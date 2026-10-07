90% родителей поддержали проверку возраста детей перед арендой электросамоката

Почти половина родителей — 48% — считают, что самостоятельно арендовать электросамокат подросток может только после совершеннолетия

Фото: Максим Платонов

Исследовательский центр «Позиция» изучил, как родители в регионах России относятся к использованию электросамокатов подростками и к возможным мерам регулирования этого процесса. У участников узнали мнение о том, с какого возраста, по их мнению, подросток может самостоятельно арендовать самокат, какие меры безопасности они считают самыми важными и как относятся к верификации пользователей.



Обязательную верификацию при аренде электросамокатов поддерживает 91% опрошенных. Если говорить о способе проверки возраста, подавляющее большинство родителей (97%) поддержали портал «Госуслуги». Почти половина родителей — 48% — считают, что самостоятельно арендовать электросамокат подросток может только после совершеннолетия.

Восемь из десяти опрошенных (77%) признались: их тревожит возможность, что ребенок сможет взять арендный самокат без ведома взрослых.

Помимо обязательной верификации, родители поддерживают и другие меры, которые могли бы сделать аренду самокатов безопаснее. Одинаковую ответственность для владельцев личных СИМ и пользователей арендных самокатов поддержали 27% опрошенных. Почти столько же высказались за подтверждение аренды со стороны родителя для несовершеннолетних (26%) и уведомление взрослых о попытке ребенка воспользоваться сервисом (25%). Каждый пятый (20%) поддержал регистрацию и номера для личных электросамокатов и других СИМ.

Во взглядах на дальнейшее развитие электросамокатов нет единства. Почти каждый третий родитель (29%) считает, что необходимо ужесточить законодательство, ПДД и требования для арендных и личных СИМ. Почти каждый четвертый (24%) выступает за совершенствование городской среды и правил безопасности. Еще 15% считают приоритетом создание отдельной инфраструктуры для СИМ: выделенных дорожек, парковок и безопасных маршрутов.

