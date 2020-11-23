В России выпустили 90-тысячный Ford Transit

Елабужский завод «Соллерс Форд» выпустил 90-тысячный Ford Transit с начала локального производства в 2012 году, сообщает пресс-служба компании.



60% продаж в линейке приходится на цельнометаллический фургон, второй по популярности — шасси с одинарной кабиной. Автомобили белого цвета — самые популярные, их заказывает более 80% покупателей.

Помимо этого, растет и доля специальных версий автомобилей — благодаря кастомизации продажи составляют более 50%. Спецверсии насчитывают более 140 модификаций различных назначений и продолжают пополняться.

Фото: sollersford.ru

Ранее сообщалось, что в России в октябре продажи Ford Transit выросли на 57%.