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ГАПОУ Казанское Художественное Училище Имени Н.И. Фешина

Образование и наука

Общая информация

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Казанское художе­ственное училище им. Н.И.Фешина» (техникум) создано 9 сентября 1895 года.

Учредителем организации является Ми­нистерство культуры Республики Татарстан.

Руководитель — Гильмутдинова Ольга Александровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, ул Муштари, 16
  • Телефон: (843)236-77-14
  • Email: khu@mail.ru
  • Сайт: kazanartschool.ru

Дата последнего обновления: 04.12.2020

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