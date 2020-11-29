Тариф «нестуденческий»: почему в Казани так и не появился проездной для учащихся вузов?

Казанские студенты говорят о введении студенческого проездного уже по меньшей мере десяток лет, а в эти дни ровно пять лет назад вопрос поднимался перед президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Однако, несмотря на это, а также на запущенную год назад громкую петицию, такого проездного в республике так и не появилось. Как отмечают в Минмолодежи РТ, стоимость такого проездного составила бы сотни миллионов рублей для бюджета, поэтому Татарстан так и остановился на «компромиссном» варианте — транспортном гранте, финансирование которого нарастили вдвое, но который сохранил большинство своих минусов. Подробнее — в материале «Реального времени».

История вопроса

Казань можно считать одним из самых «студенческих» городов России: здесь учатся почти 100 тысяч студентов. При этом ни в Казани, ни в других городах республики для студентов нет льготных проездных — в отличие от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода или Екатеринбурга.

Как отмечают в Минмолодежи Татарстана, впервые студенты выступили с просьбой о студенческом проездном еще в 2010 году, инициатором была региональная организация «Лига студентов Татарстана». Ровно пять лет назад этот вопрос поднимали на встрече с Рустамом Миннихановым — его озвучил Тимур Сулейманов, на тот момент президент Лиги студентов РТ, а сейчас — первый замглавы Минмолодежи республики. «По единому студенческому проездному надо что-то думать, но вводить его не для всех», — отвечал Минниханов.

Впрочем, вариант «не для всех» в Казани уже имелся, причем через ту же Лигу студентов. Организация является оператором так называемого «Транспортного гранта» — выплат, компенсирующих расходы на проезд. Сейчас выплата варьируется от города к городу и составляет от 800 до 1 100 рублей (последнее число — для Казани) в месяц. Претендовать на него могут те, кто активно проявляют себя в научной, общественной, спортивной и творческой деятельности, а также студенты из малоимущих семей. Сейчас на транспортный грант выделяется 60 млн рублей.

Казань можно считать одним из самых «студенческих» городов России: здесь учатся почти 100 тысяч студентов. При этом ни в Казани, ни в других городах республики для студентов нет льготных проездных. Фото: gazetanb.ru

Однако у проекта имелись свои минусы. Первый — число получателей редко превышало шесть тысяч человек. Второй, который для студентов может показаться и плюсом, — транспортный грант представляет собой обычную выплату на карточку, которую можно было потратить на что угодно (автору материала известны случаи, когда получатели транспортного гранта не израсходовали из него ни копейки на собственно транспорт).

Тем не менее на этом разговоры о введении студенческого проездного — для всех или не для всех — не закончились. Тема поднималась в резолюции Конгресса студентов Татарстана (где опять же участвовал Минниханов) в 2018 году, но особенно заметно была озвучена годом позже — когда в январе 2019-го студенты запустили петицию на Change.org, которая набрала свыше 50 тысяч подписей. Примерно тогда же в Казани отменили тариф на «Транспортной карте», позволявший студентам покупать сразу 50 поездок со скидкой.

Во сколько обойдется студенческий проездной?

Тогда в Минмолодежи РТ привели первые примерные подсчеты стоимости студенческого проездного для бюджета и для собственно студентов. По данным исследования 2016 года, больше половины студентов Казани готовы купить студенческий проездной, но только если он будет стоить 650—750 рублей. Остальная же часть расходов должна субсидироваться, и на это должно уйти не менее 200 млн рублей.

Тимур Сулейманов, уже в ранге замминистра, констатировал, что на студенческий проездной только для казанских студентов потребуется более 680 млн рублей в год. Фото: utalents.ru

Это была еще консервативная оценка. Позже, в марте 2019-го, студенты и руководство крупных вузов встречались с представителями власти на площадке Госсовета Татарстана. Проректора вузов тогда были на стороне студентов и сетовали, что республика «не может компенсировать самое необходимое». Тимур Сулейманов, уже в ранге замминистра, ответил, что на студенческий проездной только для казанских студентов потребуется более 680 млн рублей в год.

Позже Лига студентов РТ проводила альтернативный подсчет с учетом того, что проездной нужен не всем и не всегда (не на период каникул) — получилось чуть меньше, 500 млн рублей в год.

Остановились на «Транспортном гранте»

— Проанализировав разные варианты, Правительство приняло решение продолжить реализацию проекта «Транспортный грант», хорошо зарекомендовавшего себя в студенческой среде, и в два раза увеличить его финансирование в 2019 году, — сообщает сегодня Минмолодежи Татарстана.

Как раз с 2019 года транспортный грант стал доступен не только для активистов, но и для студентов из малоимущих семей, а финансирование его достигло 60 млн рублей. В Минмолодежи напоминают и еще об одном транспортном проекте для студентов, которым занимается все та же Лига студентов РТ — «Студенческий автобус», который предоставляет скидки на маршруты в близлежащие города. В него входят маршруты до (и от) Набережных Челнов, Тюлячей, Бугульмы, Альметьевска, Буинска и Йошкар-Олы.

В Минмолодежи напоминают и еще об одном транспортном проекте для студентов, которым занимается все та же Лига студентов РТ — «Студенческий автобус». Фото: vk.com/studbusrt

Схожий ответ дала и Лига студентов Татарстана — однако там также предложили свой вариант того, каким все-таки мог бы быть студенческий проездной.

— В январе 2019 году студенты г. Казани запустили петицию, в которой подняли вопрос студенческого проездного. Лига создала рабочую группу, в которую вошли также и авторы петиции. Был проведен независимый анализ, благодаря которому Лига подсчитала, что 60 поездок — наиболее приемлемое количество, по мнениям и отзывам студентов городов Татарстана. Предлагаемый тариф — «Студенческий», рассчитанный на 60 поездок за 750 рублей. На данный момент Лига прорабатывает идею более конкретнее и в скором времени снова выступит с вариантами решения данного вопроса, — ответили в Лиге студентов РТ.

В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана не стали отвечать на вопросы «Реального времени» о возможной стоимости студенческого проездного, которая была бы приемлемой для перевозчиков.