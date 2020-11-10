Хоккей не замер: неделя имени Амирова и Ко, угроза над Гариповым и Михайлис, вышедший из скандала на коне

Четыре главных итога семи дней в российском хоккее

Серьезно оскудевшей на матчи и события вышла неделя в отечественном хоккейном чемпионате, зато на международной арене болельщики наконец-то вспомнили, что значит интересоваться угасающим и давно надоевшим Евротуром. «Виной» тому огненная молодежная сборная Игоря Ларионова, которую ФХР решила отправить на турнир вместо привычных игроков Континентальной лиги и которая разнесла взрослые сборные соседних хоккейных держав. Впрочем, и в КХЛ хватало своих интриг. Первая шайба Шафигуллина, вратарская рулетка в «Авангарде» и казахстанские скандалы и успехи — об этих и других событиях в традиционном обзоре недели от «Реального времени».

Неделя имени Родиона Амирова и «молодежки»

Подвиг уфимского воспитанника форварда Родиона Амирова и компании на финском этапе Еврохоккейтура — безусловно, событие номер один последних семи дней.

Первое место российской «молодежки» на Кубке Карьяла наверняка удивило не только российских болельщиков и журналистов, но и финскую пишущую братию, раскритиковавшую перед турниром русских, которые опять сделали все не так. А легендарный финский защитник Киммо Тимонен высказался и вовсе без обиняков: «Это удар по лицу другим сборным».

По окончании же турнира соседняя шведская пресса рассыпается в дифирамбах российскому молодняку. «Это была битва мужиков против мужиков», — писали шведы после поражения своей взрослой команды в игре с 18-19 летними россиянами.

Уфимский вундеркинд сначала открыл счет в матче с хозяевами турнира, а через пару дней шайба Родиона спасла россиян от поражения во встрече со Швецией. Фото fhr.ru

Главный герой финской победоносной кампании Родион Амиров получил приз лучшему нападающему Кубка Карьяла. В 19 лет он сумел забрать этот маленький личный трофей и попутно установил национальный рекорд, забросив во всех трех матчах.

Уфимский вундеркинд сначала открыл счет в матче с хозяевами турнира, а через пару дней шайба Родиона спасла россиян от поражения во встрече со Швецией. Уже в этот момент форвард вошел в число четырех хоккеистов, забрасывавших в дебютных двух матчах за сборную на Евротуре — до него такого успеха добивались Александр Попов, Роман Любимов и Павел Порядин. Однако на этом Родион и не думал останавливаться.



На 18-й минуте в матче со сборной Чехии соперники подарили россиянам возможность разыграть большинство. Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов с правого края прострелил по воротам — Лукаш Паржик отреагировал, но Амиров грамотно расположился на отскоке и добил шайбу, установив чистый рекорд среди россиян.

Впрочем, не один Амиров блистал в Финляндии. Теперь мы точно знаем, что за предстоящий молодежный чемпионат мира можно не переживать — новый набор как минимум не слабее прошлогоднего.

Гарипов на выход? «Авангард» приобрел нового вратаря-легионера, кто-то здесь явно лишний

Подмосковный «Авангард» таки пошел на довольно странный и никем не понятый шаг — приобрел уже третьего вратаря, претендующего на звание первого номера. Чешский голкипер «Куньлуня» Шимон Грубец переехал из Мытищ в Балашиху, и это означает, что кто-то из нынешних страж ворот «ястребов», скорее всего, окажется в списке отказов, либо будет обменян.

Есть основания полагать, что этим «кто-то» станет Эмиль Гарипов, так и не блеснувший стабильностью на длинном отрезке. Собственно, этим он грешил и в Казани, выдавая отличные отрезки в плей-офф и даже в финальных сериях Кубка Гагарина, но пропуская курьезные шайбы в «регулярке» или просто оголяя верхние углы, садясь на щитки раньше времени.

Но если смотреть на статистику исключительно нынешнего сезона, то Эмиль не выглядит слабее Грубеца. Он провел 14 игр, в восьми из которых победил, отражая в среднем 93.2% бросков. Шимон, играя в команде с более слабой обороной, отбивал 91.9% бросков, так что статистику можно считать относительно равной.

Вот только у еще одного вратаря команды Игоря Бобкова этот показатель равен 94.7% в десяти играх, и во внутренней заочной схватке за место в составе он выглядит наиболее предпочтительным кандидатом. Вряд ли Бобкову грозит обмен.

Если смотреть на статистику исключительно нынешнего сезона, то Эмиль не выглядит слабее Грубеца. Фото hawk.ru

Эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков писал в своей колонке для нашего издания, что приобретение очередного вратаря проблемы Боба Хартли не решит и нужно искать ресурсы внутри коллектива: «Кто бы сейчас ни пришел, из Европы или из команд КХЛ, это не будет спасительным шагом. Нужно отталкиваться от того, как играет твоя команда и насколько соперники приноровились к твоей игре».

Поживем — увидим, но трех равноценных голкиперов вряд ли может позволить себе даже зажиточный «Авангард». Ждем трансферных новостей.

Булат Шафигуллин дождался своей первой шайбы в КХЛ

Куда меньшим событием в масштабах российского хоккея, но важным для хоккея нижнекамского, ознаменовался перенесенный матч «Нефтехимика» с рижским «Динамо».

67 — столько матчей̆ провел в Континентальной хоккейной лиге 20-летний форвард «волков» Булат Шафигуллин, прежде чем забрать с площадки свою дебютную шайбу. И вот спустя три года (нападающий дебютировал за «Нефтехимик» еще в «регулярке» сезона 2017/2018) Булат отметился-таки первым голом на уровне КХЛ.

Ну а если пришлось так долго ждать, то было бы неправильно не оформить ее так эффектно — на раз-два-три.

Посмотрите: Алексей Волгин выдает от синей линии на Андрея Чивилева, тот «спинным мозгом» чувствует Шафигуллина и в касание слепым пасом переправляет шайбу на пятачок под «крюк» Булата. Мастерство нижнекамского молодняка отметили и комментаторы матча.

«Нефтехимик», между тем, прерывает затянувшуюся шестиматчевую серию без побед.

Юрий Михайлис вышел из скандала на коне

Едва не обернулась громким скандалом очередная пресс-конференция главного тренера казахстанского «Барыса» Юрия Михайлиса. Забыв выключить микрофон, он дал оценку вопросам местной журналистки Динары Байкадамовой, которая интересовалась, почему в команде так много легионеров и так мало собственных воспитанников.

— ######## (дурацкие) вопросы, — произнес он, вставая из-за стола.

Инцидент замяли извинительным звонком журналистке из клуба. Но наверняка Михайлис не отделался бы так легко, если бы не результаты команды — а с ними полный порядок.

Три матча подряд нурсултанцы не знают поражений, а голкипер команды Йони Ортио не доставал шайбу из собственных ворот добрых 125 минут. Сухую серию финна сумели прервать лишь череповчане в первом матче после возобновления чемпионата. Тем не менее, «Барыс» побеждает и забирается уже на седьмую строчку Востока, имея при этом в запасе несколько игр, перенесенных из-за карантина.

Если так дело пойдет, «Сибири» будет сложно вернуть себе теплое местечко в восьмерке, а казахстанская дружина продолжит расталкивать команды уже из верхней части таблицы.