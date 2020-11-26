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И снова Shurale. Новый проект Рустема Абязова и Ильгиза Зайниева

21:00, 26.11.2020
И снова Shurale. Новый проект Рустема Абязова и Ильгиза Зайниева

7 декабря в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится премьера спектакля «Shurale: новая фантазия под музыку из балета», который ставит художественный руководитель Театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Этот полубалет-полуспектакльна музыкуФаридаЯруллина, который кукольники готовят вместе с оркестром La Primavera, будет представлен в рамках седьмого «Абязов-фестиваля». Сегодня видеокорреспондент «Реального времени» побывал на репетиции новой постановки.

Видео Камиля Исмаилова
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