Новый ковидный госпиталь в Стерлитамаке примет первых пациентов через 10 дней

Новый Республиканский клинический инфекционный центр в Стерлитамаке примет первых пациентов с коронавирусом через 10 дней. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Сегодня глава республики посетил построенную больницу.

«Очень своевременное подспорье. Для нас это уже второй опыт строительства таких объектов, а для России — третий. На днях ждем делегацию из Ульяновской области, там тоже хотят построить такой госпиталь», — сказал Хабиров, добавив, что через 10 дней в больницу поступят первые пациенты.

Ранее сообщалось, что сдать в эксплуатацию больницу власти рассчитывают к 1 декабря.



Ольга Плешкова