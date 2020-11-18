Вячеслав Дацик: «Совсем заплыть жиром в тюрьме не дали»

Скандальный боец — о Тесаке, Емельяненко, Хабибе и местах лишения свободы, где «нефиг делать»

Фото: Максим Платонов

На днях из колонии в Ленинградской области освободился по УДО российский боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик. Напомним, в июне этого года, проведя несколько месяцев в СИЗО, он был осужден на один год за незаконное пересечение границы с Эстонией в декабре 2019-го. Тогда же, декабре, «Рыжий Тарзан» приезжал в Казань, чтобы провести поединок в рамках «Боев по правилам TNA» с известным кикбоксером Жеромом Ле Банне. Публикуем стенограмму его интервью каналу True Gym MMA с сокращениями.

«Чтобы не стать «петухом», не надо кукарекать»



— Ты счастлив, что вышел из тюрьмы? В очередной раз.

— В последний раз!

— Будем сегодня твою одежду сжигать?

— Ботинки, конечно, надо сжечь. А [спортивный] костюм-то новый, я в нем по зоне не ходил.

— Правда, что с вами сидело пару негров?

— Да.

— Ну и как, подружился все-таки наконец? «Американская история Икс» получилась? (американский фильм 1998 года, в котором попавший в тюрьму скинхед пересматривает свои взгляды, — прим. ред.)

— Нет (смеется). Самая хохма: негр заезжает [в камеру], его спрашивают: «По национальности кто?» Негр: «Я русский» (смеется). А второй негр заехал такой, кричит: «Русский негр!» (смеется).

— Провокационный вопрос, подписчики интересуются: как не стать «петухом» на зоне?

— Ну блин… Не надо кукарекать! И играть на «просто так». Поменьше играть в азартные игры.

— Были у вас петухи?

— Ну конечно. Полная зона. Кто туалеты-то мыть будет?

— А как они там живут?

— На жердочке.

— Что с ними там делают?

— Ничего. Они просто убираются. У них нет выходных.

Меня еще объявили типа «врагом государства Эстония». Не был я врагом, но теперь придется стать. Придется там референдум провести по восстановлению русской власти

«Придется провести в Эстонии референдум по восстановлению русской власти»



— Слав, если честно, твоя ситуация [с лишением свободы] выглядит странно. Ну пересек границу и пересек. За что тебе дали год? И почему ты «с поличным», скажем так, сознался, что вы пересекли ее с какой-то целью?

— Ну потому что лоханулись. Пошли неподготовленными. Вообще, изначально надо было Димке помочь, его тут калининские опера в розыск объявили. У него сначала была 116-я [статья УК РФ] («Побои», — прим. ред.) — узбеку дал втык. Узбек там пытался вымогать деньги, сделали «обоюдку» — вроде как разошлись. Потом перебили на 111-ю («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - прим. ред.), его давай в розыск ловить.

Он хотел к знакомым в Италию, я думал его через Эстонию туда отправить. Ну я думал — доедет до дачи, я ему покажу куда идти, а там, с другой стороны, товарищ встретит. А там какая хрень: приехали, а на реке ни льдинки. Пришлось плыть на лодке. Весло гнилое, сломалось, короче, причалили на километр раньше, чем надо. Спалились — катера, прожектора… Ну вначале вроде удирали, а потом темень, глаз выколи, опять вышли на этих же натовских погранцов.

Вообще, какое нарушение границы?! Я гражданин СССР, у меня паспорт СССР, блин. Какое на хрен нарушение границы — Ванька Грозный эту землю взял, потом Петя отбил ее у шведов, так он еще и зафиксировал в соответствии с римским правом — заплатил 2 миллиона серебром. Понятное дело, царя грохнули, потом, пока Ленин там с Временным правительством воевал, Кингисеппа подтянул на разборки... Вот пока они там мурыжили свое революционное дело, придумали какую-то «Эстонскую ССР». Но они никак не придумывали, что она выйдет из состава России.

Меня еще объявили типа «врагом государства Эстония». Не был я врагом, но теперь придется стать. Придется там референдум провести по восстановлению русской власти. А то заколебали уже в Кремле, делают из русских каких-то терпил. То ли [дело] наши предки — два материка завоевали. По-любому не потому, что терпилами были.

Я, кстати, сидел рядышком с хатой Владимира Ильича Ленина. Можно попробовать договориться сгонять.

— Туда, где он раньше сидел?

— Да. А там ничего не изменилось. Стоит отдельная комната, с утюгом, в ней никто не сидит.

— Это как достопримечательность в тюрьме, да?

— Ну да. На Шпалерной. Камера 193.

— Ты слышал, что произошло с Тесаком? Что ты об этом думаешь?

— А что, человек д#####б — вскрываться за две недели до освобождения? Любому понятно, что это чистая 105-я («Убийство», — прим. ред.).

