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Вандалы разбили фонари на бульваре «Фестивальный» в Казани

15:39, 30.04.2020
Вандалы разбили фонари на бульваре «Фестивальный» в Казани
Фото: kzn.ru

Минувшей ночью в Казани вандалы разбили три фонаря и снесли одну урну для мусора на пешеходном бульваре «Фестивальный» по улице Декабристов.

Сейчас полицейские совместно с сотрудниками Дирекции парков и скверов проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают размер причиненного ущерба.

Нарушителей установят с помощью камер видеонаблюдения, установленных на бульваре, передает мэрия города.

Ранее сообщалось, что в парке «Черное озеро» рабочие устанавливают антивандальные фонари нижнего освещения. Подобные фонари способны выдержать удары тяжелыми предметами.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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