Как ульяновский «Хан» в Кукморе чужих коров потерял

248 голов КРС, переданных на ответственное хранение, теперь ищут с помощью полиции

Детективная история случилась в Кукморе, где потеряли 200 коров из Ульяновска. Как стало известно «Реальному времени», владелец ульяновского ООО «Хан» добивается уголовного преследования бывшего руководителя кукморского хозяйства «Игенче плюс» и двух «физиков» — Илнура Фатхутдинова и Рената Зиннатова, обвиняя именно их в пропаже своих буренок, переданных на ответственное хранение еще в 2016 году. Причем скотина принадлежит не самому «Хану», а одному из банкротящихся ульяновских предприятий. Стадо стоимостью почти в 10 млн рублей надлежит возвратить в конкурсную массу. Однако его следы затерялись: предприятие, в котором они временно находились, также вступило в банкротство, уступив арендуемое ранее хозяйство вместе со всем имуществом более успешному владельцу, который приходится родным братом главе района. Обвиняемые утверждают, что своих коров «Хану» нужно искать именно там. Но сменщик, «Восток Агро», уверяет, что чужих буренок уже не застал, свой же скот приобрел по 27 тыс. рублей за голову у «Татагролизинга». Если владелец «Хана» не добьется возврата скота, он с большой вероятностью может сам стать фигурантом уголовного дела в Ульяновской области.

«Наши друзья-товарищи просто решили нас обмануть»

Как стало известно «Реальному времени», владелец ульяновского ООО «Хан» Фанис Хасанов добивается возбуждения уголовного дела против трех жителей Кукморского района: бывшего руководителя ООО «Игенче плюс» Айнура Гараева и двух «физиков Илнура Фатхутдинова и Рената Зиннатова. В основе этого дела лежит полудетективная история с исчезновением 248 голов КРС. Этих людей Хасанов и считает причастными к пропаже буренок. Но обо всем по порядку.

В Ульяновской области с 2014 года банкротится госпредприятие «Агропромпарк Баратаевка». Коровники у банкротящегося хозяйства находятся в печальном состоянии, поэтому понадобилось где-то временно разместить скот до торгов. 248 голов КРС для этой цели в 2016 году как раз и передали ООО «Хан» Хасанова. «Сначала буренок определили в другую организацию, но потом недосчитались голов 20. Поэтому их решили передать надежным друзьям», — теперь уже с иронией говорит он.

Хасанов рассказывает, что к этому времени он был уже знаком с кукморцами Фатхутдиновым и Зиннатовым. Он еще в 2015 году перепродавал им дробину (гуща, остающаяся после варки и отсасывания ячменного сусла, — прим. ред.) на корм скоту: у ульяновского коммерсанта был договор с «Трехсосенским» пивзаводом. Новые знакомые рассказывали, что у них в хозяйстве больше 3 тыс. голов КРС. «Я сам выходец из Татарстана и татарин по национальности. Поэтому к землякам отнесся хорошо», — рассказывает он.

Казалось, расположение было взаимным. Так, кукморцы сами приехали в Ульяновскую область за коровами, вспоминает Хасанов. Да и само предложение взять животных на «передержку» изначально исходило от них. «Это выгодно: молоко и приплод можно оставлять себе. Плюс они, наверное, еще в районном масштабе показали увеличение поголовья», — предполагает владелец ООО «Хан». Но в конце концов «временщикам» надлежало вернуть все 248 голов КРС или же мясо того же тоннажа (коровы при передаче были взвешены).

