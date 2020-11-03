Алексей Бадюков: «За «Салаватом» приятно смотреть — не знаешь, провалятся они или поймают кураж»

Эксперт КХЛ — о проблемах лидеров Восточной конференции

Так повелось, что конец октября в Континентальной лиге — это, как правило, время тренерских отставок, однако на этот раз «руководящий состав» клубов оказался стойким. Несмотря на кризисы и очевидное проседание в игре почти у всех лидеров Востока, тренеры чувствуют себя спокойно. О том, почему беспочвенна критика хоккея Дмитрия Квартальнова, чем привлекает «Салават», стоит ли «Авангарду» вновь искать обмены и где истоки проблем «Нефтехимика» — в колонке эксперта «КХЛ ТВ» и двукратного обладателя Кубка Гагарина Алексея Бадюкова.

О критике хоккея «Ак Барса»

По ситуации с «Ак Барсом» мнения сейчас разделились. Одни требуют отставки Дмитрия Квартальнова, несмотря на лидерство на Востоке, — хоккей не нравится. Другие говорят, что это следствие особенного сезона.

Но как можно говорить о кризисе коллектива, если он идет на первом месте? По-моему, такие разговоры всегда были вокруг команд, которые находятся наверху. Все ждут осечки, как это было у «барсов» в гостях с «Амуром». Но сильный тренер и сильный клуб тем и отличаются, что готовы держать удар и проходить через такие поражения. Ни одна команда сейчас не застрахована от этого в связи со всеми последними событиями.

Тем более, Квартальнов приглашался в «Ак Барс» как тренер, пропагандирующий ротацию среди молодых игроков, и он это делает. Посмотрите, сколько молодых ребят прошло через систему. Нормальный рабочий процесс здесь заключается в том, чтобы выявить тех, кто может проявить себя. Это в «Ак Барсе» работает, а сама команда находится на первом месте.

Что же касается стиля и содержания игры, то я считаю, что играют казанцы более-менее стабильно, учитывая специфику этого чемпионата. Понятно, что лидеры и те, кто определяет результат, сейчас не могут играть стабильно в одних тройках. Но ведь мы к этому и стремились, и радовались потолку зарплат. Мы получили равную борьбу, теперь даже лидеры могут проиграть любой матч. Как у «Ак Барса» и случилось с «Витязем» и «Амуром».

У Квартальнова такой подход, что никто из игроков не должен чувствовать себя неприкосновенным. Фото vk.com/hcakbars

Тактика Квартальнова, когда никто не чувствует себя защищенным, работает

Разговоры об обменах в «Ак Барсе» не стихают. У Квартальнова такой подход, что никто из игроков не должен чувствовать себя неприкосновенным. То есть «всех держать в узде». Выходя на игру, каждый хоккеист, независимо от фамилии и прежних заслуг, должен понимать, что если он не выложится на льду, то выпадет из состава и на его место придет другой человек. Который сделает это лучше.

Ситуацию по Хованову Квартальнов объяснил — его отправили в ВХЛ, чтобы он получал игровую практику . Этим самым тренер говорит: «Да, ты Хованов, но у нас на твое место есть еще два человека».

Я согласен, что у «Ак Барса» слишком много игроков, и это раздутый широкий состав, но эту ситуацию создает вся система клуба, и явного лидера в команде нет.

То же касается Виктора Тихонова. Я не понимаю, почему сейчас идут разговоры о его обмене. У него получилась отличная связка с Да Костой и Доусом, они здорово играют последние игры, как и Бурмистров.

То есть такая тактика действует — пресса у нас работает хорошо, где-то даже слишком, но игроки ведь тоже ее читают. Это положительно сказывается на их игре, они начинают выкладываться еще больше.

У Хартли энергозатратный хоккей, и не все его выдерживают. Фото vk.com/hc_avangardomsk

Видно, что «Авангард» подсел физически

«Авангард» пока тоже на спаде. Но пятое место омичей не должно вводить в заблуждение — у них три игры в запасе по сравнению с «Салаватом Юлаевым».

Я не думаю, что у Боба Хартли какая-то проблема с составом или игрой. Мне кажется, игроки полтора месяца давали хороший хоккей, но потом пошли на спад, как и многие команды. А у Хартли энергозатратный хоккей, и не все его выдерживают — где-то подсели физически и не выдают ту игру, какую хотелось бы. Видно, что они не в оптимальных кондициях.

Я думаю, что когда игроки будут подведены к идеальной физической форме, «Авангард», конечно, будет одним из лидеров Востока. Не вижу проблем с составом, а вижу подводку команды к идеальной форме. Состав у «ястребов», в отличие от того же «Ак Барса», устаканенный.

