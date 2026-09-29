Компания из Татарстана заняла второе место на премии «Экспортер года»

До федерального этапа «ПродЭкс» также стал победителем по Приволжскому федеральному округу в двух номинациях

Фото: предоставлено пресс-службой Продэкс

Татарстанская компания «ПродЭкс» заняла второе место в номинации «Продукты питания» среди крупного бизнеса на Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России — 2026». Первое место досталось курской кондитерской компании «КОНТИ-РУС», третье — пивоваренной компании «Балтика».

До федерального этапа «ПродЭкс» также стал победителем по Приволжскому федеральному округу в двух номинациях — «Продукты питания» и «Женщина — экспортер» среди крупного бизнеса. Церемония награждения прошла 22 сентября в павильоне «Космос» на ВДНХ в Москве.

предоставлено пресс-службой Продэкс

«ПродЭкс» выступает экспортным оператором АО «Эссен Продакшн АГ». Компания поставляет за рубеж соусы, майонез, кетчупы, приправы и джемы, а также кондитерскую продукцию фабрики Essen — шоколадные и вафельные конфеты, мармелад, батончики, снеки и другие изделия. По данным компании, ее продукция представлена в 45 странах.

В 2026 году на участие в премии «Экспортер года» поступила 1 341 заявка из 76 регионов России. От крупного бизнеса было подано 299 заявок, от малого и среднего предпринимательства — 1 042. Премия учреждена правительством России и проводится Российским экспортным центром за достижения в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности.



Зульфат Шафигуллин