Хасанов рассказывает, что к этому времени он был уже знаком с кукморцами Фатхутдиновым и Зиннатовым. Он еще в 2015 году перепродавал им дробину (гуща, остающаяся после варки и отсасывания ячменного сусла, — прим. ред.) на корм скоту. Фото soft-agro.com

Хасанов рассказывает, что у его приятелей было свое хозяйство ООО «Игенче». С ним он и строил все взаимоотношения. Как-то к нему привезли Айнура Гараева: он председатель колхоза. И до поры до времени ничто не вызывало сомнений. Директор ООО «Хан» периодически интересовался: как там коровы? Ему постоянно говорили, что они на месте: все замечательно. Однако в апреле 2019 года (отметим, что срок договора хранения истекал в сентябре того же года) в «Игенче» перестали брать трубки. Пожаловав вместе с конкурсным управляющим в деревню Сардек Кукморского района, где и располагалось хозяйство «Игенче», они увидели, что там уже висит новая вывеска «Восток Агро».

«Открываем дверь офиса, а там новая персона. Спрашиваю: «Где такие-то? И слышу в ответ: «Вы их, наверное, уже не найдете», — рассказывает Хасанов. Но он все-таки разыскал своих знакомых по телефону: «Они приехали: «Мы решим этот вопрос». Однако Хасанов на этой почве 26 апреля оказался в больнице с инсультом. «Я начал понимать, что 9,4 миллиона, в которые оценивается скот, могут повесить на меня», — продолжает он рассказ. В конце июня Хасанов вышел из больницы и снова встретился с кукморскими партнерами. Они по-прежнему заверяли его: «Мы вернем коров».

А в июле у владельца ООО «Хан» случился второй инсульт. Из больницы он вышел только в декабре. Придя в себя, снова попытался продвинуть со старыми знакомыми вопрос по поводу возврата КРС: «Будете что-то решать?» «Они сказали «да» и снова пропали», — вспоминает собеседник нашего издания. Ульяновский коммерсант, по его собственному признанию, к тому времени уже убедился в мысли, что никто ничего решать не будет: коров успешно украли. «У меня не оставалось выбора. Я дал команду своим юристам подать заявление в полицию по поводу кражи коров путем мошенничества», — говорит он.

— Мы все правильно сделали: по закону, — и сегодня убежден Фанис Хасанов. — Но наши товарищи-друзья на каком-то этапе нас просто решили обмануть.



Так, к примеру, в ходе доследственной проверки выяснилось, что по одному и тому же адресу существовало две фирмы: «Игенче плюс» и просто «Игенче». Хитрая схема, оценивает он: договоры с «Татагролизингом» на коров и фермы заключила «Игенче», а на поля и технику — «Игенче плюс». С ООО «Хан» договор был заключен уже от имени последней.

Мало того, кукморцы скрыли от них тот факт, что «Игенче плюс» вступила в банкротство. По словам потерпевших, начальник следственного отдела Кукморского района проводил со всеми фигурантами предполагаемого уголовного дела очную ставку. На допросы были приглашены руководители и учредители компаний «Игенче», «Игенче плюс», «Восток Агро». Все обстоятельства Хасанову и его юристам стали известны до мельчайших деталей.

Хитрая схема, оценивает он: договоры с «Татагролизингом» на коров и фермы заключила «Игенче», а на поля и технику — «Игенче плюс». Фото kukmor-rt.ru

— Человек пятнадцать в одном кабинете просидели часов восемь. Все это обсудили и запротоколировали. Это не какая-то выдуманная история, — рассказывает юрист Азат Курамшин, представляющий интересы Хасанова.

По его словам, их оппоненты выдвигали версию о чуть ли не рейдерском захвате хозяйства «Игенче плюс» со стороны компании «Восток Агро». На самом же деле они сами сдали коров в «Татагролизинг», по всей видимости, закрыв недостающее количество КРС ульяновскими буренками. Юристы Хасанова замечают, что это не только их предположение: к таким выводам, по их словам, пришло следствие.

Курамшин говорит, что возбуждение уголовного дела — самое меньшее, на что они рассчитывали. «Мы, конечно, надеемся на максимум: что баратаевских коров наконец-таки вернем в конкурсную массу. Пока же хотя бы уголовное дело возбудить, чтобы Хасанов, когда кредиторы «Агропромпарка Баратаевка» выйдут на него с заявлением о пропаже, мог ответить: «Ребята, да у меня у самого их украли! Вот уголовное дело». А нам даже в этом отказывают», — комментирует он.

