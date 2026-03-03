Новости общества

Путин обсудил с Орбаном обстановку вокруг Ирана и украинского кризиса

14:39, 03.03.2026

Основное внимание было уделено развитию торгово-экономических связей и продвижению совместных проектов в энергетической отрасли

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор, посвященный актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и обсуждению международной обстановки, сообщает Кремль.

Разговор также коснулся стремительно ухудшившейся ситуации вокруг Ирана и всего Ближнего Востока.

Основное внимание было уделено развитию торгово-экономических связей и продвижению совместных проектов в энергетической отрасли. В ходе беседы Путин проинформировал Орбана о текущих событиях вокруг Украины и негативной позиции официального Киева, препятствующей мирному разрешению конфликта. Виктор Орбан подтвердил готовность Венгрии способствовать поиску политических решений и посредничеству в переговорах. Было решено продолжить взаимодействие на различных уровнях для дальнейшего укрепления партнерства.

Ранее Венгрия обвинила Украину в политическом давлении через блокировку нефтяного транзита.

Наталья Жирнова

Общество