Многие соперники сейчас научились играть с «Авангардом», ждут его ошибки, отсюда и такая серия поражений. Нужно смотреть и искать выход, отталкиваясь от соперника.

И Игорь Бобков, и Эмиль Гарипов сейчас поочередно играют удачно и неудачно, и какого-то четкого первого номера у «Авангарда» нет. Фото vk.com/hc_avangardomsk

Якупов сыграл первые два матча, а потом его агрессия перестала приносить результат

И Игорь Бобков, и Эмиль Гарипов сейчас поочередно играют удачно и неудачно, и какого-то четкого первого номера у «Авангарда» нет. Но они оба одни из лучших в лиге.

Что касается слухов о поисках нового вратаря и приобретении Шимона Грубеца из «Куньлуня», то я бы не искал замены. Кто бы сейчас не пришел, из Европы или из команд КХЛ, это не будет спасительным шагом. Нужно отталкиваться от того, как играет твоя команда и насколько соперники приноровились к твоей игре.

Если «Салават Юлаев» нашел способ одержать две победы над «Авангардом», значит, надо искать решение за счет внутренних ресурсов, а не заменой игроков.

Обмены ведь на микроклимате тоже сказываются. Игрокам нужно время. Вот, например, Наиль Якупов — на эмоциях он сыграл первые два матча, а потом его агрессия перестала приносить результат. Но это не значит, что нужно окунать голову в колодец и думать: «Ой, а что они не так делают». Все они правильно делают.

Это атакующая команда, зависимая от своих атакующих игроков. Фото vk.com/hcsalavat

О втором месте «Салавата» на Востоке

Я не думаю, что дело только в возвращении легионеров. Ведь уфимцы первые два матча после этого проиграли в третьих периодах. «Барысу» уступили, и легионеры практически не были заметны на поле, да и с «Куньлунем» была почти такая же ситуация.

Потом было видно, что они пытаются вернуться на свой уровень, но все равно есть сложности — с «Витязем» вообще была безобразная игра первого звена. Стабильности у «Салавата Юлаева» нет.

Почему, тем не менее, они на втором месте? Думаю, это запас игр — уфимцы сыграли лишние матчи. Сейчас на турнирную таблицу вообще не стоит смотреть.

Если же судить по игре, то, повторю, «Салават» играет нестабильно. Игра в атаке у уфимцев превалирует, и многое зависит от Гранлунда и Хартикайнена. За «Салаватом Юлаевым» потому и приятно смотреть, что никогда не знаешь, как сыграют легионеры — то ли провалят, как во встрече с «Локомотивом», то ли поймают свою игру, и тогда остальные тоже подтягиваются.

Есть ли зависимость Уфы от легионеров? Безусловно. Это атакующая команда, зависимая от своих атакующих игроков. Конечно, если они не дай бог заболеют, шансы команды снижаются и начинаются проблемы.

Если же «Салават Юлаев» цепляется за кураж, как было в игре с «Авангардом», то команда может выдавать хорошие серии. Но с соперниками, которые ждут ошибок, у Уфы получается хуже — это говорит о проблемах в обороне. Вот, например, в матче с «Магниткой» все шайбы Уфы забросили легионеры, а «Металлург», находясь в таком состоянии, ничего не смог сделать. Даже с такой обороной.

Легионеры «Нефтехимика» ничем не выделяются

«Нефтехимик» уже на последнем месте Востока. Я думаю, проблемы команды идут еще с лета. Было очевидно, что ее ждут сложности.

Если в прошлом чемпионате Нижнекамск выдавал хорошие серии, особенно домашние, то сейчас таких всплесков мы не видим.

Рабочая команда, которой нужны лидеры, но их нет. Павел Порядин травмирован. Если брать приглашения, тех же Александра Кучерявенко и Владимира Галузина, то это игроки, которые не готовы решать матчи на высоком уровне. С легионерами как-то тоже не получилось. Видите, Митчелл и Уайт плей-офф с «Ак Барсом» провалили, и в клубе, видимо, поняли, что что-то с ними не так. Но сейчас главная задача Нижнекамска попасть в плей-офф, и, может быть, они бы и помогали. Ну а те легионеры, которые пришли, абсолютно не выделяются, ни по игре, ни по статистике.

Я думаю, если в Нижнекамске произойдет отставка тренера, это мало кого удивит. Все-таки команда находится на последнем месте в конференции — все аргументы у руководства есть.

Но гораздо интереснее посмотреть, что будет, если Вячеслава Буцаева все-таки оставят и как на это отреагируют игроки. Хотелось бы понять, способен ли тренер перевернуть эту ситуацию с теми, кто есть, сейчас, когда команда попала в жесткую яму. А поменять, как говорится, всегда успеется.