По словам защитника интересов Хасанова, начальник следственного отдела Кукморского района Айрат Губайдулин уже два раза выносил отказной материал. «Коров не украли. Они сейчас находятся в «Восток Агро», — пересказывает его ответ Курамшин и тут же приводит ответ директора «Восток Агро»: «Я все понимаю, но мы этих коров купили в «Татагролизинге». Одним словом, замкнутый круг, сетуют ульяновцы.



— Старые знакомые подтверждают, что скот я им передавал. А у кого мне теперь его спрашивать? Сейчас и правды нет, и коров нет, — горько констатирует Хасанов.

Он обжаловал очередной отказ в возбуждении уголовного дела прокурору Кукморского района. Буквально на днях, по его словам, отказное постановление было отменено: дело будет расследоваться заново.



Начальник следственного отдела района Айрат Губайдуллин не стал комментировать «Реальному времени» это обстоятельство, посоветовав обратиться в пресс-службу МВД по РТ.

«Видимо, наши жалобы, а мы дошли до Кремля и Генпрокуратуры, возымели действие. И от своего не отступимся», — считает владелец ООО «Хан». Он замечает, что у него просто нет другого выхода: «Если я не верну коров или не компенсирую ущерб от их утраты, в Ульяновской области на меня возбудят уголовное дело».

«По закону: сколько взяли, столько и отдайте»

Конкурсный управляющий ОГУП «Агропромпарк Баратаевка» Сергей Решетов рассказал «Реальному времени», что сейчас это банкротное дело находится на стадии оценки имущества. В числе последнего, по его словам, значатся и 248 голов КРС, которые были переданы ООО «Хан» на ответственное хранение предыдущим управляющим.

Сначала стадо передали было в местное хозяйство, но там к чужому имуществу отнеслись халатно: забили полтора десятка голов КРС. Решетов в итоге отсудил у этого хозяйства за потери деньги, возвратив в конкурсную массу 1,7 млн рублей. Вот и отправленные в Кукмор буренки входят в нее.

Как пояснил «конкурсник», все государственные предприятия выставляются на торги единым комплексом. Пока что он направил Хасанову претензию о возврате имущества, дав ему срок до Нового года. Во сколько бы ни было оценено имущество банкрота, оно должно быть возвращено в полном объеме: «По закону: сколько взяли, столько и отдайте». В данном случае по числу голов или тоннажу. Хасанову грозит возмещение убытков, если ему не удастся вернуть скот: «Это уголовное дело. Все-таки предприятие-то государственное».

— Я знаю точно, что коровы «уезжали» в Кукмор, — свидетельствует в пользу Хасанова Решетов. — Прежний конкурсный управляющий мне тогда передавал дела. Я видел людей, которые их принимали: те же лица позже присутствовали на перекрестном допросе в Кукморе.

Он утверждает, что «сговором с Хасановым там и близко не пахнет». Договор на ответхранение управляющий «видел в оригинале»: ООО «Хан» арендовало у «Игенче плюс» здание для хранения там коров. «Конкурсник» говорит, что 2 года назад сам ездил на осмотр животных в Кукморский район, представители «Игенче плюс» тогда не явились. «Каких-то коров я через забор видел, — рассказывает он. А недавно они вместе с Хасановым были у следователя, давали показания.



