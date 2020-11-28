Новости общества

13:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Новый ковидный госпиталь в Стерлитамаке примет первых пациентов через 10 дней

13:11, 28.11.2020
Новый ковидный госпиталь в Стерлитамаке примет первых пациентов через 10 дней
Фото: health.bashkortostan.ru

Новый Республиканский клинический инфекционный центр в Стерлитамаке примет первых пациентов с коронавирусом через 10 дней. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня глава республики посетил построенную больницу.

«Очень своевременное подспорье. Для нас это уже второй опыт строительства таких объектов, а для России — третий. На днях ждем делегацию из Ульяновской области, там тоже хотят построить такой госпиталь», — сказал Хабиров, добавив, что через 10 дней в больницу поступят первые пациенты.

Ранее сообщалось, что сдать в эксплуатацию больницу власти рассчитывают к 1 декабря.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктураМедицина Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем