И снова Shurale. Новый проект Рустема Абязова и Ильгиза Зайниева

7 декабря в ГБКЗ им. С. Сайдашева состоится премьера спектакля «Shurale: новая фантазия под музыку из балета», который ставит художественный руководитель Театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев. Этот полубалет-полуспектакльна музыкуФаридаЯруллина, который кукольники готовят вместе с оркестром La Primavera, будет представлен в рамках седьмого «Абязов-фестиваля». Сегодня видеокорреспондент «Реального времени» побывал на репетиции новой постановки.