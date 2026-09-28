Представитель КАМАЗа спрогнозировал объем продаж грузовиков компании в 2026 году

Также представитель татарстанского автопроизводителя назвал фактор, затрудняющий развитие рынка

Фото: Сергей Козлов

Дороговизна машин не входит в перечень основных проблем, затрудняющих развитие рынка грузовиков. Об этом сообщил директор по маркетингу и рекламе ПАО «КАМАЗ» Денис Дрягин, выступая на пленарной аналитической сессии «Коммерческий транспорт России 2026: анализ и перспективы», которая открывала выставку Comtrans 2026 (цитата по журналу «За рулем»).

Дрягин отметил, что куда более серьезной считается ситуация с избыточным количеством китайских грузовиков.

Речь идет не о сотнях или тысячах машин — десятки тысяч новых автомобилей 2024 года, стоящих на территории России, продаются со значительным дисконтом, хотя они не имели пробега и выработки.

Что касается продаж КАМАЗа, то по итогам 2026 года они будут сопоставимы с показателями прошлого года. Однако доля компании на общем рынке увеличивается с 32 до 37%, в то время как у китайских производителей этот показатель снижается.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ прогнозирует снова закончить год с минусом.

Никита Егоров