Здесь новый состав Solo сойдется с новым VP: сегодня стартует EPIC League!

Все интриги для СНГ-команд на EPIC League Season 2

Сегодня стартует второй сезон крупного турнира EPIC League по Dota 2 (призовой фонд — 500 тыс. долларов), который продлится аж до середины декабря. Что интересно, Эпик лига уже подкинула комьюнити Доты из СНГ целый букет интриг, главные из которых крутятся вокруг тега Virtus.pro. Новый состав VP, преобразованный из VP.Prodigy, впервые сыграет в этом статусе, а старый, «выставленный на мороз», собрался под тегом 404 — и явно будет мстить. О том, каковы шансы главных команд СНГ (о NAVI мы тоже не забыли), — в превью турнира от «Реального времени».

Бывшие VP.Prodigy могут не справиться с давлением под тегом основной команды VP

Пожалуй, все что может и должно интересовать комьюнити СНГ-Доты в этом турнире, это выступление команды Virtus.pro и судьба ее составов — как нынешнего, так и предыдущего.

Во-первых, сегодня, в матче-открытии турнира против грозной OG, мы наконец-то увидим в деле бывший молодежный состав «медведей» под тегом основной команды VP. Во-вторых, заценим в деле и тех, кто еще пару месяцев назад выступал под этим тегом, а теперь собрался под новым знаменами, дабы доказать всем — со счетов их списали слишком рано.

Но начнем с интриги «номер один». Бывшие «Продиджи», или просто молодежный состав VP, сегодня впервые вступит в дело в качестве главной команды, и, естественно, это означает совершенно иной уровень внимания и спроса за результат. Стало быть, и давление на вчерашних юниоров возрастает в разы.

NEW GENERATION



VP.Prodigy players move to the first Dota 2 roster of https://t.co/RghpmPyTHr becoming the main team #GOGOVP pic.twitter.com/n5jzXKHTpa — Virtus.pro (@virtuspro) November 5, 2020

Судить сегодня о состоянии и форме новых «медведей» сложно. Хотя бы потому, что мы не видели коллектив с сентября, когда «Продиджи» удачно отыграли на OGA Dota PIT Season 3. Да и то на этом турнире выступал не совсем нынешний ростер — Данил gpK~Скутин тогда был не частью команды, а лишь стендином (приглашенной заменой на один турнир), а на позиции «четверки» отыгрывал Илья lil Ильюк.

Впрочем, именно та сентябрьская OGA Dota PIT Season 3 должна стать неким показателем того, насколько хорошо «молодежка» умеет собраться даже после долгого простоя без игровой практики. К турниру VP.Prodigy подходили после двухмесячного перерыва, а в итоге дошли до финала, имея в составе сразу двух стендинов. Уступили «молодые» лишь мощнейшей Team Secret, умудрившись забрать у нее одну карту. А до того мини-мишками были обыграны такие команды, как Nigma, Team Liquid и Alliance.

Сегодня у VP нет стендинов, но есть устоявшийся состав, в котором все чувствуют себя комфортно и все хорошо понимают друг друга. О теплой внутрикомандной атмосфере говорил и тот же Lil, отыгравший с этим составом один турнир. Это именно то, что отличает нынешний состав от прежнего, в котором токсичность нет-нет да проскальзывала.

На EPIC League, в отличие от OGA Dota PIT Season 3, «медведи» начнут с ранней стадии отборочного раунда, так что времени сыграться и подойти к решающим стадиям будет предостаточно.

Другой вопрос, как справятся молодые «медведи» с тем давлением и уровнем ответственности, который лег на их плечи после того как парни надели оранжевые футболки с медведем на эмблеме. Учитывая средний возраст команды (не больше 19 лет), стартовый матч турнира после официального подписания в основу может пройти для них довольно нервно.

Прогноз «Реального времени»



VP.Prodigy пройдет в финал нижней сетки. Для больших достижений юная команда «медведей» пока сыровата.

