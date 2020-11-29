Башкирская неделя: штраф за фото на Куштау, внимание Бастрыкина к региону и главная елка Уфы

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Уходящая неделя в Башкирии отметилась рядом громких скандалов и судебных решений. Многих удивило оправдание бывшего министра Евгения Гурьева. А недоумение вызвали выписанные штрафы девушке после публикации фото на Куштау и уфимскому изданию за размещение видео. Один случай в республике не обошел своим вниманием и главный следователь России Александр Бастрыкин. Пока Уфа готовится к Новому году и начинает примерять на себя праздничные украшения, депутат Госсобрания — Курултая РБ намерен разработать законопроект о прямых выборах мэра башкирской столицы.

О прямых выборах мэра Уфы

Депутат Госсобрания — Курултая Республики Башкортостан Рустам Хафизов (фракция КПРФ) разработает законопроект о прямых выборах мэра — главы администрации Уфы.

Парламентарий в беседе с корреспондентом «Реального времени» отметил, что такая инициатива — реакция на различные петиции в интернете, в которых призывают подписаться за открытые выборы мэра города.

— Многие выражают желание, чтобы Уфу возглавлял выбранный самими жителями города мэр. Я уже приступил к изучению действующего законодательства. Вместе с общественными помощниками готов начать эту работу. Призываю неравнодушных горожан подключиться к этому процессу. Предложения можно присылать мне, — рассказал Хафизов.

Бывший уфимский градоначальник Ульфат Мустафин скончался в конце октября от осложнений, вызванных коронавирусом. Временно исполняющим обязанности уфимского мэра назначен первый заместитель главы администрации Радмил Муслимов.

Гурьев имеет право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Фото bashinform.ru

Экс-глава Минзема РБ оправдан

В Уфе суд вынес оправдательный приговор бывшему вице-премьеру — министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву. Суд не нашел в его действиях состава преступления.

Евгения Гурьева обвиняли в превышении должностных полномочий. Суд встал на сторону защиты из-за недостатка доказательств. Прокуратура просила для экс-чиновника 12 лет лишения свободы.

Гурьев имеет право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Арест снят и с его имущества.

Ранее сообщалось, что сдать в эксплуатацию больницу власти рассчитывают к 1 декабря. Фото glavarb.ru

Когда ковид-госпиталь в Стерлитамаке примет первых пациентов?

Новый Республиканский клинический инфекционный центр в Стерлитамаке примет первых пациентов с коронавирусом через 10 дней. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Накануне «башлык» посетил построенную больницу.

— Очень своевременное подспорье. Для нас это уже второй опыт строительства таких объектов, а для России — третий. На днях ждем делегацию из Ульяновской области, там тоже хотят построить такой госпиталь, — сказал Хабиров, добавив, что через 10 дней в больницу поступят первые пациенты.

Ранее сообщалось, что сдать в эксплуатацию больницу власти рассчитывают к 1 декабря.

Уфа готовится к праздникам

Столица Башкирии готовится к Новому году. На этой неделе на площади Ленина установили главную городскую елку. 30-метровое дерево привезли в Уфу из Благовещенского района. Возраст ели — 90 лет.

Кроме нее в городе установят еще две пиксельные интерактивные елки — на площади Салавата Юлаева и Советской площади. Идут работы по устройству ледовых городков, хоккейных коробок и катков.

Новогодняя иллюминация обойдется башкирской столице в 30,92 млн рублей.

Александр Бастрыкин обратил внимание на ДТП в Башкирии, в котором пострадал 9-летний ребенок. Фото: sledcom.ru

Бастрыкин заинтересовался сбитым «пьяным» ребенком

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин обратил внимание на ДТП в Башкирии, в котором пострадал 9-летний ребенок.

Медики якобы обнаружили в крови мальчика этиловый спирт в концентрации 0,33 г/л. При этом нет никаких сведений о возможном употреблении алкоголя ребенком. Республиканское следственное управление СКР уже попросило прокуратуру передать ему расследование дела об этой аварии.

Еще летом в Мишкинском районе Башкортостана девятилетний мальчик попал в ДТП. УАЗ сбил на дороге 9-летнего велосипедиста. Он был госпитализирован с серьезными травмами. Медэксперты заявили, что нашли в крови ребенка алкоголь. Позже они пояснили, что это низкий уровень и он мог быть выявлен из-за обработки ран спиртовыми растворами.

Полиция завела на нее дело по статье 20.2 КоАП РФ. Фото: соцсети

Сфотографировалась на Куштау и получила штраф

5 тысяч рублей штрафа выписал суд жительнице Альшеевского района Диляре Ахуньяновой. В августе 2020 года она опубликовала в социальных сетях фотографию в поддержку защитников шихана Куштау.

