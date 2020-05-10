Организаторы показали талисман первых Игр стран СНГ в Казани

АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» подробно рассказала о победителях конкурса на создание логотипа и талисмана первых Игр стран СНГ и Всероссийских уличных игр. Талисманом вновь стал барс, образ которого создал Ибрагим Дурдиев из Москвы.

Альбина Сафиуллина, нарисовавшая Жар-птицу, как логотип Игр стран СНГ рассказала, что работала над проектом не одна: ««Рада и приятно удивлена, что наш проект одержал победу. Эта победа не только моя — заявку мы готовили вместе с активистами волонтёрского движения «Молодежное добровольческое движение «Ради Жизни!» нашего университета».

Образ Жар-птицы объединяет в себе элементы славянских традиций и культуры Востока. Перья птицы отсылают к флагам стран-участниц соревнований. Жар-птица символизирует огонь, горящий в сердцах спортсменов, передает пресс-служба «Дирекции спортивных и социальных проектов».

Логотип Первых городских Игр разработала Амина Хусаенова из Казани. Она также рассказала, что над проектом работала группа авторов.

Напомним, что Игры стран СНГ и Urban Games должны пройти в Казани во второй половине 2020 года. Ранее в Минспорта РФ уже показали логотипы обоих мероприятий. А вот изображение талисмана в министерстве не представили.