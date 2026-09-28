У Ozon появилась возможность оплатить заказ наличными

Речь идет о вещах стоимостью до 15 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Ozon вводит оплату наличными: россияне смогут рассчитываться за заказы до 15 тысяч рублей через банкоматы «Ozon Банка». При этом клиентами банка быть не обязательно, сообщила компания.

— Теперь клиенты Ozon могут использовать наличные для оплаты заказов стоимостью до 15 тысяч рублей, — говорится в заявлении.

Оплатить заказ нужно до получения товара в пункте выдачи. Сделать это можно в любом из более чем 1,4 тысячи банкоматов «Ozon Банка», которые расположены в более чем 170 городах и населенных пунктах России. Для этого на экране банкомата необходимо выбрать опцию «Оплатить заказ», отсканировать штрихкод из мобильного приложения и внести нужную сумму.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компания акцентировала внимание на наличии ограничений по категориям товаров: например, за наличные нельзя приобретать цифровые и зарубежные товары.

— Мы добавили возможность оплаты наличными, так как видим, что интерес к этому способу оплаты остается, несмотря на распространение цифровых инструментов, — пояснили в компании.

«Ozon Банк» планирует увеличить количество своих банкоматов до 3 тысяч к концу 2027 года.

Ранее сообщалось, что в России продажи косметики в интернет-магазинах выросли более чем на 40%.

Никита Егоров