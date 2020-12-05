Усталый «Локо» схлопочет от «Рубина», «Уфа» отправит «Ростов» в тройку, а «Спартак» ждет «изи катка»

Превью 17-го тура чемпионата РПЛ

По мере приближения зимы российский футбол традиционно дает болельщикам все меньше поводов для веселья и все больше вынуждает их оценивать этот праздник спорта по телевизору. Дело даже не столько в минусовых температурах, сколько в унынии, в котором пребывает лига после очередного неудачного европохода ее лучших представителей — как правило, к декабрю там все становится ясно. В 17-м туре чемпионата РПЛ почти все участники еврокубков принимают соперников слабее себя (на бумаге), и это вроде бы повод реабилитироваться, но не все так просто. «Рубин» должен задать нервотрепку «Локомотиву», «Урал» — «Зениту», а вот «Спартак» с «Ростовом», похоже, подтянут свое положение в таблице. Подробнее — в традиционном превью предстоящего тура от «Реального времени».

«Локомотив» — «Рубин»: насколько заряжен растренированный Хвича?

Не самый богатый на громкие афиши тур не оставляет выбора для определения центрального матча — как ни парадоксально, им является противостояние седьмой и девятой команд в таблице.

Впрочем, таблица здесь не такой уж объективный показатель — до ноябрьского спада «Рубин» примеривался к зоне еврокубков, а «Локомотив» навязывал борьбу «Зениту» за лидерство. Однако кадровые потери прямо перед стартом в Лиге чемпионов и целая серия травм повлияли на результаты железнодорожников в Премьер-лиге. Да и Марко Николич с игроками, похоже, окончательно установили приоритет ЛЧ над внутренним первенством.

С чем пожалует в Черкизово «Рубин»? С неудачной серией из трех поражений и неожиданной второй победой в сезоне над ЦСКА. Самые оптимистичные болельщики уже надеются, что в сегодняшней игре, наконец, поможет вернувшийся в состав Хвича Кварацхелия, но, судя по всему, грузинскому хавбеку еще далеко до своих лучших кондиций, и видео с тренировок это подтверждают. С другой стороны, Хвича всегда выходил на игры с бывшим клубом сверхзаряженным — москвичи в свое время так и не сделали ему достойного предложения, и Василий Кикнадзе решил отдать игрока в Казань «задарма».

Самые оптимистичные болельщики уже надеются, что в сегодняшней игре, наконец, поможет вернувшийся в состав Хвича Кварацхелия. Фото: rubin-kazan.ru

Прогноз «Реального времени»

«Рубин» в нынешнем сезоне по старой, еще бердыевской традиции довольно удачно играет с топ-клубами и неважно — с соперниками попроще. Сложно отнести сегодняшний «Локомотив» к безоговорочным командам топ-уровня, но и середняком его тоже не назовешь. Сделаем ставку на общую усталость железнодорожников, удачную статистику «Рубина» и эмоциональный подъем Казани после победы на армейцами.

0:1 — победа «Рубина»

«Ростов» — «Уфа»: первая тройка так близко, но путь к ней преграждает уфимский «автобус»

В прошлом туре «Уфа» впервые при Рашиде Рахимове одержала убедительную победу — правда, над кризисным «Тамбовом», игроки которого, по слухам, не получают зарплату уже очень давно. В матче наконец-то проявил себя главная надежда башкирского клуба Тимур Жамалетдинов — у него первый дубль за «Уфу» и за последние 2 года.

Возможно, первая за 3 месяца победа даст подопечным Рахимова некий заряд положительных эмоций, и команда заиграет повеселее, вот только в «Ростове» сегодня царит совсем иная атмосфера, нежели в «Тамбове» — коллектив Валерия Карпина на ходу, и проблем с финансами (по крайней мере таких, как у тамбовчан) у него нет.