«Конкурсник» говорит, что 2 года назад сам ездил на осмотр животных в Кукморский район, представители «Игенче плюс» тогда не явились. «Каких-то коров я через забор видел, — рассказывает он. Фото infourok.ru

— Хасанов на перекрестном допросе говорит: «Отдайте коров. Чужого мне не надо». Ответчики ссылаются на то, что скотина находится в хозяйстве «Восток Агро» (как я понял, наших коров, которые были у них на ответхранении, они передали туда под другой долг). А там, извините за сарказм, не мычат и не телятся, — говорит управляющий. — И главное ведь: никто ничего не отрицает. А правоохранительные органы выносят отказ. Честно говоря, полное недоразумение. Получается, что все всё понимают, головой кивают. А воз и ныне там.

Между тем балансовая стоимость 248 голов КРС составляет 9,4 млн рублей. По словам Решетова, это едва ли не половина конкурсной массы. Кредиторская задолженность ОГУП составляет порядка 23 млн рублей. Кредиторов восемь. Это коммерческие структуры: кто-то поставлял ГСМ, кто-то корма. Остальные активы менее привлекательны: «Техника почти сплошь металлолом. Многие здания в таком состоянии, что на них растут деревья. Это заброшенные коровники и уже разрушившиеся склады».

«Это государственные коровы. Я это прекрасно понимаю»

Бывший руководитель ООО «Игенче плюс» Айнур Гараев в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подтвердил, что еще в конце декабря 2016 года к ним на ферму привезли из Ульяновской области коров, телочек и телят.

Фактическими учредителями этого хозяйства он называет Илнура Фатхутдинова и Рената Зиннатова. Последние вместе с Хасановым и договаривались о доставке коров.



— Я еще противился: они же не молочные. Их привезли без ничего: ни транспортно-товарных накладных, ни ветеринарно-сопроводительной справки, — вспоминает он.

А весной, по его словам, выяснилось, что у этих буренок поголовный лейкоз. Тем не менее экс-директор вспоминает, что давал своим подчиненным ЦУ о том, что они должны стараться по максимуму сохранить ульяновский скот, потому что это ответственное хранение. «Это же государственные коровы. Я это прекрасно понимаю», — отмечает он.

В свое время коров, землю и технику в деревне Большой Сардек «Игенче плюс» получила в аренду от «Татагролизинга». А в конце октября 2018 года на его место пришло сначала ООО «Восток», а затем «Восток Агро», принадлежащие брату главы района Олегу Дмитриеву. Гараев знает, что этот вопрос был решен на уровне учредителей «Игенче плюс», руководителей «Востока», «Татагролизинга» и главы района.

В свое время коров, землю и технику в деревне Большой Сардек «Игенче плюс» получила в аренду от «Татагролизинга». Фото Максима Платонова

Гараев жалуется, что его сразу же отстранили от дел и не допускали в хозяйство. При этом все специалисты остались на своих местах, новые владельцы получили ту же технику, землю и скот, включая ульяновских коров. Бывший глава «Игенче плюс» утверждает, что чужими буренками недостачу перед «Татагролизингом» (в чем, как мы помним, его также обвиняют) они не закрывали.

С приходом «Восток Агро» был сделан пересчет. Общее поголовье КРС составило чуть более 1,4 тыс. голов, среди которых были и ульяновские.



— Сейчас нам пеняют на то, что мы не вели отдельный учет «хановских» коров. Мы бы сделали это, но у нас не было на них документов, — поясняет бывший председатель колхоза.



Кстати, Гараев утверждает, что договор ответственного хранения с ООО «Хан» он завизировал только в 2018 году, как раз в момент пересменки владельцев.

Кредиторы (РАЦИН, агрофирма «Бирюли») тогда подали на банкротство «Игенче плюс». Скрывал ли Гараев от владельца «Хана» эту информацию? «Я думал, что он в курсе», — ныне говорит он. Судя по его рассказу, он не пускал ситуацию с чужими коровами на самотек. Интересовался у Зиннатова. Тот его заверил, что вопрос насчет Ульяновска они поднимали в присутствии главы администрации района и руководителя «Татагролизинга». По словам Гараева, в «Восток Агро» якобы пообещали, что вопрос решат.

