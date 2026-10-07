В России учредили стипендии имени академиков Курчатова и Александрова

Для студентов выплаты составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов — 50 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

В России учредили стипендии имени академика Игоря Курчатова в области физики и радиохимии, а также академика Анатолия Александрова в области технологий ядерной электро— и теплоэнергетики. Об этом пишет ТАСС.

— Правительство учредило две именные стипендии в честь выдающихся отечественных ученых — Игоря Васильевича Курчатова в области физики и радиохимии, а также Анатолия Петровича Александрова в области технологий ядерной электро— и теплоэнергетики. Эти ежемесячные выплаты будут назначаться каждый год, начиная уже с текущего. Для студентов они составят 30 тыс. рублей, а для аспирантов — 50 тыс. рублей, — сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что в Татарстане хотят ввести стипендию для студентов в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности. Она будет назначаться один раз на весь период обучения.

Галия Гарифуллина