Казанская мечеть «Нурулла»: ссылка опального муллы и доходы с банковских процентов

Мусульманский храм «Коммерции советников» в Старо-Татарской слободе столицы РТ. Часть 2

«Реальное время» продолжает рассказывать о знаковых мусульманских храмах столицы Татарстана. Одной из популярных мечетей в центре Казани остается «Нурулла», известная как «Сенная», «Базарная», «Юнусовская», «Седьмая соборная». Об опале на известных священннослужителях, противостоянии джадидитов и кадимитов и закрытии прихода повествуют историки Радик Салихов и Рамиль Хайрутдинов в книге «Исторические мечети Казани», вторую часть главы из которой приводит наша интернет-газета.

Одним из первых имамов махалли был выбран Сагдетдин бин Файзулла бин Утяш (ум.1862). Он происходил из крестьян д. Мастяк Саратовской губернии, получил образование в Апанаевском медресе у дамеллы Мухаметкарима Мухаметрахимова. В 1856 году его помощником стал Габдельгани бин Салих бин Сагит аль-Кими (1813 — 1871), сын муллы Апанаевской мечети, окончивший медресе в Бухаре и возглавивший приход в 1862 году. После его смерти, 23 июля 1871 года (указ №5881), обязанности имам-хатиба Сенной мечети взял на себя уроженец д. Малые Кибяк Кози Казаклары Лаишевского уезда Казанской губернии, окончивший одно из бухарских медресе, ахун Хузиахмет Музафаров. Авторитетный богослов, он пользовался заслуженным уважением среди мусульман Казани. Его дочь Махмуда в начале XX века получила известность как талантливая поэтесса, а сын Мансур Музафаров стал выдающимся татарским композитором. Интересно, что он был выбран прихожанами вопреки воле строителей Сенной мечети братьев Юнусовых.

Прослужив благополучно в Сенной мечети 22 года, Хузиахмет хазрет неожиданно попал в неприятную историю. Он, быть может по неведению, совершил обряд бракосочетания несовершеннолетней девушки, что каралось уголовной статьей. X. Музафаров был отлучен от должности имам-хатиба и по приговору суда от 19 мая 1893 года просидел целый месяц под арестом.

После этого в мечети остался всего один священнослужитель — второй мулла Габдулла Абдулкаримович Апанаев (1861 — 1919). Он родился в семье богатого купца, учился в лучших медресе Казани и 15 декабря 1890 года получил указ №7963 на должность помощника имам-хатиба в мечеть на Сенном базаре. Уже в первые годы своей деятельности этот замечательный человек сумел добиться широкой известности как убежденный сторонник национального прогресса, один из ведущих представителей джадидизма. Следуя примеру Г. Баруди, Г.А-К. Апанаев реформирует медресе Сенной мечети, располагавшееся на Евангелистовской улице (ныне ул. Татарстан), полностью содержит его на свои средства.

Слева направо: Г. Апанаев, Салихджан Галеев, Галимджан Галеев (Баруди), Халит Казаков. Вологда, 1908 г. Фото: kraeved-16.livejournal.com

Богатое купечество, входившее в махаллю его мечети и кровно заинтересованное в том, чтобы главой прихода был просвещенный имам, мыслящий категориями не вчерашнего, а завтрашнего дня, решает в 1895 году перевести Г.А-К. Апанаева на должность первого муллы. Однако сделать этого не удалось. Власти, подозревавшие каждого по-новому мыслящего мусульманина в панисламизме, так и не допустили, чтобы новометодист Апанаев стал главным духовным наставником центральной, ключевой махалли Казани.

Вместо него 24 февраля 1897 года (указ №473) был избран другой священнослужитель Шакир Хасанович Уразгильдеев (1861 — 1908), отличавшийся известной умеренностью своих взглядов, но он так и остался лишь формальным главой прихода. Всеми делами здесь продолжал вершить Г.А-К. Апанаев, под его же руководством по-прежнему находилось местное медресе. Именно в это время в реформированную школу Габдуллы муллы перешли из знаменитого Апанаевского училища при 2-й соборной мечети хальфа Ахметхади Максуди со своими шакирдами — братом Садри Максуди и Гаязом Исхаки. Они не сумели найти общий язык с консервативно настроенным мударисом Абдулгаллямом Салиховым и, стремясь продолжить учебу по новому методу, обратились к Г.А-К.Апанаеву. Вскоре учеником хазрета стал известный поэт Н. Думави.

Габдулла мулла Апанаев прославился как энергичный общественный деятель. В 1906 году он начал издавать собственную газету либерального направления «Азат» («Свободный»), одно из передовых изданий того времени. Кроме того, он баллотируется в депутаты Государственной Думы, участвует во Всероссийских съездах мусульман. С точки зрения жандармов, этот мулла, как, впрочем, и его родной брат, купец первой гильдии Мухаметбадретдин Абдулкаримович Апанаев, считался крайне неблагонадежной личностью. Поэтому губернские власти в мае 1908 года с легкостью отлучили Г.А-К. Апанаева от служб в Сенной мечети и сослали на два года в Вологодскую губернию, обвинив в организации новометодных учительских курсов. Немного ранее в том же 1908 году умер и Ш.X. Уразгильдеев. Таким образом, мечеть на Сенном базаре лишилась всех своих священнослужителей.

