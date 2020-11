Здесь новый состав Solo сойдется с новым VP: сегодня стартует EPIC League!

Пожалуй, все что может и должно интересовать комьюнити СНГ-Доты в этом турнире, это выступление команды Virtus.pro и судьба ее составов — как нынешнего, так и предыдущего.

Во-первых, сегодня, в матче-открытии турнира против грозной OG, мы наконец-то увидим в деле бывший молодежный состав «медведей» под тегом основной команды VP. Во-вторых, заценим в деле и тех, кто еще пару месяцев назад выступал под этим тегом, а теперь собрался под новым знаменами, дабы доказать всем — со счетов их списали слишком рано.

Но начнем с интриги «номер один». Бывшие «Продиджи», или просто молодежный состав VP, сегодня впервые вступит в дело в качестве главной команды, и, естественно, это означает совершенно иной уровень внимания и спроса за результат. Стало быть, и давление на вчерашних юниоров возрастает в разы.

NEW GENERATION



VP.Prodigy players move to the first Dota 2 roster of https://t.co/RghpmPyTHr becoming the main team #GOGOVP pic.twitter.com/n5jzXKHTpa