— Меня мучает один вопрос: почему Хасанов написал заявление в правоохранительные органы только в 2020 году, а не сразу, как узнал, что вместо «Игенче плюс» функционирует «Восток Агро»? — задает сегодня вопрос Гараев. — Почему он 1,5 года ждал? Я спросил у него это даже на очной ставке.

По его словам, тогда больше половины ульяновских коров еще были в наличии и они смогли бы это доказать. Привезенные коровы были мясной породы и черной, красной, бурой масти, тогда как местные молочной породы черно-пестрой масти, поясняет он нюансы. И по весу их бы хватило, потому что это были большие, по 600 килограммов, нетели.

Речь идет об общей ситуации с «Игенче плюс» (у фирмы оставались корма, семена и т.д.), но эпизод с ульяновскими коровами туда тоже вошел. Фото kukmor-rt.ru

По информации Гараева, представители «Восток Агро» ездили в Ульяновск, потом в Елабугу договариваться с владельцем ООО «Хан» насчет этих коров.

— И вдруг бац: Хасанов подал на меня заявление. Я был в шоке, — рассказывает он. — Я уже было впал в панику. Мне говорили: «Ты этих коров украл». Но я их не присвоил, не продал. Я это Фанису уже объяснял.

Гараев утверждает, что еще раньше Хасанова, в 2019 году, написал заявление в правоохранительные органы о мошенничестве в отношении неустановленных лиц. Речь идет об общей ситуации с «Игенче плюс» (у фирмы оставались корма, семена и т.д.), но эпизод с ульяновскими коровами туда тоже вошел.

Он убежден, что в случае с так называемой пропажей коров нет состава для уголовного дела: ООО «Хан» надо подавать в суд на «Восток Агро».



— У меня есть свидетели. Я сам готов подтвердить, что их коровы на момент передачи оставались в «Восток Агро». Я Хасанову это уже сто раз говорил, — рассказывает он, — Но он мне прямо сказал: «Зачем я буду воевать с главой района?»

Пока что Гараев главной проблемой для себя называет угрозу субсидиарной ответственности. Долгов у «Игенче плюс» набралось на 21 млн рублей. И его пытаются заставить по ним отвечать. «Откуда у меня такие деньги? Я обычный деревенский фермер (с 2013 года откармливает на продажу бычков, — прим. ред.), сам выкручиваюсь как могу», — сетует собеседник нашего издания. Тем не менее он не сидит сложа руки. Уже отсудил 11 млн и 3 млн рублей. Осталось вернуть еще 7 миллионов.

Владелец ООО «Игенче» убежден, что никто никуда этих коров не девал: 248 голов КРС это очень большое количество. Для этого сколько надо автовозов пригнать, загрузить. Фото agronomu.com

«Кому сейчас, по прошествии двух-трех лет, охота отдавать буренок?»

Собственник ООО «Игенче» Илнур Фатхутдинов утверждает, что не был ни учредителем, ни директором ООО «Игенче плюс». Как ему известно, это ООО арендовало с тем, чтобы впоследствии выкупить, бывшую ваминовскую агрофирму «Бор». Он и сам как владелец «Игенче» хотел взять это хозяйство в аренду.

По мнению Фатхутдинова, он оказался замешан во всей этой истории с пропавшими коровами только потому, что «присутствовал при разговоре, когда Фанис Хасанов приехал и предлагал скот». Было это году в 2016—2017-м. Дружбу с Хасановым он отрицает. Факт знакомства с ним объясняет тем, что ездил в Ульяновскую область по просьбе Гараева, у которого, когда он принял хозяйство «Игенче плюс», ни кормов для коров, ни семян не было: «Убитый колхоз». Фатхутдинов помогал ему в этом. А потом познакомил Гараева с Хасановым, и они «начали работать напрямую».