После ссылки Апанаева, вероятно, не без вмешательства властей, ее прихожане избрали 19 сентября 1908 года (указ №4403) старшим имамом Мухаметтаиба Шигабутдиновича Алтынбаева (р. 13.03.1852), уроженца деревни Четаево Касимовского уезда Рязанской губернии. Он учился в Кшкарах, затем был муллой в деревне Собачий Остров Курмышского уезда Симбирской губернии. Приехав в Казань, М-Т.Ш. Алтынбаев ликвидировал в приходе Сенной мечети все нововведения, установленные Г.А-К. Апанаевым. В медресе главенствующим вновь стал старый метод обучения, а из учебной программы были полностью исключены светские науки.

Гаяз Исхаки, Садри Максуди, Фуад Тухтаров. Фото archive.gov.tatarstan.ru

Новый имам сразу же зарекомендовал себя противником всяческих отступлений от норм шариата, чему посвящал многочисленные проповеди. По всей видимости, идеи Мухамметтаиба муллы пользовались определенной популярностью в Казани. Не случайно то, что он весьма часто подвергался сокрушительной критике со стороны так называемой «светской» молодежи, считавшей его приход на место Г.А-К.Апанаева одним из ярких проявлений наступившей реакции. Интересны действия этого явного антагониста реформатов в приходском мектебе и медресе. К 1912 году он вновь внедрил в учебный процесс звуковой метод обучения грамоте, тем самым, признав его практическую пользу и в этом солидаризовавшись с джадидами. Такой нетипичный для, казалось бы, убежденного консерватора шаг заметили даже губернские власти. Так, начальник Казанского губернского жандармского управления в своем письме губернатору 19 декабря 1913 года писал: «…медресе при казанской мечети №7 считается существующим полуофициально, о сущности ее знаем мало. Раньше там преподавание велось по старому методу, в настоящее время замечается постепенный переход к новому методу…».

Однако, Мухаметтаиб Алтынбаев наотрез отказывался от преподавания общеобразовательных дисциплин (за исключением традиционной для всех кадимистких медресе арифметики), а в обучении религиозно-нравственным наукам сторонился методики Г. Баруди. Вот, к примеру, как строилось расписание занятий Утямышевского мектебе, где уроки брали 35 шакирдов.

Суббота — Алифба и Коран.

Воскресенье — Имля (диктовка), Инша (правописание), Хисаб (арифметика).

Понедельник — Кираат Тюркия (тюркское чтение), Амли (догматы Веры).

Вторник — Мухтасар (Божественные законы), Мугаллимуль Ауваль (Первоначальные слоги).

Среда — Хадис (Изречения пророка Мухаммеда), Зарурия (Божественные законы).

Четверг — повторение пройденного.

Собственно в медресе училось 65 шакирдов. Его расписание выглядело следующим образом.

Суббота — Муллазаляль (догматы Веры), Исагуджи (логика), Шархмулла (арабская грамматика).

Воскресенье — Сахихуль Бухари (Изречения пророка Мухаммеда), Шамсия (логика), Шархмулла (арабская грамматика).

Понедельник — Суллям (логика), Тавхиз (арабская грамматика), Тафсир Казый (Толкование Корана).

Вторник — Хидая (Божественные Законы), Гакаид (Догматы Веры), Шарх Мулла (арабская грамматика).

Среда — Исагуджи (логика), Мухтасар (Божественные Законы), Исагуджи (логика 2 часть).

Четверг — Мухтасар (Божественные Законы).

Таким образом, конфессиональное учебное заведение прихода имело смешанный характер. Традиционное богословие уживалось здесь со звуковым обучением грамоте. Интересно то, что попечитель мечети, промышленник Исмагил Гарифович Утямышев, известный своими прогрессивными взглядами, с уважением относился к принципам имама и не пытался воздействовать на него с целью проведения реформ.

Ныне мечеть вновь возвращена верующим и известна у жителей Татарстана под названием «Нурулла». Фото wikimedia.org

Что же касается Г.А-К. Апанаева, то он так и не сумел вернуть себе свою прежнюю должность. После возвращения из ссылки опальный мулла основал собственное учебное заведение вне рамок какого-то определенного прихода и продолжал заниматься общественной деятельностью. В 1919 году по приговору советского суда был расстрелян за контрреволюционную деятельность.

Обязанности муэдзина в мечети с 31 августа 1871 года (указ №6865) исполнял казанский мещанин Исхак Ахметович Сабитов (1841 — 1908?). В 1908 году его сменил Самат Кулиев — указ 5203 от 12 ноября 1908 года.

Приход Сенной мечети объединял Московскую и Сенную улицы. В 1916 году в нем насчитывалось 218 мусульман, 336 мусульманок при 30 домовладельцах. Содержался храм на проценты с вклада в 12 000 рублей в Казанском отделении Камско-Волжского банка, а также доходы (640 рублей в год) с аренды кладовой с двух торговых шкапчиков, принадлежавших мечети.

Сенная мечеть была закрыта постановлением Президиума ТатЦИК от 16 ноября 1929 года. Ныне она вновь возвращена верующим и известна у жителей Татарстана под названием «Нурулла». Впрочем, в истории она навсегда осталась мусульманским храмом «коммерции советников» Юнусовых, самых выдающихся мусульманских благотворителей своего времени, не желавших, чтобы в их слободе существовали пресловутые «уголки неверных».