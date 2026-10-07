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Послы стран ЕС одобрили 22-й пакет антироссийских санкций

17:25, 07.10.2026

В него входят 1 646 физических и юридических лиц

Послы стран ЕС одобрили 22-й пакет антироссийских санкций
Фото: Sasha Pleshco на Unsplash

Послы стран ЕС одобрили 22-й пакет антироссийских санкций. В него входят 1 646 физических и юридических лиц, передает Euronews.

По данным издания, ограничения согласовали после нескольких недель обсуждений и юридической проверки, которая была «особенно интенсивной».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Официально новые санкции утвердят 12 октября. После этого станут известны имена личностей и перечень организаций, на которые распространяются санкции.

Ранее сообщалось, что основная часть новых фигурантов связана с российским военно-промышленным комплексом. Более половины из них занимаются производством ракет.

Галия Гарифуллина

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