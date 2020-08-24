В Нижнекамске расширят промпарк за 2,6 миллиарда

Вести с полей



Нижнекамский «деловой понедельник» начался с сельскохозяйственных новостей. Нижнекамские аграрии преодолели экватор в уборке хлеба, показатели урожайности выше, чем в среднем по республике. Зерновых культур с кукурузой обмолочено 12,5 тыс. га — 53% (по РТ — 45,1%), урожайность — 40,87 ц/га (по РТ — 38,8 ц/га ). Скошено технических культур 1,95 га — 19,9%, заготовлено сена 11 300 т, сенажа — 51 000 т, на одну условную голову 21,3 ц к. ед., — 71,1% (по РТ — 22,9%).

— По прогнозам синоптиков, на этой неделе будет ясная погода. Нам необходимо этим воспользоваться, чтобы без потерь убрать урожай. В ближайшие дни наступает важный период для закладки фундамента следующего. Под урожай 2021 года мы планируем посеять более 10 тысяч га. Прошу оперативный штаб обеспечивать контроль за ходом уборочной компании, — обратился к своему заместителю по сельскохозяйственным вопросам мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

После чего градоначальник озвучил обновленную статистку по коронавирусу. В столице нефтехимиков зарегистрирован 261 случай COVID-19, выздоровел 251 человек, умерли 5. По его словам, прирост новых случаев в Татарстане в последнее время не превышает 0,5%, чтобы сохранить стабильную ситуацию, необходимо контролировать соблюдение всех требований профилактики.

«В любой момент ситуация может усугубиться, если мы не будем заниматься профилактикой и применять меры защиты», — отметил Метшин. Фото e-nkama.ru

— На минувшей неделе принято решение о тестирование на коронавирус пассажиров международных рейсов в аэропортах Татарстана, в том числе Бегишево. С 1 августа для всех въезжающих с других стран действует правило — сдать в течение трех дней после возвращения домой тест на COVID-19, выложить результаты исследования на портал госуслуг. Угроза коронавирусной инфекции не исчезла, она лишь уменьшила свои масштабы. В любой момент ситуация может усугубиться, если мы не будем заниматься профилактикой и применять меры защиты, — отметил Метшин.

«Планируется разместить 20 резидентов, создать 1,5 тыс. рабочих мест»

Во второй части «делового понедельника» градоначальник заговорил о мерах развития экономики. Айдар Метшин рассказал, что на прошлой неделе состоялся инвестиционный совет под председательством президента РТ Рустама Минниханова. Глава Татарстана одобрил реализацию двух новых проектов, представленных нижнекамцами.



— Первый проект связан с развитием второй очереди промышленного парка «Нижнекамск». Планируется разместить 20 новых резидентов и создать свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест. Напомню, в 2018 году при поддержке республики и Фонда развития моногородов России у нас был создан первый промышленный парк «Нижнекамск». Мы получили поддержку в объеме 378 млн рублей на создание необходимой инженерной инфраструктуры. На сегодняшний день в парке «Нижнекамск» зарегистрированы 10 резидентов, — сказал он.

Сейчас в промпарке «Нижнекамск» уже начали работу два резидента, в ближайшее время запустится еще один с объемом инвестиций 150 млн рублей. До конца года планируется открытие еще трех, остальные — в 2021 году.

Сейчас в промпарке «Нижнекамск» уже начали работу два резидента, в ближайшее время запустится еще один с объемом инвестиций 150 млн рублей. Фото: e-nkama.ru

— Мы видим, что с каждым годом растет спрос у потенциальных резидентов к промышленным площадкам, на которых они могут развивать свой бизнес. В рамках расширения второй очереди промышленного парка «Нижнекамск» мы планируем выполнить строительство индустриального парка «Тубэн-Кама», который будет предоставлять по льготной арендной ставке готовые производственные площади и офисные помещения, — отметил градоначальник.

Планируемый объем инвестиций на первом этапе составит 805,5 млн рублей, всего — 2,6 млрд.

Второй проект, одобренный на инвестиционном совете, касался производства торгового холодильного оборудования. Входящее в UBC Group ООО «Умные машины» будет выпускать в Нижнекамске до 30 тыс. изделий в год. Планируется создать до 1 000 новых рабочих мест, инвестиции составят 1,5 млрд рублей.

День города — онлайн



Рассказал Айдар Метшин о реализации социально значимых программ. Одна из них — открытие и ремонт детских дворовых клубов. В городе их 25, в 24 проведен капитальный ремонт.

— Подростковый клуб «Алгарыш» мы открыли на минувшей неделе на территории 25-й гимназии. Здесь также планируется создать объединение молодых мам, наших уважаемых ветеранов. Мы хотим попробовать расширить функциональные возможности этой формы работы, безусловно, в незадействованное от основного предназначения клуба время, — сообщил мэр, добавив, что в церемонии открытия принял участие сенатор Федерального собрания РФ от РТ Олег Викторович Морозов.

В эти выходные Нижнекамск принял эстафету флага 100-летия ТАССР. Фото: e-nkama.ru

По его словам, в ближайшее время в Нижнекамске откроются еще два обновленных подростковых клуба — «Алые паруса» по ул. Мурадьяна и подростковый клуб «Луч» на ул. Студенческой.

Завершая «деловой понедельник», Метшин затронул тему предстоящего празднования Дня республики и Дня города. В эти выходные Нижнекамск принял эстафету флага 100-летия ТАССР. Проект учредили в рамках празднования векового юбилея республики «Дирекцией спортивных и социальных проектов» совместно с Исполкомом Всемирного конгресса татар. Флаг уже посетил все 8 федеральных округов России, где зарегистрированы региональные национально-культурные автономии татар. В республике эстафета пройдет через все 43 муниципальных образования и 2 городских округа. После чего флаг передадут в Национальный музей Татарстана.

— 30 августа все вместе мы будем отмечать главный праздник Татарстана — День республики, который в этом году приурочен к празднованию 100-летия ТАССР, а также мы, нижнекамцы, пусть и в больше дистанционном формате, но все же будем отмечать День города. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений и достижений на благо нашей республики, нашего любимого Нижнекамска, наших замечательных людей! — торжественно сказал он.



Лилия Егорова