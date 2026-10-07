Послы стран ЕС одобрили 22-й пакет антироссийских санкций
В него входят 1 646 физических и юридических лиц
Послы стран ЕС одобрили 22-й пакет антироссийских санкций. В него входят 1 646 физических и юридических лиц, передает Euronews.
По данным издания, ограничения согласовали после нескольких недель обсуждений и юридической проверки, которая была «особенно интенсивной».
Официально новые санкции утвердят 12 октября. После этого станут известны имена личностей и перечень организаций, на которые распространяются санкции.
Ранее сообщалось, что основная часть новых фигурантов связана с российским военно-промышленным комплексом. Более половины из них занимаются производством ракет.
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