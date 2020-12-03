АНО Дирекция Спортивных и Социальных Проектов

Общая информация

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — официальный организатор крупных международных и всероссийских спортивных и иных мероприятий в г.Казани.

Учредителями АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» являются Российская Федерация в лице Министерства спорта Российской Федерации, Республика Татарстан в лице Кабинета Министров Республики Татарстан, муниципальное образование города Казани в лице муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» и общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз».



Дирекция создана 14 августа 2009 года c целью подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

Руководитель — Денисов Максим Сергеевич.

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