— А как думаешь, зачем его убрали и кому это было нужно?

— Хрен его знает, кому он там дорогу перешел.

Я, кстати, сидел рядышком с хатой Владимира Ильича Ленина. Можно попробовать договориться сгонять

«Емельяненко пробухал, физуха подсела. Реакции нет, скорости нет»



— Мне сказали, что в тюрьме ты все время говорил про [Александра] Емельяненко, после того как посмотрел бой с [Магомедом] Исмаиловым. Говорил, что ты его хлопнешь.

— На##й он нужен? А про бой с Исмаиловым… Саше не##й бухать.

— Думаешь, если бы не бухал, он бы победил?

— У него была бы реакция. А так — реакции нет, скорости нет...

— В общем, тебе бой с Емельяненко уже не интересен?

— Нет, бой-то интересен. П###ы-то надо дать, слова-то никуда не делись, что мы сказали. Этот бой не представляет спортивного значения, но там гораздо больше.

— Дело принципа?

— Да.

— Расскажи в целом про бой с Исмаиловым, если смотрел. Что там было так, что не так, удивил ли тебя Магомед? Он ведь, по сути, достаточно легко прошел Сашу.

— Саша пробухал, физуха подсела. А он (Исмаилов) че — красиво, технично прошел в борьбу и там забил. Хорошее здоровье, бегает в горах, ведет здоровый образ жизни. Ну вот и нахлобучил.

— Но он, помимо этого, и в стойке Саше накидал.

— Ну отвлек и перевел в партер. Все основное он сделал в партере. Красавчик, че. Порадовал.

Ситуация простая. Все болезни от кого? От медиков. Им же надо таблетки продавать, вот они и выдумывают всякие вирусы, чтобы людей фигарить

«Хабиб красавчик. Дело сделал, ушел непобежденным»



— Но ты хочешь еще драться?

— А то! Мне «лемеха» поставил Михаил Иванович Глущенко. С Кирюхой Чумаковым тренировался немножко. Но, конечно, времени мало [было], прогулка всего час во дворике. Ну кое-как… Совсем жиром заплыть не дали.

— Расскажи поподробнее, что тебе поставили. Удар какой-то? Ты просто рассказывал, когда в тюрьме был, что тебя научили какому-то удару, от которого человек сразу падает. И ты его тренировал.

— Ну Михаил Иванович показывал. Он был один из лучших боксеров в Советском Союзе.

— В чем он заключается?

— Сбив в (нрзб) и проход в бороду. Удар на опережение. [Вячеслав] Лемешев так на Олимпиаде всех пятерых нокаутировал.

— Железом ты вообще не занимался?

— А нафиг оно нужно? Лучше делать махи (показывает).

— Ты больше не попадешь в тюрьму?

— Нефиг там делать.

— Какие у тебя были ощущения, когда ты снова туда загремел? Только честно.

— Шило полное. Год, потраченный впустую.

— Ты же понимаешь, что если третий раз что-то сотворишь, то можешь уже и не выйти?

— Харе каркать. Ничего я творить не собираюсь.

— Ты в тюрьме вообще следил за боями? Кроме Емельяненко-Исмаилова что еще смотрел? Что скажешь о бое Хабиба с Гейджи?

— Ну что, [Хабиб] красавчик. Ушел непобежденным. Дело сделал.

— А то, с какой легкостью он победил человека, про которого говорили, что он чуть ли не самый опасный его соперник?

— Да п#####и много. Какой он опасный соперник — все всё увидели.

Все эти западные фонды, лаборатории просто надо выжигать ядерными боеголовками. Чтобы всяких вирусов не прилетало. Чтоб людей не травили

«У меня советские прививки. От любой заразы помогают»



— Какие планы у тебя сегодня, на первый день освобождения?

— Нажраться мяса. Горячий свежий шашлычок в тюрьме не сделаешь никак.

— Сколько максимально съедал мяса за один раз?

— Половину тушки шестимесячного поросенка. Утром присел, вечером закончил.

— Сколько это в килограммах?

— Килограммов 18-25.

— Не верю.

— Оно в можжевельнике, закопченное, ты что! Там такая сказка. Просто ходил-ходил, скоблил-скоблил и за день вышло.

— А какие планы помимо мяса?

— Восемнадцать плюс.

— Что ты думаешь про эту тему, связанную с ковидом?

— Ситуация простая. Все болезни от кого? От медиков. Им же надо таблетки продавать, вот они и выдумывают всякие вирусы, чтобы людей фигарить.

Поэтому все эти западные фонды, лаборатории просто надо выжигать ядерными боеголовками. Чтобы всяких вирусов не прилетало. Чтоб людей не травили. План «Комитета 300» по истреблению населения планеты Земля до «золотого миллиарда». Все стандартно, все прописано.

— Но ты сам не переболел ковидом на зоне?

— Нет, я живучий. У меня советские прививки. От любой заразы помогают.