И вот по прошествии длительного времени Хасанов заявил о краже коров, обвинив в этом в том числе Фатхутдинова. Из-за этого их всех недавно вызывали в полицию. Между тем Илнур Фаритович говорит, что когда директор «Игенче плюс» Айнур Гараев передавал имущество в «Восток Агро», были переданы и так там и остались и ульяновские коровы. Он знает это со слов Гараева. Когда они находились в полиции, там обсуждалась эта ситуация.

Фатхутдинов считает, что проблема возникла «на ровном месте». В «Восток Агро» заявляют, что если бы им вовремя передали документы на коров, они бы их отдали. Гараев же говорит, что у него бумаг на ульяновский скот и не было. «Хан», оказывается, их вообще не привозил.

— Ходили обнимались, ездили договариваться, что как будто передадут коров из «Восток Агро» обратно «Хану», но так и не передали. И договор на ответхранение с этим хозяйством не заключили, — замечает Фатхутдинов, — А сейчас трудно разобраться: много воды утекло.



Владелец ООО «Игенче» убежден, что никто никуда этих коров не девал: 248 голов КРС — это очень большое количество. Для этого сколько надо автовозов пригнать, загрузить. К тому же свидетели все как один говорят, что коровы остались в хозяйстве «Восток Агро».



По словам Зиннатова, «хановские» буренки были в «Игенче плюс»: «Их доставили несколько лет назад и держали отдельно от остальных». Фото kukmor.tatarstan.ru

— А кому сейчас, по прошествии двух-трех лет, охота отдавать буренок? У тех, у кого они сейчас находятся, на хлеб с маслом уже лежит в кармане, — рассуждает Фатхутдинов.

Примерно то же рассказывает и Ренат Зиннатов — учредитель еще одного «Игенче», по его словам, к «Игенче плюс» он отношения не имел. Был владельцем ООО «Игенче», а это совсем другое хозяйство. Схожесть названий, по его мнению, ни о чем не говорит. Это в некотором роде «историческое имя», которое все эксплуатируют: в этой местности «еще при коммунистах» было СХПК «Игенче».

По словам Зиннатова, «хановские» буренки были в «Игенче плюс»: «Их доставили несколько лет назад и держали отдельно от остальных». Изначально на них был подписан даже не договор ответственного хранения, а договор аренды.



— Скот оставили практически до 2020 года. Теперь его вроде как и не было. А на самом деле, я и во время следствия это подтвердил, я видел: коровы были привезены, — рассказывает Зиннатов.

Руководители хозяйства говорят, что там эти коровы и остались: вероятно, переход от «Игенче плюс» к «Восток Агро» произошел формально и быстро. Может ли «Хан» сегодня найти свой скот? Зиннатов считает, что ульяновская компания должна напрямую обратиться в «Восток Агро» и взыскать с него своих буренок: тут, по его мнению, просматривается незаконное владение.

— Одни привезли и потеряли. Другие приняли, но у них хозяйство отобрали. А третьи воспользовались сложившейся ситуацией. Умно, если вкратце. А на самом деле, каждый в своей части либо отнесся недобросовестно, либо не исполнил обязательства в полном объеме, — дал Зиннатов свою оценку ситуации.

Поля, по словам Дмитриева, были заброшены, процветало воровство, разруха, люди страдали без денег. Фото kukmor-rt.ru

«Игенче плюс» кому только не должно

Руководитель ООО «Восток Агро» Олег Дмитриев подтвердил «Реальному времени», что ранее «Татагролизинг» отдавал их нынешнее хозяйство в аренду ООО «Игенче плюс», но оно не осилило арендную плату. Тогда «Татагролизинг» аннулировал договор с ними и передал имущество уже в «Восток Агро». По его словам, на момент передачи поголовья КРС у «Игенче плюс» не хватало.



— Мы взяли 1485 голов, тогда как их должно было быть 2100. Мы просто их пожалели и закрыли на это глаза, чтобы не было много шума, — говорит Дмитриев.

