В России в октябре продажи Ford Transit выросли на 57%

В октябре российскими дилерами было реализовано 1 647 автомобилей Ford Transit. Это больше на 57%, чем годом ранее. За девять месяцев текущего года было реализовано 10 463 автомобиля — это на 7,6% выше показателя за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Все автомобили этой серии оснащены турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125—155 л.с.). Базовая версия включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси. Есть вариации в длине базы (три варианта), высоты крыши (два варианта) и типами привода. В целом Ford Transit насчитывает более 140 вариаций.

sollersford.ru

Ранее «Реальное время» сообщало о перезапуске завода двигателей «Соллерс Форд» в Елабуге.

