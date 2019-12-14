Вячеслав Дацик: «Надо проводить свои Игры доброй воли, а не участвовать в олимпийской порнографии»

В Казань приехал Рыжий Тарзан

Фото: Максим Платонов

В конце 90-х он отправлял в нокаут известного ныне бойца UFC Андрея Орловского, а в феврале этого года вышел из тюрьмы, в которой провел 3 года за погром, устроенный в одном из питерских борделей. Вячеслав Дацик заслуженно носит звание самого скандального русского бойца в истории. По словам организаторов, идея пригласить Рыжего Тарзана (прозвище Дацика, — прим. ред.) в Казань витала в воздухе давно, но случай представился только сейчас. Изначально соперником Вячеслава в супербое тяжеловесов «Боев по правилам TNA» должен был стать именитый Боб Сапп, но он не смог приехать в Россию. Дацику нашли не менее серьезного оппонента в лице одного из лучших кикбоксеров в истории — француза Жерома Ле Банне. О том, как проходила подготовка к бою, что Дацик думает об антироссийских санкциях WADA и чем занимался последние 10 лет его оппонент — в материале «Реального времени».

Сбегал из «психушки», сидел в «Крестах», громил бордели

В воскресенье, 15 декабря, на «Татнефть Арене» состоится турнир по кикбоксингу, на котором пройдут финальные поединки двенадцатого сезона боев по правилам TNA. Супербоем вечера заявлен поединок между французской легендой этого вида спорта Жеромом Ле Банне и скандально известным бойцом из России Вячеславом Дациком.

Выйдя зимой из тюрьмы, 38-летний уроженец Ленинградской области в этом году возобновил свою спортивную карьеру. В 2007 году он грабил ювелирные магазины и сотовые салоны Санкт-Петербурга, а в 2010-м был помещен в психиатрическую клинику, откуда позже сбежал и на следующий же день ограбил очередной салон сотовой связи. Сумев пересечь в короткий срок границу, оказался в Норвегии, где его признали вменяемым и отправили за решетку, позже экстрадировав в Россию. Так Вячеслав попал в знаменитую питерскую тюрьму «Кресты». Там он резал себе шею в знак протеста, но свой срок в итоге отсидел, выйдя на свободу в марте 2016-го. Однако в мае того же года устроил погром в нескольких борделях Питера и привел несколько проституток в полицию. Арестовали заодно и Дацика — и впаяли ему 3 года за решеткой.

Очутившись на свободе, в апреле этого года он провел поединок по правилам ММА против видеоблогера Артема Тарасова, который уступал оппоненту в весе около 70 кг. В итоге Дацик проиграл дисквалификацией в третьем раунде. В ноябре Вячеслав нокаутировал в третьем раунде 45-летнего кикбоксера Андрея Кирсанова в бою, где Рыжий Тарзан работал только руками, а его соперник мог наносить удары как руками, так и ногами. Бой проходил в одном из питерских ресторанов.



Ле Банне в разгар своей уникальной карьеры был чемпионом К-1 — японского промоушена по кикбоксингу

В свои лучшие годы 46-летний Ле Банне был одним из сильнейших тяжеловесов в мировом кикбоксинге. Он провел 112 боев и одержал в них 85 побед. Возобновив карьеру в октябре 2018 года, ветеран выиграл нокаутом каждый из четырех проведенных поединков. Кроме того, у него есть опыт выступлений в ММА и профессиональном боксе. В разгар своей уникальной карьеры был чемпионом К-1 — японского промоушена по кикбоксингу, считающегося главным в мире в этом виде спорта.

По сути, скандалисту Дацику предстоит первое серьезное именно спортивное, а не коммерческое мероприятие после его выхода из тюрьмы. За свою карьеру Вячеслав провел 13 боев, в которых одержал всего 5 побед (2 из них — нокаутом). В российском мире MMA к Рыжему Тарзану относятся с юмором и называют его фриком. Александр Емельяненко и вовсе уже давно кличет его «клоуном».



