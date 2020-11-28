Чемпионат России по синхронному плаванию — 2020: лучшее

Накануне в казанском Дворце водных видов спорта завершился долгожданный чемпионат России по синхронному плаванию: соревнования должны были пройти в апреле, но из-за пандемии были перенесены на полгода с лишним. Национальный турнир по синхронному плаванию Казань принимает уже традиционно: ранее эти соревнования проводились в столице Татарстана в 2013, 2014, 2018 и 2019 годах. В этот раз в ЧР приняли участие 350 спортсменов из 14 городов и регионов страны. Самые яркие и зрелищные моменты 5-дневной соревновательной программы — в видеорепортаже «Реального времени».