Активисты попросили Минниханова создать в Татарстане студенческий проездной

На сайте change.org создана петиция с требованием создать в Татарстане студенческий проездной. Активисты направили свое обращение президенту РТ Рустаму Минниханову.

Среди адресатов также спикер республиканского Госсовета Фарид Мухаметшин и глава регионального Минмолодежи Дамир Фаттахов.

Авторы отмечают, что в Казани и других городах Татарстана нет льготных проездных билетов для студентов.

При этом ранее в Казани действовал выгодный тариф, позволявший покупать 50 поездок за 750 рублей на один вид транспорта.

«Сегодня этот тариф в процессе отмены и мы уже предвидим, как вся наша и без того скромная стипендия будет уходить на проезд», — говорится в обращении (пунктуация сохранена).

На момент написания заметки под петицией подписались 520 человек.

Напомним, что в Казани тарифы на проезд вырастут с 25 до 27 рублей за поездку. В то же время в столице республики подорожали и проездные билеты.