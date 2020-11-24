Новости происшествий

22:12 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался делом о сбитом в Башкирии «пьяном» ребенке

20:09, 24.11.2020
Бастрыкин заинтересовался делом о сбитом в Башкирии «пьяном» ребенке
Фото: sledcom.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел совещание, по итогам которого дал ряд поручений. В том числе глава Следкома обратил внимание на ДТП в Башкирии, в котором пострадал 9-летний ребенок.

Медики якобы обнаружили в крови мальчика этиловый спирт в концентрации 0,33 г/л. При этом нет никаких сведений о возможном употреблении алкоголя ребенком, отмечает пресс-служба Следственного комитета.

Республиканское следственное управление СКР уже попросило прокуратуру передать ему расследование дела об этой аварии.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, в Мишкинском районе Башкирии еще летом девятилетний мальчик попал в ДТП. УАЗ сбил на дороге 9-летнего велосипедиста. Он был госпитализирован с серьезными травмами. Медэксперты нашли в крови ребенка алкоголь. Сегодня они пояснили, что это низкий уровень и он мог быть выявлен из-за обработки ран спиртовыми растворами.

Происшествия Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем