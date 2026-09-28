Президент России одобрил сделку по продаже российской «дочки» Western Union
«Софтэкс» разрешается купить 100% долей в уставном капитале НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»
ООО «Софтэкс» получило разрешение на приобретение российской дочерней компании платежной системы Western Union, пишет «Интерфакс».
В соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина от 28 сентября, что было опубликовано на официальном портале правовой информации, «Софтэкс» разрешается купить 100% долей в уставном капитале НКО «Вестерн Юнион ДП Восток».
Напомним, что Western Union приостановила свою деятельность в России и Белоруссии 10 марта 2022 года из-за ситуации на Украине. С 24 марта 2022 года НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» была исключена из реестра операторов платежных систем, однако продолжала оказывать услуги по денежным переводам своим партнерам — банкам и почтовым отделениям на территории СНГ (кроме Белоруссии) до октября 2022 года.
Чистый убыток НКО «Вестерн Юнион ДП Восток» по РСБУ в 2025 году составил 301,5 млн рублей.
В Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрировано несколько компаний с названием «Софтэкс» и формой организации ООО. В распоряжении не уточняется, какая из них является покупателем долей НКО. Наиболее крупная из них зарегистрирована в Калининграде и специализируется на автоматизации бизнес-процессов, разработке интеллектуальных решений на базе искусственного интеллекта и RPA-технологий, а также внедрении специальных ИТ-систем для финансовых учреждений (в том числе автоматизированных банковских систем). Чистая прибыль этой компании за 2025 год составила 101,6 млн рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 октября для маркетплейсов начнет действовать ряд правил в пользу покупателей.
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