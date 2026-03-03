Коллекторское агентство описало типичный портрет ипотечного неплательщика

Доля мужчин среди неплательщиков — 55%, женщин — 45%

Фото: Динар Фатыхов

Коллекторское агентство «Долговой Консультант» представило «Реальному времени» исследование портрета ипотечного неплательщика на основе данных собственного портфеля.

Среди заемщиков, прекративших выплаты по ипотеке и доведших дело до судебного взыскания с последующей продажей квартиры на публичных торгах, 55% составляют мужчины и 45% — женщины. Средний возраст мужчины-должника — 43 года, женщины — 47 лет.

Самому молодому неплательщику-мужчине — 25 лет, самому возрастному — 59 лет. Среди женщин минимальный возраст составляет 32 года, максимальный — 76 лет.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Средняя сумма просроченного ипотечного кредита у женщин выше и достигает 9,51 млн рублей. У мужчин показатель составляет 9,38 млн рублей. Разница — 1,5%.

Как отметил генеральный директор агентства Денис Аксенов, в среднем за год долг может увеличиваться на 10—15% за счет процентов, пеней и штрафов. За пять лет судебных разбирательств первоначальная задолженность способна вырасти минимум в 1,5 раза.

По его словам, в 2025 году стало больше случаев, когда заемщики инициируют собственное банкротство, рассчитывая на списание кредитов. Однако ипотечное жилье, даже если оно является единственным, может быть реализовано по решению суда для погашения задолженности. Инициирование банкротства не гарантирует сохранения залоговой квартиры.

Ранее Банк России описал типичный портрет главы финорганизации.



Ариана Ранцева