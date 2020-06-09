Боец ММА Дацик приговорен к году тюрьмы за незаконное пересечение границы

Российский боец Вячеслав Дацик арестованный за незаконное пересечение российско-эстонской границы приговорен к году тюрьмы. Об этом сообщила мама спортсмена Светлана.

По ее словам, Дацику дали один год заключения, хотя сторона обвинения просила суд трехлетний срок. Сейчас адвокат осужденного намерен подавать на условно-досрочное освобождение. При этом по заявлениям жены Дацика Виктории, боец уже отсидел полгода и ему осталось два месяца до освобождения.

"Интерфакс" отмечает, что обвинительный приговор был вынесен Сланцевским городским судом Ленинградской области.

Дацика задержали в конце декабря при попытке пересечь границу с Эстонией на лодке. По некоторым данным, боец хотел помочь своему знакомому, но из-за поломки весел они были пойманы.

До этого боец уже отсидел два срока в тюрьме. Вначале Дацик был осужден за разбойные нападения на салоны сотовой связи в Санкт-Петербурге, а в мае 2016 года организовал забег с раздетыми девушками в рамках зачистки борделей, за что получил 3,5 года колонии строгого режима.

Напомним, ранее Дацик принимал участие в боях по правилам ТNА в Казани, где нокаутом уступил французскому кикбоксеру Жерому Ле Банне.