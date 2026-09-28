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С 1 октября для маркетплейсов начнет действовать ряд правил в пользу покупателей

16:03, 28.09.2026

Так, интернет-магазинам запретят размещать информацию о продаже товаров, изъятых из оборота

С 1 октября для маркетплейсов начнет действовать ряд правил в пользу покупателей
Фото: Динар Фатыхов

С 1 октября вступает в силу закон о платформенной экономике, который вводит новые обязательства для маркетплейсов, направленные на защиту прав потребителей.

Согласно информации Роспотребнадзора, начиная с 1 октября 2026 года маркетплейсы должны будут обеспечить техническую возможность для потребителей предъявлять претензии к продавцам по поводу бракованных товаров прямо через платформу. Пользователи смогут вернуть деньги, уплаченные за товар, вернуть товар продавцу, если он был доставлен через логистическую инфраструктуру маркетплейса. Кроме того, покупатели смогут вернуть некачественные товары в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), если это предусмотрено соглашением между цифровой платформой и продавцом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После вступления закона в силу маркетплейсы также будут нести ответственность за размещение карточек товаров, которые должны содержать информацию о сертификатах соответствия, декларациях и свидетельствах о государственной регистрации продукции.

Дополнительно с 1 октября маркетплейсам будет запрещено размещать информацию о продаже товаров, изъятых из оборота, а также о биологически активных добавках, пестицидах, агрохимических веществах, лекарственных препаратах и медицинских изделиях, которые не прошли регистрацию.

Ранее сообщалось, что у Ozon появилась возможность оплатить заказ наличными.

Никита Егоров

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