Распущенный основной состав Virtus.pro наконец-то официально объявил о создании новой организации. Фото vk.com/just_error_dota2

Нас может ожидать дерби старого и нового составов Virtus.pro. А вы с детства за 404?

А накануне раскрылась главная интрига этой осени в СНГ-Доте. Распущенный основной состав Virtus.pro наконец-то официально объявил о создании новой организации, в которую помимо бывших «медведей» (Алексей Solo Березин, Роман RAMZEs Кушнарев, Владимир No[o]ne Миненко и Бакыт Zayac Эмилжанов) вошел еще один топовый игрок не из СНГ-региона — пакистанский оффлейнер Саид Самаил SumaiL Хассан, выступавший прежде в европейских командах. Сумаил, кстати, является самым молодым чемпионом The International в истории — он выиграл этот турнир в возрасте 16 лет в 2015 году.

Название у новой организации довольно самоироничное — она будет выступать под тегом Just Error («Просто ошибка», — прим. ред.) и эмблемой в виде цифр 404.

Накануне новый коллектив Алексея Solo Березина уже отыграл свой дебютный поединок в новом составе — в борьбе за место в первом дивизионе Эпик лиги Just Error сыграли с российской организацией Yellow Submarine. И сходу заработали себе право выступать в элите, выиграв на четырех картах — 3:1. Игру поначалу тащил на себе Саид Самаил, который здорово фармил и оттягивал соперника на себя, пока экс-медведи «искали игру». Однако на финальной карте решающую роль сыграл RAMZEs. Кушнарев, игравший на Spectre, неожиданно совершил серию из пяти убийств в первом матче коллектива и вытащил тяжелую карту.

Впрочем, какой-то заоблачной игрой коллектив Solo не отметился — 404-м пришлось повозиться с «Желтой подлодкой» более четырех часов, так что мощного прорыва в первых же играх ждать от них наверняка не стоит. Как и VP-молодняку, вновь собранному «золотому составу» VP предстоит еще набирать форму в официальных играх.

И теперь нас может ожидать самый сладкий пирог турнира — очное противостояние старых и новых Virtus.pro, и пожалуй это будет самое принципиальное дерби дивизиона на ближайший год.

Прогноз «Реального времени»



Выйдут из группы, возможно с первого места, но до финала и гранд-финала не дойдут. В любом случае, уже сейчас можно искать футболку с принтом «Со второго класса за Error» — это будет дальновидно.

Не худшие шансы в первом дивизионе имеет и обновленная NAVI. Фото navi.gg

NAVI тоже темная лошадка турнира

Говоря о том, что вся интрига на этом турнире представлена хитросплетениями судеб старого и нового VP, мы, конечно же, слукавили ради красного словца. Не худшие шансы в первом дивизионе имеет и обновленная NAVI, не так давно неожиданно доходившая до финала престижного ESL One Germany.

В первый игровой день Natus Vincere предстоит матч против Team Liquid, с которой они и играли в гранд-финале ESL One Germany 2020. Победу тогда, напомним, одержал шведский коллектив со счетом 3:1.

Да, очевидно, что на том турнире NAVI серьезно везло и с соперниками. На групповой стадии Natus Vincere обыгрывали кризисную и, возможно, доживающую последние дни Cyber Legacy, а также Yellow Submarine и Winstrike. Уступили NAVI командам mudgolems и Team Liquid.

NAVI прогрессирует и рвется в список тир-1 команд. Однако отдавать «рожденным побеждать» фаворитство в EPIC League Season 2 не стоит — слишком непредсказуема эта команда.

На групповом этапе турнира NAVI придется сыграть со всеми европейскими топами, а также с новым и старым составами Virtus.pro. Только эти «испытания» и позволят определить, достойна ли NAVI статуса тир-1.

Дерби всея СНГ между российской VP и украинской NAVI должно пройти 29 ноября. Ожидаем битвы двух темных лошадок.

Прогноз «Реального времени»



Выйдут из группы, но не пройдут высоко.