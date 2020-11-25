Бывшего министра Башкирии оправдали по обвинению в махинациях с земельными участками

В Кирове суд вынес оправдательный приговор бывшему вице-премьеру — министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву. Суд не нашел в его действиях состава преступления.

Евгения Гурьева обвиняли в превышении должностных полномочий. Суд встал на сторону защиты из-за недостатка доказательств.

«Органами предварительного следствия не представлены доказательства совершения действия, выходящего за пределы полномочий [обвиняемого]», — передает приговор ТАСС.

Гурьев имеет право на реабилитацию и компенсацию морального вреда. Арест снят и с его имущества.

Ранее «Реальное время» сообщало, что чиновник обвиняется в том, что в обход конкурса реализовал ООО «Группа компаний СУ-10» два земельных участков в Уфе за 50% от их кадастровой стоимости. Также Гурьева обвиняли в организации мены складского помещения, находящегося в оперативном управлении ГБУ «Башкирский государственный театр оперы и балета», с производственной базой, принадлежащей ООО «Уфа-Инвест».



Ольга Плешкова