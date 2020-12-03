АНО Дирекция Спортивных и Социальных Проектов
Общая информация
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — официальный организатор крупных международных и всероссийских спортивных и иных мероприятий в г.Казани.
Учредителями АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» являются Российская Федерация в лице Министерства спорта Российской Федерации, Республика Татарстан в лице Кабинета Министров Республики Татарстан, муниципальное образование города Казани в лице муниципального казенного учреждения «Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета муниципального образования города Казани» и общероссийская общественная организация «Российский студенческий спортивный союз».
Дирекция создана 14 августа 2009 года c целью подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани.
Руководитель — Денисов Максим Сергеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Баумана, 52/7
- Телефон: (843) 222-07-00
- Email: info@dspkazan.com
- Сайт: https://dspkazan.com/
Дата последнего обновления: 03.12.2020