Отлично вписался в новую команду молодой полузащитник Роман Тугарев, а Хорен Байрамян и вовсе в огне: он лучший игрок лиги в ноябре по всем показателям, а за последние две игры забивал трижды — «Динамо» и «Рубину» (с казанцами отличился дублем).

Прогноз «Реального времени»

Заветных трех очков не хватает «Ростову», чтобы ворваться в первую тройку таблицы РПЛ. Последние две игры южане провели сверхудачно, разгромив «Динамо» (4:1) и обыграв «Рубин» (2:0), и чем же это не повод продолжить серию с куда более скромной «Уфой», атакующий потенциал которой сильно уступает ростовскому? Тем более что уфимцы не уходят с поля без пропущенных голов на протяжении семи последних встреч.

2:1 — победа «Ростова»

«Спартак» — «Тамбов»: «изи катка» для красно-белых?

Перед ноябрьской паузой «Спартак» ощутимо подпортил настроение болельщикам и свое положение в таблице двумя ничьими — на выезде не удалось справиться с «Уралом» (2:2), а после дома едва спаслись в матче с «Динамо» (1:1).

Правда, в последнем перед паузой туре подопечным Доменико Тедеско удалось переиграть дома волгоградский «Ротор» (2:0), так что в тройке красно-белые все-таки удержались и, более того, делят первое место с «Зенитом» и ЦСКА, уступая лишь по дополнительным показателям.

В последнем перед паузой туре подопечным Доменико Тедеско удалось переиграть дома волгоградский «Ротор» (2:0). Фото: spartak.com

«Спартаку» играть с тем самым проблемным «Тамбовом», что дает москвичам отличный шанс вернуться на чистую первую строчку, при условии, что оступятся конкуренты, измученные еврокубками.

Прогноз «Реального времени»

Именно этот матч грозились бойкотировать игроки «Тамбова» из-за больших долгов по зарплате, поскольку игра со «Спартаком» привлекает наибольшее внимание. Известно, что руководство Тамбовской области задолжало им почти с самого начала сезона и с тех пор «на связь не выходит». Наверняка это сильно портит микроклимат в команде, но на игру со «Спартаком» тамбовчане, конечно же, должны собраться по максимуму. Хотя бы ради собственного будущего — после «Тамбова» нужно будет где-то продолжать карьеру.

2:0 — победа «Спартака»

«Зенит» — «Урал»: они не реабилитируются

Что может быть хуже, чем выходить на поле в российском чемпионате после очередного постыдного поражения в Европе и убеждать себя, что победа над середняком РПЛ смоет все твои грехи перед самим собой и болельщиками? Именно с такими чувствами и проводит питерский «Зенит» всю осень. Схема проста: отправился на матч Лиги чемпионов — смачно опростоволосился — поехал самоутверждаться на российских полях.

Вот только и с этим у команды Сергея Семака в последнее время серьезные проблемы. В РПЛ у сине-бело-голубых всего две победы в пяти последних играх. На выезде «Зенит» обыграл «Химки» (2:0), а дома разобрался с «Краснодаром» (3:1). Затем питерцы отдали два очка «Ахмату» (2:2) и скатали нули с «Арсеналом». В общем, кругом одно уныние.

У соперника питерцев, екатеринбургского «Урала», ситуация зеркальная. Команда из Екатеринбурга не проигрывала в пяти играх подряд. Уральцы обыгрывали «Уфу» — 2:1 и «Сочи» — 1:0, а потом играли по нулям с «Тамбовом» и «Ротором» и обменивались голами со «Спартаком» (2:2). Их лидеры Эрик Бикфалви и Павел Погребняк набрали по два результативных очка, а Илья Помазун засушил уже пять «сухарей» в сезоне.

Прогноз «Реального времени»

«Зенит» переживает спад, и есть все предпосылки к тому, что и в Петербурге Семаку не удастся исправить ситуацию. «Урал» сыграет организовано и засушит игру.

Ничья — 0:0