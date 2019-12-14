Вячеслав Дацик: «Надо проводить свои Игры доброй воли, а не участвовать в олимпийской порнографии»
В Казань приехал Рыжий Тарзан
В конце 90-х он отправлял в нокаут известного ныне бойца UFC Андрея Орловского, а в феврале этого года вышел из тюрьмы, в которой провел 3 года за погром, устроенный в одном из питерских борделей. Вячеслав Дацик заслуженно носит звание самого скандального русского бойца в истории. По словам организаторов, идея пригласить Рыжего Тарзана (прозвище Дацика, — прим. ред.) в Казань витала в воздухе давно, но случай представился только сейчас. Изначально соперником Вячеслава в супербое тяжеловесов «Боев по правилам TNA» должен был стать именитый Боб Сапп, но он не смог приехать в Россию. Дацику нашли не менее серьезного оппонента в лице одного из лучших кикбоксеров в истории — француза Жерома Ле Банне. О том, как проходила подготовка к бою, что Дацик думает об антироссийских санкциях WADA и чем занимался последние 10 лет его оппонент — в материале «Реального времени».
Сбегал из «психушки», сидел в «Крестах», громил бордели
В воскресенье, 15 декабря, на «Татнефть Арене» состоится турнир по кикбоксингу, на котором пройдут финальные поединки двенадцатого сезона боев по правилам TNA. Супербоем вечера заявлен поединок между французской легендой этого вида спорта Жеромом Ле Банне и скандально известным бойцом из России Вячеславом Дациком.
Выйдя зимой из тюрьмы, 38-летний уроженец Ленинградской области в этом году возобновил свою спортивную карьеру. В 2007 году он грабил ювелирные магазины и сотовые салоны Санкт-Петербурга, а в 2010-м был помещен в психиатрическую клинику, откуда позже сбежал и на следующий же день ограбил очередной салон сотовой связи. Сумев пересечь в короткий срок границу, оказался в Норвегии, где его признали вменяемым и отправили за решетку, позже экстрадировав в Россию. Так Вячеслав попал в знаменитую питерскую тюрьму «Кресты». Там он резал себе шею в знак протеста, но свой срок в итоге отсидел, выйдя на свободу в марте 2016-го. Однако в мае того же года устроил погром в нескольких борделях Питера и привел несколько проституток в полицию. Арестовали заодно и Дацика — и впаяли ему 3 года за решеткой.
Очутившись на свободе, в апреле этого года он провел поединок по правилам ММА против видеоблогера Артема Тарасова, который уступал оппоненту в весе около 70 кг. В итоге Дацик проиграл дисквалификацией в третьем раунде. В ноябре Вячеслав нокаутировал в третьем раунде 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова в бою, где Рыжий Тарзан работал только руками, а его соперник мог наносить удары как руками, так и ногами. Бой проходил в одном из питерских ресторанов.
В свои лучшие годы 46-летний Ле Банне был одним из сильнейших тяжеловесов в мировом кикбоксинге. Он провел 112 боев и одержал в них 85 побед. Возобновив карьеру в октябре 2018 года, ветеран выиграл нокаутом каждый из четырех проведенных поединков. Кроме того, у него есть опыт выступлений в ММА и профессиональном боксе. В разгар своей уникальной карьеры был чемпионом К-1 — японского промоушена по кикбоксингу, считающегося главным в мире в этом виде спорта.
По сути, скандалисту Дацику предстоит первое серьезное именно спортивное, а не коммерческое мероприятие после его выхода из тюрьмы. За свою карьеру Вячеслав провел 13 боев, в которых одержал всего 5 побед (2 из них — нокаутом). В российском мире MMA к Рыжему Тарзану относятся с юмором и называют его фриком. Александр Емельяненко и вовсе уже давно кличет его «клоуном».
Ле Банне: «Я применяю допинг? Это Россия не едет на Олимпиаду, а не Франция»
На встречу с казанскими СМИ Дацик пришел со своей супругой и по совместительству PR-менеджером Викторией. Еще в начале декабря она носила фамилию Малмыгина, а ровно неделю назад пара сыграла свадьбу, и она стала Дацик.
Сам Вячеслав появился в зале с телефоном в руках, снимая все происходящее на видео. Рыжий Тарзан как мог эпатировал всех собравшихся. Первым вал вопросов получил его соперник. Ле Банне, несмотря на возраст, находится в отличной форме. Высокий француз пришел на пресс-конференцию в обтягивающей черной рубашке и белых кроссовках. На большинство вопросов он также старался отвечать небанально, периодически нагнетая обстановку:
— Я первый раз в Казани, но не первый раз в России. В Татарстане у меня есть друзья, которых я собираюсь сегодня увидеть. Я люблю Россию. У меня дома кавказская овчарка. И напоминаю всем: Владимир Путин — номер один! Безумно уважаю вашего президента.
— Вячеслав Дацик не раз говорил о том, что вы употребляете «химию» и допинг…
— Да, каждый день. Кофеин, аспирин. Можете меня протестировать хоть сейчас. В любой момент моей жизни. Это русские не едут на Олимпиаду, а не французы. Не забывайте об этом, когда говорите про допинг. Бай-бай, Россия! Простите, кого обидел…
— В России вашего соперника знают по кличке Рыжий Тарзан. А какое прозвище у вас и почему?
— Джеронимо. Когда я был маленький, мне нравились индейцы и индейский дух. Мое имя Жером совпадает с этим известным на территории индейцев именем. Также я живу с женщиной из Канады, которая любит меня так называть. А когда я дрался в Японии, меня называли Киборг Убийца.
