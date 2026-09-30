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АНО Дирекция Спортивных и Социальных Проектов

Спорт

Общая информация

Генеральный директорДенисов Максим Сергеевич.

Дирекция создана 14 августа 2009 года c целью подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — официальный организатор крупных международных и всероссийских спортивных и иных мероприятий в г.Казани.

Учредителями АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» являются Российская Федерация в лице Министерства спорта Российской Федерации, Республика Татарстан в лице Кабинета Министров Республики Татарстан, муниципальное образование города Казани в лице муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» и общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз».



Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, д.52/7
  • Телефон: (843) 222-07-00
  • Email: info@dsspkazan.ru
  • Сайт: https://dsspkazan.ru

Дата последнего обновления: 30.09.2026

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