Бастрыкин заинтересовался делом о сбитом в Башкирии «пьяном» ребенке

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел совещание, по итогам которого дал ряд поручений. В том числе глава Следкома обратил внимание на ДТП в Башкирии, в котором пострадал 9-летний ребенок.

Медики якобы обнаружили в крови мальчика этиловый спирт в концентрации 0,33 г/л. При этом нет никаких сведений о возможном употреблении алкоголя ребенком, отмечает пресс-служба Следственного комитета.

Республиканское следственное управление СКР уже попросило прокуратуру передать ему расследование дела об этой аварии.

Фото: Илья Репин (архив)

Напомним, в Мишкинском районе Башкирии еще летом девятилетний мальчик попал в ДТП. УАЗ сбил на дороге 9-летнего велосипедиста. Он был госпитализирован с серьезными травмами. Медэксперты нашли в крови ребенка алкоголь. Сегодня они пояснили, что это низкий уровень и он мог быть выявлен из-за обработки ран спиртовыми растворами.