Ле Банне: «Я применяю допинг? Это Россия не едет на Олимпиаду, а не Франция»

На встречу с казанскими СМИ Дацик пришел со своей супругой и по совместительству PR-менеджером Викторией. Еще в начале декабря она носила фамилию Малмыгина, а ровно неделю назад пара сыграла свадьбу, и она стала Дацик.

Фото vk.com

Сам Вячеслав появился в зале с телефоном в руках, снимая все происходящее на видео. Рыжий Тарзан как мог эпатировал всех собравшихся. Первым вал вопросов получил его соперник. Ле Банне, несмотря на возраст, находится в отличной форме. Высокий француз пришел на пресс-конференцию в обтягивающей черной рубашке и белых кроссовках. На большинство вопросов он также старался отвечать небанально, периодически нагнетая обстановку:

— Я первый раз в Казани, но не первый раз в России. В Татарстане у меня есть друзья, которых я собираюсь сегодня увидеть. Я люблю Россию. У меня дома кавказская овчарка. И напоминаю всем: Владимир Путин — номер один! Безумно уважаю вашего президента.

— Вячеслав Дацик не раз говорил о том, что вы употребляете «химию» и допинг…

— Да, каждый день. Кофеин, аспирин. Можете меня протестировать хоть сейчас. В любой момент моей жизни. Это русские не едут на Олимпиаду, а не французы. Не забывайте об этом, когда говорите про допинг. Бай-бай, Россия! Простите, кого обидел…

— В России вашего соперника знают по кличке Рыжий Тарзан. А какое прозвище у вас и почему?

— Джеронимо. Когда я был маленький, мне нравились индейцы и индейский дух. Мое имя Жером совпадает с этим известным на территории индейцев именем. Также я живу с женщиной из Канады, которая любит меня так называть. А когда я дрался в Японии, меня называли Киборг Убийца.

Ле Банне: «Когда я дрался в Японии, меня называли Киборг Убийца»

— Чем вы занимались последние 10 лет?

— Я много снимался во французском кино. Я ведь не только кикбоксер, но и актер. В последнее время вся моя жизнь — это съемки и тренировки. Отмечу, что моим спарринг-партнером был камерунец Фрэнсис Нганну, который сейчас дерется в UFC. Это один из лучших бойцов мира. С ним очень тяжело, но я старался. Он просто невероятно силен. Машина для убийств.

— Вы смотрели последние бои Дацика? Что думаете о его стиле ведения поединка?

— Смотрел. Он не такой техничный боец, но у него очень большое сердце. Он способен на многое. Два сумасшедших на одном ринге — это всегда интересно.

— Вам 46 лет, это приличный возраст. Как оцените свою форму на данный момент?

— Я в прекрасной форме. Сложно сравнивать с тем, что было раньше, так как тогда у меня была другая манера боя. Сейчас я даже двигаюсь иначе. По контракту бой рассчитан на три раунда, но я не думаю, что зайдет так далеко, поединок завершится быстрее. Хотя многое будет зависеть от судей. Я готов сделать все для победы.

— В каком фильме мог бы сыграть Вячеслав Дацик?

— Ему бы подошло что-нибудь с названием типа «Заключенный навечно». Или «Возвращение из ниоткуда». Он не боец, а птица феникс.

Дацик: «Мне готовиться к боям не надо. Я воин и всегда готов»



К вопросам в адрес Ле Банне активно подключался и сам Дацик. Так, он вдруг спросил:

— Слушай, Джеронимо, а у тебя кавказская овчарка больше моей собаки? Сейчас я тебе покажу ее фото…

Когда Жером увидел показанный Вячеславом снимок, то лишь покачал головой и ответил твердо «нет».

— Моя собака весила 110 килограммов. Правда, она уже умерла, но могу подарить тебе щенка от него, — предложил французу Дацик. Тот с удовольствием согласился принять презент.

