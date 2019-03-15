«Мы студентов держим, успокаиваем, но могут быть и волнения»

В Казани студенты жалуются, что проезд в транспорте «съедает» всю стипендию, и требуют введения льготного проездного

В Госсовете Татарстана сегодня прошел круглый стол о тарифах на проезд в общественном транспорте и студенческих проездных билетах. Проблема в том, что в Татарстане их нет, а размер стипендии не покрывает расходов на транспорт. Тема горячая, как заявило руководство вузов, студентов едва сдерживают, чтобы они не устроили волнения. Обсуждение инициировала не партия власти, а КПРФ. Коммунисты решили оседлать протестную волну и второй раз собирают круглый стол по актуальным проблемам. Решение с транспортными грантами, которое предложило правительство Татарстана, студенты и преподаватели считают неэффективным и не поддерживают. Подробнее в материале «Реального времени».

В Казани стипендии не хватает на проезд в транспорте

Тема льготного проезда для студентов в Татарстане всегда была болезненной — специального проездного в республике не было. Еще сильнее она обострилась в феврале 2019 года, когда цену на проезд в общественном транспорте Казани подняли, а относительно дешевый проездной — 750 рублей на 50 поездок — отменили. Вместо него теперь действует тариф «1800 рублей на 100 поездок». При этом стипендии студента-ударника — 1770 рублей — не хватит даже на проезд.

Студенты требуют ввести для них проездной билет, как откровенно заявила начальник управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ Ирина Халитова: «Мы студентов держим, успокаиваем, но могут быть и волнения».

— Мы говорим, что Казань — третья столица, кичимся, что Казань — студенческий город, наша задача — привлекать студентов из других регионов, а республика со своей стороны не может компенсировать самое необходимое, — эмоционально выступила Халитова.

Студенты требуют ввести для них проездной билет, как откровенно заявила начальник управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ Ирина Халитова: «Мы студентов держим, успокаиваем, но могут быть и волнения»



Такой же позиции придерживаются ее коллеги — проректоры по воспитательной работе других вузов.

— У нас аграрный вуз и все студенты из села, а зарплаты там не превышают 12—17 тысяч рублей — родители им помочь не могут. Сегодня студенты очень обижены. Они хотят кушать, веселиться, участвовать в культурных мероприятиях. Проблема серьезная, на уровне правительства решить это надо раз и навсегда, — считает Али Волков, проректор по воспитательной работе Казанской государственной академии ветеринарной медицины.

Лига студентов против студентов

Руководство вузов целиком оказалось на стороне своих студентов в борьбе за льготный проездной. Чего не скажешь о Лиге студентов Татарстана. Организация, которая, кажется, должна отражать мнение тех, кого представляет, и решать проблемы, дистанцировалась от них и заняла позицию Министерства молодежи — изображая видимость бурной деятельности и придумав полумеру, которая проблему не решает.

— У нас вдвое увеличился транспортный грант, и мы будем поддерживать не только активных студентов, но и нуждающихся. Спасибо молодому министерству! Мы считаем, что увеличение транспортного гранта — это тоже достижение в наше время, так как ранее оно не было предусмотрено, — отчитался Камолиддин Бобохонов, вице-президент Лиги студентов.

Транспортный грант — это субсидия в 1000 рублей, которая выдается студентам-активистам, ее получают 3 тысячи человек. Увеличение в 2 раза, о котором говорит Бобохонов, — обещанное властями увеличение объема финансирования с 30 млн рублей до 60 млн. По 1000 рублей в месяц будут получать еще 3 тысячи человек из числа малообеспеченных студентов. Учитывая, что в Татарстане 146 тысяч студентов, то получать субсидию, которая покроет лишь половину транспортных расходов, будут лишь 4%.

Руководство вузов целиком оказалось на стороне своих студентов в борьбе за льготный проездной. Чего не скажешь о Лиге студентов Татарстана

— Я автор петиции за студенческий проездной, которая набрала 56 тысяч подписей. Мы встречались с представителями Министерства молодежи, которые считают, что транспортный грант учитывает интересы студентов. У Лиги студентов изначально была твердая позиция о необходимости студенческого проездного, но теперь они заявляют, что транспортный грант — это эффективное решение? — возмутился позиции Лиги студентов Максим Мухаметзянов.

Его поддержали другие студенты, в том числе получатели транспортного гранта.

— Я активист, спортсмен, капитан сборной КФУ по регби-7, член сборной по гиревому спорту, у меня, кроме лекций, восемь тренировок в неделю, совет актива, на которые мне нужно ездить из Деревни Универсиады. Я получаю транспортный грант, и мне не хватает, чтобы даже половину покрыть. Нам необходим студенческий проездной, — подытожил Виталий Козляков.

Власти Татарстана считают, что студенческий проездной слишком дорого обойдется бюджету

Замминистра молодежи Тимур Сулейманов ответил, что у каждого решения есть своя цена. И цена студенческого проездного слишком высокая.

— По предварительным расчетам, это более 1 млрд рублей, если мы говорим только о студентах Казани — 680 млн, — ответил Сулейманов.

Студенты поправили Сулейманова: цифра в 1 млрд получилась при расчете 90 поездок за 650 рублей, для студентов было бы оптимально 60 поездок в месяц, соответственно, сумма, выделяемая бюджетом, была бы меньше. Кроме того, отметили, что не все студенты покупают проездные.

Тимур Сулейманов ответил, что у каждого решения есть своя цена. И цена студенческого проездного слишком высокая

Зампредседателя госкомитета по тарифам Дмитрий Симкачев не захотел обсуждать повышение, он предложил как вариант разработать различные способы оплаты, учитывающие расстояние, количество поездок и виды транспорта.

На замечание о том, что в соседних городах-миллионниках есть студенческие проездные (в Нижнем Новгороде по цене 1150 рублей, в Екатеринбурге — 1700, Санкт-Петербурге — 1035, в Москве — 630 рублей) на все виды транспорта, заметил, что в этих городах есть регулируемые государством автобусы и частные, льготные проездные действуют только в регулируемых, маршруты которых не всегда удобны. В Казани же весь транспорт регулируемый.

И.о. зампредседателя комитета по транспорту Казани Венера Ибрагимова робко заметила, что исполком понимает, что студентам нужен льготный проездной, но его введение должно компенсироваться из бюджета.

Начальник отдела отраслевого аудита и анализа деятельности предприятий Минтранса Татарстана Шамиль Султанов защитил перевозчиков. Повышение тарифа он объяснил скачком цен на ГСМ, коммунальные услуги, необходимостью обновлять транспортный парк.

— Как вы сказали, у нас довольно богатая республика, и мы не должны ударить в грязь лицом. В связи с этим большие лизинговые платежи. Но и проблема проезда студентов острая, и необходимо выработать меры, — сказал Шамиль Султанов.

Транспортный грант для Казани увеличат на 100 рублей за счет студентов из малых городов

Представитель Лиги студентов после того, как его обвинили в том, что организация не защищает студентов, начал оправдываться. «Мы не отклоняемся от позиции, мы говорим, что такая проблема существует, мы в постоянном диалоге с органами власти и понимаем, что это дорого обходится бюджету». Бобохонов рассказал, что для студентов Казани транспортный грант планируется увеличить с 1000 до 1100 рублей, но, правда, студентам из других городов урезать: «В Чистополе, возможно, затраты на транспорт меньше».

— Это Тришкин кафтан называется, — прокомментировал «решение» Артем Прокофьев, депутат от КПРФ.

«Это Тришкин кафтан называется», — прокомментировал Артем Прокофьев

В качестве немедленной меры (ведь если даже решение о введении студенческого проездного будет принято, то необходимо сначала внести изменения в бюджет) представители студенчества и преподаватели вузов придумали несколько вариантов.

Али Волков из КГАВМ предложил снизить цену на проездной для студентов «хотя бы на 10—20%». Ирина Халитова из КАИ попросила сделать проездной не на 100 поездок, как сейчас, а на 60, его стоимость тогда была бы ниже. Артем Прокофьев потребовал вернуть проездной с 50 поездками за 750 рублей.