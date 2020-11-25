Как звезда «Үзгәреш җиле» стал заслуженным артистом Татарстана

Певец Ильнар Миранов в соцсетях объявил о присвоении почетного звания

Артист татарской эстрады Ильнар Миранов сообщил, что получит звание заслуженного артиста Татарстана. Соответствующей информацией он поделился в своих социальных аккаунтах. Как выяснило «Реальное время», приказ об этом уже подписан, однако в документе певец из Башкирии указан, как Миронов. Тем временем татарстанская богема восприняла новость, мягко говоря, неоднозначно.

«Эта новость для меня была неожиданной»

О присвоении звания заслуженного артиста Татарстана Ильнар Миранов сам рассказал СМИ. «Эта новость для меня была неожиданной. Мне сообщили об этом на прошлой неделе. Спасибо, что смогли оценить мое творчество, работу. Получение этого звания меня очень вдохновило. Получить звание и остановиться — это не по мне», — рассказывал он «Татар-информу».

Действительно, в указе президента РТ от 13 ноября прописано: присвоить данное звание «Миронову Ильнару Ильфировичу — аккомпаниатору-концертмейстеру государственного бюджетного учреждения «Дом дружбы народов Татарстана». Удивительно, что столь громкая новость стала известна только накануне. Возможно, дело в том, что фамилия певца в документе указана другая.



Культурная общественность в Татарстане отреагировала на это известие неоднозначно. В социальных сетях разгорелась настоящая битва, в которой одни защищали Миранова, другие сообщали, что даже не знают, что это за артист.

Надо отметить, что при знакомстве с послужным списком Миранова вопросов о профессионализме певца не возникает. Уроженец Давлекановского района Республики Башкортостан окончил Уфимское училище искусств. Не поступил в Казанскую консерваторию, но получил образование в КазГИК, где его взяла под крыло народная артистка РФ и РТ Венера Ганеева.

При знакомстве с послужным списком Миранова вопросов о профессионализме певца не возникает. Фото: vk.com/miranov_official

Лауреат I премии международного телевизионного конкурса молодых исполнителей «Татар моңы», конкурса им. Сайдашева, конкурса вокалистов в Астрахани. Также Миранов выиграл Гран-при международного конкурса песни «Уфимская волна» и Гран-при международного конкурса им. Авзаловой. Он 4 года участвовал в фестивале «Үзгәреш җиле», включая концерт в Нью-Йорке, где, говорят, публика встречала его особенно тепло.

В последние месяцы певец мог стать звездой гала-концерта лаборатории «Безнең җыр», однако его хитовую песню «Мин Казанга кайтам» исполнил Ильгиз Мухутдинов. Судя по «Инстаграму», артист в этот момент «работал» в «Корстоне». Здесь же в свое время прошел и первый сольный концерт артиста.

Сам артист на звонки на мобильный телефон в течение дня не отвечал, хотя и активно делился видео и фотографиями в соцсети, в частности уроками вокала с Даниром Сабировым.

Пародист и певец сам поздравил Миранова с новым статусом в «Инстаграме»: «Раньше я думал, что этот мальчик максимум на что способен — это гулять по парку со своей миниатюрной собачкой. А оказалось: он вырос в деревне, пас коров и свое свободное время проводил в абзаре (это дом для скота). Вот так вот: не зная человека, нельзя делать выводы! Неординарная и талантливая личность! Поздравляю тебя со званием! Молодец» (пунктуация сохранена, — прим. ред.).



Среди поддержавших артиста оказался и популярный эстрадник Салават Минниханов: «Лучший голос Татарстана. Поздравляю». Другие же указывают на таких популярных исполнителей, как Ильсия Бадретдинова или Лейсан Гимаева, которые все еще не получили это звание.

Главная защитница Миранова в жизни и интернете — Венера Ганеева. Фото: Роман Хасаев

«Я сейчас ему вместо матери»

Главная защитница Миранова в жизни и интернете — Венера Ганеева. К примеру, накануне она написала следующий пост в своем инстаграм-аккаунте:



«Добрый день, инстаграмные друзьям! Спасибо вам — те, кто увидел талант Ильнара, услышал, понял настоящее искусство. Среди вас, к сожалению, считают настоящим искусством артистов, который под ритм МЦА-МЦА скачут как обезьяны. Ильнар учился 10 лет, старался, стал настоящим профессионалом, такое стремление достойно только похвалы! Очень вежливый парень, умный! Я сейчас ему вместо матери. Не могу принять сказанных в адрес Ильнара ваши обидные слова. Не надо его ни с кем сравнивать! Пусть попробуют спеть «Кар сулары» из репертуара Альфия апа (Авзалова, — прим. ред.), чтобы понять смысл каждого слова, чтобы донести ее до зрителя, нужно быть настоящим профессионалом!!!» (пунктуация и орфография автора сохранены, — прим. ред.).

Мы связались с Венерой Ахатовной по телефону, в беседе она сообщила, что не знает, кто инициировал процесс присвоения звания ее подопечному, ведь Миранов имеет отношение к нескольким организациям, поскольку много работает, поет на корпоративах, работал даже в обычных ДК. Несколько лет назад погибла в аварии его мать, на попечении остался младший брат, так что он много выступает, преподает как учитель пения. Также она сообщила, что Миранов много выступает, в том числе и на официальных мероприятиях, благо у него богатый репертуар народных песен.

«Работающим в области искусства, как правило, не менее 10 лет»



«Заслуженный артист Республики Татарстан» — одно из 47 почетных званий в Татарстане. Оно является высшим выражением государственного и общественного признания особых заслуг награжденных за их большой вклад в культурное развитие республики и заслуги перед ее многонациональным народом. Лицам, удостоенным звания, вручается соответствующий нагрудный знак. Носят его на правой стороне груди.

Фото: tatar-inform.ru

Как гласит закон республики от 10.10.2011 №74-ЗРТ «О государственных наградах Республики Татарстан», звание это вручается «высокопрофессиональным артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, музыкальным исполнителям и другим деятелям искусств, создавшим высокохудожественные образы, спектакли, кинофильмы, телеспектакли, телефильмы, концертные, эстрадные, цирковые программы, музыкальные, телевизионные и радиопроизведения, которые получили общественное признание, работающим в области искусства, как правило, не менее 10 лет». Ходатайства о награждении возбуждаются в трудовых коллективах организаций, общественных объединениях, органах государственной власти, органах местного самоуправления.

Отметим, что среди заслуженных артистов Татарстана немало родившихся вне его пределов или завоевавших признание в Москве — это певица МакSим, актеры Марат Башаров и Камиль Ларин, звезды «Голоса» Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина, оперная дива Аида Гарифуллина.



К примеру, среди тех, кто получил это звание в марте 2020-го, оказались солист театр оперы и балета Артур Исламов (он подтвердил, что на звание его выдвигали с места работы), а также Данир Сабиров, который тогда сказал: «Что касается себя, то к 30-летию я собирал документы и ждал, что они будут сданы в день рождения. Тогда сказали: «Нет, ты еще не достоин этого». Тогда не дождался, а теперь вот пришел неожиданно. Жизнь так интересна». В январе «заслуженными» стали солистка группы «Мураками» (и руководитель эстрадного театра КГЭУ) Диляра Вагапова и певец Ришат Тухватуллин.

