Путин обсудил с Орбаном обстановку вокруг Ирана и украинского кризиса
Основное внимание было уделено развитию торгово-экономических связей и продвижению совместных проектов в энергетической отрасли
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор, посвященный актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и обсуждению международной обстановки, сообщает Кремль.
Разговор также коснулся стремительно ухудшившейся ситуации вокруг Ирана и всего Ближнего Востока.
Основное внимание было уделено развитию торгово-экономических связей и продвижению совместных проектов в энергетической отрасли. В ходе беседы Путин проинформировал Орбана о текущих событиях вокруг Украины и негативной позиции официального Киева, препятствующей мирному разрешению конфликта. Виктор Орбан подтвердил готовность Венгрии способствовать поиску политических решений и посредничеству в переговорах. Было решено продолжить взаимодействие на различных уровнях для дальнейшего укрепления партнерства.
Ранее Венгрия обвинила Украину в политическом давлении через блокировку нефтяного транзита.
