АНО Дирекция Спортивных и Социальных Проектов
Общая информация
Генеральный директор — Денисов Максим Сергеевич.
Дирекция создана 14 августа 2009 года c целью подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — официальный организатор крупных международных и всероссийских спортивных и иных мероприятий в г.Казани.
Учредителями АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» являются Российская Федерация в лице Министерства спорта Российской Федерации, Республика Татарстан в лице Кабинета Министров Республики Татарстан, муниципальное образование города Казани в лице муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» и общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д.52/7
- Телефон: (843) 222-07-00
- Email: info@dsspkazan.ru
- Сайт: https://dsspkazan.ru
Дата последнего обновления: 30.09.2026