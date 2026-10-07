После премьеры «Трудно быть богом» продажи книг Стругацких выросли на 107%

За год «Трудно быть богом» стали покупать в четыре раза чаще

Фото: Реальное время

«Читай-город» сравнил продажи бумажных книг Аркадия и Бориса Стругацких за январь — сентябрь 2026 года. Аналитики сопоставили показатели до и после премьеры сериала «Трудно быть богом» на Wink.ru. Режиссер Дмитрий Тюрин выпустил проект 3 сентября. После премьеры спрос на книги заметно вырос. В период с 3 по 20 сентября продажи бумажных книг Стругацких выросли на 107% по сравнению с 16 августа — 2 сентября. Если сравнить период с 3 сентября по 3 октября с аналогичным периодом 2025 года, продажи всей бумажной библиографии авторов увеличились на 76%.

Одноименная повесть показала еще больший рост. За год «Трудно быть богом» стали покупать в четыре раза чаще. В июле — сентябре 2026 года книга разошлась в «Читай-городе» в два раза большим тиражом, чем за тот же период 2025 года.

Спрос начал расти еще до премьеры. После выхода трейлера 18 августа продажи книг Стругацких увеличились на 34% за неделю. После релиза сериала повесть поднялась на второе место в рейтинге книг авторов. В 2025 году она занимала третью позицию. Первое место в 2026 году сохранил «Пикник на обочине». В январе — сентябре в пятерку лидеров также вошли «Понедельник начинается в субботу», «Отель у погибшего альпиниста» и «За миллиард лет до конца света». Годом ранее «Понедельник начинается в субботу» опережал «Трудно быть богом».

Книгу-первоисточник чаще всего покупали в Забайкальском крае, Томской и Иркутской областях. В десятку также вошли Воронежская область, Москва, Рязанская область, Хабаровский край, Новосибирская и Московская области, а также Ульяновская область.



Екатерина Петрова