— Чем вы занимались последние 10 лет?
— Я много снимался во французском кино. Я ведь не только кикбоксер, но и актер. В последнее время вся моя жизнь — это съемки и тренировки. Отмечу, что моим спарринг-партнером был камерунец Фрэнсис Нганну, который сейчас дерется в UFC. Это один из лучших бойцов мира. С ним очень тяжело, но я старался. Он просто невероятно силен. Машина для убийств.
— Вы смотрели последние бои Дацика? Что думаете о его стиле ведения поединка?
— Смотрел. Он не такой техничный боец, но у него очень большое сердце. Он способен на многое. Два сумасшедших на одном ринге — это всегда интересно.
— Вам 46 лет, это приличный возраст. Как оцените свою форму на данный момент?
— Я в прекрасной форме. Сложно сравнивать с тем, что было раньше, так как тогда у меня была другая манера боя. Сейчас я даже двигаюсь иначе. По контракту бой рассчитан на три раунда, но я не думаю, что зайдет так далеко, поединок завершится быстрее. Хотя многое будет зависеть от судей. Я готов сделать все для победы.
— В каком фильме мог бы сыграть Вячеслав Дацик?
— Ему бы подошло что-нибудь с названием типа «Заключенный навечно». Или «Возвращение из ниоткуда». Он не боец, а птица феникс.
Дацик: «Мне готовиться к боям не надо. Я воин и всегда готов»
К вопросам в адрес Ле Банне активно подключался и сам Дацик. Так, он вдруг спросил:
— Слушай, Джеронимо, а у тебя кавказская овчарка больше моей собаки? Сейчас я тебе покажу ее фото…
Когда Жером увидел показанный Вячеславом снимок, то лишь покачал головой и ответил твердо «нет».
— Моя собака весила 110 килограммов. Правда, она уже умерла, но могу подарить тебе щенка от него, — предложил французу Дацик. Тот с удовольствием согласился принять презент.
— Публика в России знает вас не только как бойца, но и как яркого шоумена. Чего ждать в воскресенье: шоу или боя?
— Бой будет по-любому ярким. Я постараюсь соблюдать правила поединка и не исполнять свои «приколюхи».
— У вас очень серьезный соперник. Как готовились к бою и насколько готовы оказать сопротивление?
— Да, боец напротив — серьезный. Но я — воин. А воин всегда готов. Жерому долго не могли найти соперника, потому что всем нужна была долгая подготовка к бою. А мне готовиться не надо. Я всегда готов. Постараюсь сделать красивый нокаут. Но даже если Джеронимо меня «рубанет», ничего страшного не будет. А если он мне даст шанс — я им воспользуюсь.
— Будете работать ногами в предстоящем бою?
— Если организаторы разрешат с сальтухи разок пробить, то я сделаю это.
— О вас не раз нелицеприятно высказывался Александр Емельяненко. Хотите боя с ним?
— Он сказал что-то обо мне еще в 2010 году, когда я совершил побег из психбольницы. После Джеронимо пройти Емельяненко будет, как в детском саду. Ле Банне выше его на десять голов. Его бои я смотрел еще в 90-х, в детстве.
— Жером уже отшутился на тему допинга. А как вы отнеслись к тем санкциям, которые WADA ввело в отношении России 9 декабря?
— Мы — не любители, у нас профессиональный спорт — за деньги. Ну а то, что нас отстранили… Знаете, еще Сталин сказал, что в этих порнографических олимпийских комитетах нечего делать. Так вот и не нужны нам их Олимпиады. Надо проводить свои Игры доброй воли, а не участвовать во всякой порнографии.
Есть ли шансы у Рыжего Тарзана?
На самом деле, ответить на этот вопрос достаточно просто. Если Ле Банне не будет дурачиться в ринге и подойдет к поединку серьезно, то шансов на победу у питерского бойца практически нет. С другой стороны, совершенно непонятно, в какой сейчас форме сам Дацик. Несмотря на заявленный вес 150 кг, Вячеслав выглядит заметно похудевшим и подготовленным к бою. Жеронимо по официальным данным весит 119 кг, и если учесть, что в поединке не будет партера, это его явное преимущество. Разница в 30 кг в стойке обязательно скажется. Пока медлительный Дацик будет готовить свои удары, Жерому достаточно просто держать свой уровень или один раз точно попасть.
— Моя слабая сторона, возможно, в недостаточной скорости: давно не работал ногами, — рассказал Дацик. — Естественно, француз — один из лучших бойцов в мире, очень опытный. Своим преимуществом считаю одну вещь — то, что Ле Банне сидит жестко на «химии». Она, конечно, дает превосходство, но обычно только в первых двух раундах. Надолго «химии» не хватает, это сказывается и в виде осложнения на печень. В связи с чем буду пробовать пробить печень Ле Банне, как только он ее откроет.
В принципе, думаю, что смогу удивить его своими нестандартными методами пробития. Я считаю, что смогу выиграть этот бой именно нокаутом «в печень». Более того, Жером, как опытный и сильный противник, будет ловить меня на многих вещах, и может случиться так, что он будет слишком самоуверен.
Ле Банне лишь ухмыльнулся, когда услышал про свою «печень в нокауте»:
— Слава, ты ясновидящий и видишь, что произойдет? Ты уже увидел, как добрался до моей печени? В следующий раз, когда пойду в казино, попрошу тебя назвать цифры, которые там выпадут.
Отметим, что предпосылок, указывающих на то, что француз относится к бою несерьезно, достаточно. Например, во время пресс-конференции он нарисовал вот такой портрет своего оппонента:
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