Полиция завела на нее дело по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). На фото она в компании людей стоит с плакатом «Раевка за сохранение шиханов». Сама девушка выступает за сохранение памятников природы.

Такое решение суда вызвало в основном негативные эмоции в соцсетях. Многие посчитали его несправедливым и «политическим». Сама Ахуньянова намерена его обжаловать.

Роскомнадзор выписал штраф в 460 тыс. рублей порталу «Уфатайм». Фото yandex.ru

Роскомнадзор vs UfaTime

На этой неделе произошла и другая история, вызвавшая отклики в социальных сетях. Роскомнадзор выписал штраф в 460 тыс. рублей порталу «Уфатайм». Летом издание опубликовало видео, на котором родители избивают ребенка.

На ролике, снятом в Благовещенске во дворе дома, видно, как женщина, ругаясь матом, требует у ребенка вернуть деньги. Затем подходит мужчина и бьет мальчика в живот. После публикации делом об избиении малолетнего занялась прокуратура.

Управление Роскомнадзора по РБ посчитало, что размещением записи информационный ресурс нарушает права несовершеннолетнего, поскольку на публикацию видео на сайте не было разрешения родителей.

Стоит отметить, что многие уфимские журналисты выразили сочувствие своим коллегам и негодование по поводу выписанного штрафа. Недоумение вызывал вопрос: как ресурс мог попросить согласие родителей на публикацию видео, где они избивают ребенка?

В «Уфатайме» признались, что из-за этого они находятся на грани банкротства. Частное издание подало апелляционные жалобы. Заседания состоятся в декабре.



Во время заседания парламентарии отметили, что из-за этой меры поступления в региональный бюджет сократятся на 30 млн рублей в год. Фото gsrb.ru

«Пивное лобби победило»

В Башкирии региональных производителей пива освободят от уплаты налога на имущество. С такой инициативой выступило Министерство торговли и услуг РБ. И депутаты Госсобрания — Курултая республики его поддержали.

Во время заседания парламентарии отметили, что из-за этой меры поступления в региональный бюджет сократятся на 30 млн рублей в год. Однако потери планируется компенсировать поступлениями от уплаты акцизов. Спикер Госсобрания РБ Константин Толкачев заявил, что закон поможет поддержать пивную отрасль, сельское хозяйство (производитель сырья) и предприятия, выпускающие стекло, алюминий и терефталевую кислоту.

Некоторые политики, общественники и правозащитники раскритиковали такое решение региональных парламентариев. В соцсетях и телеграм-каналах назвали его «победой пивного лобби» и «показателем цинизма».

Заслуженный артист Татарстана из Давлеканово

Артист татарской эстрады Ильнар Миранов сообщил, что получит звание заслуженного артиста Татарстана. Соответствующей информацией он поделился в своих аккаунтах в социальных сетях.

Как выяснило «Реальное время», приказ об этом уже подписан, однако в документе певец из Башкирии указан как Миронов. Тем временем татарстанская богема восприняла новость, мягко говоря, неоднозначно.

Артист татарской эстрады Ильнар Миранов сообщил, что получит звание заслуженного артиста Татарстана. Фото: vk.com/miranov_official

Уроженец Давлекановского района Республики Башкортостан окончил Уфимское училище искусств. Миранов не поступил в Казанскую консерваторию, но получил образование в КазГИК, где его взяла под крыло народная артистка РФ и РТ Венера Ганеева. Он лауреат I премии Международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар моңы», конкурса им. Сайдашева, конкурса вокалистов в Астрахани. Также Ильнар Миранов выиграл гран-при Международного конкурса песни «Уфимская волна» и гран-при Международного конкурса им. Авзаловой. Он 4 года участвовал в фестивале «Үзгәреш җиле», включая концерт в Нью-Йорке, где, говорят, публика встречала его особенно тепло.

Определится главная башкирская красавица

В Уфе готовятся к финалу конкурса башкирских красавиц «Хылыукай». В этом году он приобрел всероссийский статус. На этой неделе были представлены 20 финалисток конкурса. Возраст девушек — от 16 до 25 лет.

Жюри отбирало конкурсанток, обращая внимание не только на внешнюю красоту, но и на воспитание, грацию и внутреннюю эстетику.

Финал состоится 3 декабря в ГКЗ «Башкортостан». Один из номеров будет посвящен 75-летию Великой Победы. Главный приз — автомобиль и звание самой красивой башкирки года.