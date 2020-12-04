ГАПОУ Казанское Художественное Училище Имени Н.И. Фешина
Общая информация
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское художественное училище им. Н.И.Фешина» (техникум) создано 9 сентября 1895 года.
Учредителем организации является Министерство культуры Республики Татарстан.
Руководитель — Гильмутдинова Ольга Александровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, ул Муштари, 16
- Телефон: (843)236-77-14
- Email: khu@mail.ru
- Сайт: kazanartschool.ru
Дата последнего обновления: 04.12.2020