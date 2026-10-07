Опрос НАФИ и «Литрес»: 44% россиян читают больше часа без переключения, 22% устают от коротких видео

После чтения 32% россиян чувствуют спокойствие

Аналитический центр НАФИ и «Литрес» сравнили, как россияне потребляют книги и короткие видео. Опрос прошел в августе 2026 года. Исследователи опросили 1 500 человек старше 18 лет из всех федеральных округов. Выборка учитывала пол, возраст и тип населенного пункта. Погрешность не превышает 3,1%.

Среди опрошенных 44% участников могут читать книгу больше часа и не переключаться на другие задачи. Еще 25% удерживают внимание 20–30 минут. Взрослые чаще сохраняют концентрацию на чтении. Среди людей старше 55 лет 52% читают больше часа. В группе 35–44 лет такой результат показали 36%. После чтения 32% респондентов чаще всего ощущают спокойствие. Еще 25% говорят об удовлетворении. 13% хотят продолжить чтение, а 11% получают вдохновение. Усталость отмечают 8%, скуку — 6%, ощущение зря потраченного времени — 3%. Женщины чаще мужчин говорят о спокойствии после книги: 36% против 30%.

Короткие видео дают другую картину. После Reels, Shorts и TikTok 22% опрошенных чувствуют усталость и хотят отдохнуть от экрана. Еще 18% считают, что зря потратили время. По 15% испытывают удовлетворение и спокойствие. 11% хотят смотреть дальше. Еще 11% предпочитают после коротких роликов перейти к более длинному контенту, а 19% продолжают листать ленту. Молодые россияне реже других устают от коротких видео. Среди людей 18—24 лет такой ответ дали 15%. В среднем по выборке показатель достиг 22%. При этом 26% молодых участников хотят продолжать просмотр против 19% в целом.

Южный и Северо-Кавказский округа показали самые высокие показатели длительного чтения. Больше часа могут читать 49 и 48% жителей соответственно. Северо-Западный округ отличается низким интересом к коротким видео: 42% жителей заявили, что вообще их не смотрят. В среднем такой ответ дали 17%. При этом на Северном Кавказе 31% участников чувствует усталость после коротких роликов.



Екатерина Петрова