуже, чем выходить на поле в российском чемпионате после очередного постыдного поражения в Европе и убеждать себя, что победа над середняком РПЛ смоет все твои грехи перед самим собой и болельщиками? Именно с такими чувствами и проводит питерский «Зенит» всю осень. Схема проста: отправился на матч Лиги чемпионов — смачно опростоволосился — поехал самоутверждаться на российских полях.
Вот только и с этим у команды Сергея Семака в последнее время серьезные проблемы. В РПЛ у сине-бело-голубых всего две победы в пяти последних играх. На выезде «Зенит» обыграл «Химки» (2:0), а дома разобрался с «Краснодаром» (3:1). Затем питерцы отдали два очка «Ахмату» (2:2) и скатали нули с «Арсеналом». В общем, кругом одно уныние.
У соперника питерцев, екатеринбургского «Урала», ситуация зеркальная. Команда из Екатеринбурга не проигрывала в пяти играх подряд. Уральцы обыгрывали «Уфу» — 2:1 и «Сочи» — 1:0, а потом играли по нулям с «Тамбовом» и «Ротором» и обменивались голами со «Спартаком» (2:2). Их лидеры Эрик Бикфалви и Павел Погребняк набрали по два результативных очка, а Илья Помазун засушил уже пять «сухарей» в сезоне.
- Прогноз «Реального времени»
- «Зенит» переживает спад, и есть все предпосылки к тому, что и в Петербурге Семаку не удастся исправить ситуацию. «Урал» сыграет организовано и засушит игру.
- Ничья — 0:0
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