К вопросам в адрес Ле Банне активно подключался и сам Дацик

— Публика в России знает вас не только как бойца, но и как яркого шоумена. Чего ждать в воскресенье: шоу или боя?

— Бой будет по-любому ярким. Я постараюсь соблюдать правила поединка и не исполнять свои «приколюхи».

— У вас очень серьезный соперник. Как готовились к бою и насколько готовы оказать сопротивление?

— Да, боец напротив — серьезный. Но я — воин. А воин всегда готов. Жерому долго не могли найти соперника, потому что всем нужна была долгая подготовка к бою. А мне готовиться не надо. Я всегда готов. Постараюсь сделать красивый нокаут. Но даже если Джеронимо меня «рубанет», ничего страшного не будет. А если он мне даст шанс — я им воспользуюсь.

— Будете работать ногами в предстоящем бою?

— Если организаторы разрешат с сальтухи разок пробить, то я сделаю это.

— О вас не раз нелицеприятно высказывался Александр Емельяненко. Хотите боя с ним?

— Он сказал что-то обо мне еще в 2010 году, когда я совершил побег из психбольницы. После Джеронимо пройти Емельяненко будет, как в детском саду. Ле Банне выше его на десять голов. Его бои я смотрел еще в 90-х, в детстве.

Вячеслав Дацик: «Я постараюсь соблюдать правила поединка и не исполнять свои «приколюхи»

— Жером уже отшутился на тему допинга. А как вы отнеслись к тем санкциям, которые WADA ввело в отношении России 9 декабря?

— Мы — не любители, у нас профессиональный спорт — за деньги. Ну а то, что нас отстранили… Знаете, еще Сталин сказал, что в этих порнографических олимпийских комитетах нечего делать. Так вот и не нужны нам их Олимпиады. Надо проводить свои Игры доброй воли, а не участвовать во всякой порнографии.

Есть ли шансы у Рыжего Тарзана?

На самом деле, ответить на этот вопрос достаточно просто. Если Ле Банне не будет дурачиться в ринге и подойдет к поединку серьезно, то шансов на победу у питерского бойца практически нет. С другой стороны, совершенно непонятно, в какой сейчас форме сам Дацик. Несмотря на заявленный вес 150 кг, Вячеслав выглядит заметно похудевшим и подготовленным к бою. Жеронимо по официальным данным весит 119 кг, и если учесть, что в поединке не будет партера, это его явное преимущество. Разница в 30 кг в стойке обязательно скажется. Пока медлительный Дацик будет готовить свои удары, Жерому достаточно просто держать свой уровень или один раз точно попасть.

Если Ле Банне не будет дурачиться в ринге и подойдет к поединку серьезно, то шансов на победу у питерского бойца практически нет

— Моя слабая сторона, возможно, в недостаточной скорости: давно не работал ногами, — рассказал Дацик. — Естественно, француз — один из лучших бойцов в мире, очень опытный. Своим преимуществом считаю одну вещь — то, что Ле Банне сидит жестко на «химии». Она, конечно, дает превосходство, но обычно только в первых двух раундах. Надолго «химии» не хватает, это сказывается и в виде осложнения на печень. В связи с чем буду пробовать пробить печень Ле Банне, как только он ее откроет.

В принципе, думаю, что смогу удивить его своими нестандартными методами пробития. Я считаю, что смогу выиграть этот бой именно нокаутом «в печень». Более того, Жером, как опытный и сильный противник, будет ловить меня на многих вещах, и может случиться так, что он будет слишком самоуверен.

Ле Банне лишь ухмыльнулся, когда услышал про свою «печень в нокауте»:

— Слава, ты ясновидящий и видишь, что произойдет? Ты уже увидел, как добрался до моей печени? В следующий раз, когда пойду в казино, попрошу тебя назвать цифры, которые там выпадут.

Отметим, что предпосылок, указывающих на то, что француз относится к бою несерьезно, достаточно. Например, во время пресс-конференции он нарисовал вот такой портрет своего оппонента:

Фото Андрея Лопаты

1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов