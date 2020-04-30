Вандалы разбили фонари на бульваре «Фестивальный» в Казани

Минувшей ночью в Казани вандалы разбили три фонаря и снесли одну урну для мусора на пешеходном бульваре «Фестивальный» по улице Декабристов.

Сейчас полицейские совместно с сотрудниками Дирекции парков и скверов проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают размер причиненного ущерба.

Нарушителей установят с помощью камер видеонаблюдения, установленных на бульваре, передает мэрия города.

Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» рабочие устанавливают антивандальные фонари нижнего освещения. Подобные фонари способны выдержать удары тяжелыми предметами.

