Центробанк зафиксировал рост рисков по ОСАГО в Татарстане

Республика находится в желтой зоне и близка к переходу в категорию высокого риска

Фото: Галия Шакирова

Татарстан вошел в число регионов, находящихся вблизи границы красной зоны по рискам недобросовестных действий в сфере ОСАГО. Об этом сказано в новом мониторинге Банка России.

По данным регулятора на 1 января 2026 года, республика относится к желтой зоне со средним уровнем риска и входит в группу субъектов с показателем 3,0—4,5 балла — вблизи перехода в категорию высокого риска.

Всего в желтой зоне находятся 26 регионов. К красной зоне отнесены два субъекта РФ — Республика Ингушетия и Новосибирская область. По сравнению с оценкой на 1 января 2025 года их число сократилось на два.

Суммарная доля страховых премий, собранных в регионах красной зоны, составляет 2,19% рынка ОСАГО, тогда как на выплаты в этих субъектах приходится 4,34% от общего объема по стране. По оценке регулятора, такой дисбаланс свидетельствует о высокой противоправной активности.

Средняя выплата по ОСАГО за рассматриваемый период выросла на 10,6% — с 99,8 тыс. до 110,4 тыс. рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что стоимость ОСАГО в России снизилась на 5% по итогам 2025 года.

Ариана Ранцева