Хоккей не замер: неделя имени Амирова и Ко, угроза над Гариповым и Михайлис, вышедший из скандала на коне
Четыре главных итога семи дней в российском хоккее
Серьезно оскудевшей на матчи и события вышла неделя в отечественном хоккейном чемпионате, зато на международной арене болельщики наконец-то вспомнили, что значит интересоваться угасающим и давно надоевшим Евротуром. «Виной» тому огненная молодежная сборная Игоря Ларионова, которую ФХР решила отправить на турнир вместо привычных игроков Континентальной лиги и которая разнесла взрослые сборные соседних хоккейных держав. Впрочем, и в КХЛ хватало своих интриг. Первая шайба Шафигуллина, вратарская рулетка в «Авангарде» и казахстанские скандалы и успехи — об этих и других событиях в традиционном обзоре недели от «Реального времени».
Неделя имени Родиона Амирова и «молодежки»
Подвиг уфимского воспитанника форварда Родиона Амирова и компании на финском этапе Еврохоккейтура — безусловно, событие номер один последних семи дней.
Первое место российской «молодежки» на Кубке Карьяла наверняка удивило не только российских болельщиков и журналистов, но и финскую пишущую братию, раскритиковавшую перед турниром русских, которые опять сделали все не так. А легендарный финский защитник Киммо Тимонен высказался и вовсе без обиняков: «Это удар по лицу другим сборным».
По окончании же турнира соседняя шведская пресса рассыпается в дифирамбах российскому молодняку. «Это была битва мужиков против мужиков», — писали шведы после поражения своей взрослой команды в игре с 18-19 летними россиянами.
Главный герой финской победоносной кампании Родион Амиров получил приз лучшему нападающему Кубка Карьяла. В 19 лет он сумел забрать этот маленький личный трофей и попутно установил национальный рекорд, забросив во всех трех матчах.
Уфимский вундеркинд сначала открыл счет в матче с хозяевами турнира, а через пару дней шайба Родиона спасла россиян от поражения во встрече со Швецией. Уже в этот момент форвард вошел в число четырех хоккеистов, забрасывавших в дебютных двух матчах за сборную на Евротуре — до него такого успеха добивались Александр Попов, Роман Любимов и Павел Порядин. Однако на этом Родион и не думал останавливаться.
На 18-й минуте в матче со сборной Чехии соперники подарили россиянам возможность разыграть большинство. Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов с правого края прострелил по воротам — Лукаш Паржик отреагировал, но Амиров грамотно расположился на отскоке и добил шайбу, установив чистый рекорд среди россиян.
Впрочем, не один Амиров блистал в Финляндии. Теперь мы точно знаем, что за предстоящий молодежный чемпионат мира можно не переживать — новый набор как минимум не слабее прошлогоднего.
Гарипов на выход? «Авангард» приобрел нового вратаря-легионера, кто-то здесь явно лишний
Подмосковный «Авангард» таки пошел на довольно странный и никем не понятый шаг — приобрел уже третьего вратаря, претендующего на звание первого номера. Чешский голкипер «Куньлуня» Шимон Грубец переехал из Мытищ в Балашиху, и это означает, что кто-то из нынешних страж ворот «ястребов», скорее всего, окажется в списке отказов, либо будет обменян.
Есть основания полагать, что этим «кто-то» станет Эмиль Гарипов, так и не блеснувший стабильностью на длинном отрезке. Собственно, этим он грешил и в Казани, выдавая отличные отрезки в плей-офф и даже в финальных сериях Кубка Гагарина, но пропуская курьезные шайбы в «регулярке» или просто оголяя верхние углы, садясь на щитки раньше времени.
Но если смотреть на статистику исключительно нынешнего сезона, то Эмиль не выглядит слабее Грубеца. Он провел 14 игр, в восьми из которых победил, отражая в среднем 93.2% бросков. Шимон, играя в команде с более слабой обороной, отбивал 91.9% бросков, так что статистику можно считать относительно равной.
Вот только у еще одного вратаря команды Игоря Бобкова этот показатель равен 94.7% в десяти играх, и во внутренней заочной схватке за место в составе он выглядит наиболее предпочтительным кандидатом. Вряд ли Бобкову грозит обмен.
Эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков писал в своей колонке для нашего издания, что приобретение очередного вратаря проблемы Боба Хартли не решит и нужно искать ресурсы внутри коллектива: «Кто бы сейчас ни пришел, из Европы или из команд КХЛ, это не будет спасительным шагом. Нужно отталкиваться от того, как играет твоя команда и насколько соперники приноровились к твоей игре».
Поживем — увидим, но трех равноценных голкиперов вряд ли может позволить себе даже зажиточный «Авангард». Ждем трансферных новостей.
Булат Шафигуллин дождался своей первой шайбы в КХЛ
Куда меньшим событием в масштабах российского хоккея, но важным для хоккея нижнекамского, ознаменовался перенесенный матч «Нефтехимика» с рижским «Динамо».
67 — столько матчей̆ провел в Континентальной хоккейной лиге 20-летний форвард «волков» Булат Шафигуллин, прежде чем забрать с площадки свою дебютную шайбу. И вот спустя три года (нападающий дебютировал за «Нефтехимик» еще в «регулярке» сезона 2017/2018) Булат отметился-таки первым голом на уровне КХЛ.
Ну а если пришлось так долго ждать, то было бы неправильно не оформить ее так эффектно — на раз-два-три.
Посмотрите: Алексей Волгин выдает от синей линии на Андрея Чивилева, тот «спинным мозгом» чувствует Шафигуллина и в касание слепым пасом переправляет шайбу на пятачок под «крюк» Булата. Мастерство нижнекамского молодняка отметили и комментаторы матча.
«Нефтехимик», между тем, прерывает затянувшуюся шестиматчевую серию без побед.
Юрий Михайлис вышел из скандала на коне
Едва не обернулась громким скандалом очередная пресс-конференция главного тренера казахстанского «Барыса» Юрия Михайлиса. Забыв выключить микрофон, он дал оценку вопросам местной журналистки Динары Байкадамовой, которая интересовалась, почему в команде так много легионеров и так мало собственных воспитанников.
— ######## (дурацкие) вопросы, — произнес он, вставая из-за стола.
Инцидент замяли извинительным звонком журналистке из клуба. Но наверняка Михайлис не отделался бы так легко, если бы не результаты команды — а с ними полный порядок.
Три матча подряд нурсултанцы не знают поражений, а голкипер команды Йони Ортио не доставал шайбу из собственных ворот добрых 125 минут. Сухую серию финна сумели прервать лишь череповчане в первом матче после возобновления чемпионата. Тем не менее, «Барыс» побеждает и забирается уже на седьмую строчку Востока, имея при этом в запасе несколько игр, перенесенных из-за карантина.
Если так дело пойдет, «Сибири» будет сложно вернуть себе теплое местечко в восьмерке, а казахстанская дружина продолжит расталкивать команды уже из верхней части таблицы.
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