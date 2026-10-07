В Татарстане продолжается реставрация одной из самых ранних сохранившихся деревянных мечетей России

В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению интерьеров

Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В селе Асан‑Елга Кукморского района Татарстана продолжается реставрация одной из самых ранних сохранившихся деревянных мечетей России. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМ РТ.

Мечеть была построена в 1742 году и имеет статус памятника регионального значения. Площадь здания — 130,7 кв. м.

Реставрационные работы начались в мае этого года. Сруб был полностью разобран и вывезен на производственную площадку в с. Сокуры Лаишевского района для тщательного обследования и замены поврежденных элементов. Сейчас его вновь собирают на историческом месте.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В ближайшее время специалисты приступят к восстановлению интерьеров, подведению коммуникаций и благоустройству прилегающей территории.

— Важно, что республика уделяет большое внимание сохранению таких исторических памятников, и мы выражаем искреннюю благодарность исполнителям, в частности Ивану Николаевичу [Гущину], за вклад в восстановление памятника. Сегодня Маскаринскую мечеть после ее реставрации посещает огромное количество гостей, и, я думаю, что и мечеть в селе Асан-Елга будет пользоваться не меньшим интересом. Особая ценность этого объекта в том, что мечеть служила людям на протяжении многих веков, — подчеркнул муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Напомним, в Казани с башни Сююмбике демонтировали медный полумесяц весом около 80 кг — специалисты его отреставрируют. Конструкция была установлена более 10 лет назад.

Галия Гарифуллина