Хотя в том числе за недостающий скот «Восток Агро» заплатил тому же «Татагролизингу» 27 тыс. рублей за одну голову. По словам Дмитриева, и с этим стадом у них возникло много проблем: «Скот находился в плохом состоянии, потому что ранее его толком не лечили. Не было средств на лекарства». В новом хозяйстве полгода чистили ферму, на которой эти коровы содержались. Постоянно проводили дезинфекцию.

И долгов у прежнего хозяйства, рассказывает Дмитриев, «было выше крыши». Большесардековское поселение самое большое в Кукморском районе. В него входят пять деревень: Адаево, Бужи, Копки, Чишмабаш и Большой Сардек. Это 998 дворов, здесь проживают 3,6 тысячи населения. Поля, по его словам, были заброшены, процветало воровство, разруха, люди страдали без денег. Дмитриев рассказал, что прежние управляющие больше года не платили своим работникам зарплату: «Мы взяли эту обязанность на себя, выплатили им около 10 млн рублей».

Дмитриев утверждает, что бывший руководитель «Игенче плюс» Гараев даже не приходил на прием-передачи имущества от его хозяйства в «Восток Агро»: «А сейчас всем говорит, что мы его не пускали». Руководитель «Восток Агро» сообщил, что его хозяйство заключило договор аренды на 7 лет.

— Тьфу-тьфу, работаем нормально. Народ доволен. Зарплату и налоги выплачиваем вовремя. Арендную плату потихоньку закрываем, — рассказывает Дмитриев, не раскрывая размер платы, но сказал, что она «очень высокая». — «Татагролизинг» — государственная организация: с ней не поспоришь. Если кто-то не справляется, они просто аннулируют договор аренды и передают хозяйство другому управляющему.

«Тьфу-тьфу, работаем нормально. Народ доволен. Зарплату и налоги выплачиваем вовремя. Арендную плату потихоньку закрываем», — рассказывает Дмитриев. Фото kukmor-rt.ru

Руководитель «Восток Агро» отрицает, что ульяновские коровы, остававшиеся в «Игенче плюс», достались его хозяйству. «Все бывшие владельцы и руководители «Игенче плюс» Зиннатов, Фатхутдинов и Гараев так говорят, но это не соответствует действительности», — утверждает он. Следствие, по его словам, проводилось уже дважды, поменяли двух следователей. Директор «Восток Агро» и сам три раза ходил на допрос: «Они не могут этого доказать».

Дмитриев наслышан о том, что ульяновские коровы действительно были в «Игенче плюс»: их туда привезли.



— Но мы их не застали, — рассказывает глава «Восток Агро». — Про этих буренок мы узнали только через полгода после того, как взяли хозяйство в аренду.

По словам Дмитриева, руководители «Игенче плюс» кому только не должны. И речь не только о коровах: «Задолженность перед ООО «Хан» еще мелкая». Эти долги так и висят на хозяйстве. С ними разбирается арбитражный управляющий. В «Игенче плюс» сейчас проходит конкурсное производство.

Глава «Восток Агро» отметил, что ульяновский «Хан» с них животных и не требует: «Пусть спрашивают коров с владельцев хозяйства, которое было до нас». Нынешний арендатор рассказал, что они 2 декабря 2018 года подписали договор аренды хозяйства с «Татагролизингом», а директор ООО «Хан» приехал в Кукморский район в конце апреля 2019-го.

— Владельцы «Игенче плюс» его же друзья. Они Хасанову про расторжение договора аренды ничего не сказали. Какой-то злой умысел у них все равно был, — полагает Дмитриев.

Заместитель гендиректора по финансам АО «Татагролизинг» Линар Сафин, который, по словам участников этой истории, курировал вопросы аренды, не стал комментировать «Реальному времени» ситуацию и посоветовал обратиться в районное управление сельского хозяйства. Дозвониться до последнего не удалось: там не брали трубку.