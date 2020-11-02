Почему снижение суверенных кредитных рейтингов больше не имеет значения, как раньше

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В условиях пандемии коронавируса снижение суверенных кредитных рейтингов имеет меньшее значение, чем это было раньше. Профессор финансов из университета Киля Гулас Сорвар рассуждает об этом в своей статье для международного издания The Conversation. По его словам, к примеру, причины понижения рейтинга Великобритании Мoody's не являются необоснованными в изоляции. Но в более широком контексте аргументы о проблемах роста в меньшей или большей степени применимы к большинству развитых экономик. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

Понижение рейтинга Великобритании



Решение рейтингового агентства Moody's понизить независимый кредитный рейтинг Великобритании стало подарком для критиков правительства. Агентство понизило рейтинг Великобритании с Аа3 до Аа2 на том основании, что ее сильная зависимость от личных услуг будет означать, что экономический рост будет хуже, чем ожидалось, из-за пандемии коронавируса.

Moody's также сослалось на вероятность либо отсутствия торговой сделки по Brexit либо узкой сделки и заявило, что Великобритания переживает худший «пик сокращения кормушки» в G20. В агентстве добавили, что качество законодательных и исполнительных институтов Великобритании, хотя и остается высоким, «в последние годы снизилось».

Понижение рейтинга ставит Великобританию на тот же кредитный рейтинг, что и Бельгию, Чехию, Катар и Гонконг — на три ступени ниже ААА таких стран, как США, Германия, Австралия и Норвегия. Другие ведущие агентства, S&P и Fitch, соответственно оценивают Великобританию как AA и AA-. Однако рынки ответили пожатием плеч.

Агентство понизило рейтинг Великобритании с Аа3 до Аа2. Фото: alumneye.fr

Фунт вырос в понедельник, 19 октября, после того, как Moody's сделало свое заявление. Сравните это с резкой распродажей, когда Moody's первоначально понизило рейтинг Великобритании с Aaa в 2013 году.

Это отражает тот факт, что новое понижение рейтинга является ненужным и происходит в мире, где мнения рейтинговых агентств по многим странам имеют гораздо меньшее значение, чем раньше.

Цена денег

Когда рейтинговые агентства снижают рейтинг страны, это должно спровоцировать распродажу их суверенных облигаций и повысить стоимость заимствований для правительства. В нынешних условиях процентных ставок это гораздо менее вероятно для богатых стран, таких как Великобритания.

После финансового кризиса 2007—2009 годов центральные банки снизили свои базовые ставки и занялись количественным смягчением (QE). Именно здесь они «печатают» деньги и скупают многие государственные облигации (в последнее время также корпоративные облигации).

Этот дополнительный спрос вызывает дефицит облигаций, повышая их цены и снижая процентную ставку, которую эмитенты платят по ним (доходность). В результате краткосрочные и долгосрочные процентные ставки находятся на исторических минимумах. В еврозоне и Швейцарии базовая ставка даже отрицательна. Это означает, что когда правительства выпускают облигации, они фактически платят меньше, чем брали взаймы. То же самое можно сказать и о частных лицах, берущих ипотеку — например, в датском банке Jyse.

В Великобритании пока нет отрицательных процентных ставок, но Банк Англии может ввести их в ближайшее время. Банк также предпринимает дополнительные меры количественного смягчения в ответ на пандемию. Это не тот климат, в котором процентные ставки могут вырасти.

В Великобритании пока нет отрицательных процентных ставок, но Банк Англии может ввести их в ближайшее время. Фото: Diliff / wikipedia.org

Перспективы развития Великобритании

Если это общая картина, может ли что-то вызвать проблемы конкретно для облигаций Великобритании? Во-первых, это рост инфляции, но, учитывая пандемию и подавленную экономическую активность, это крайне маловероятно. Во-вторых, это будет беспроигрышный Brexit.

Если оставить в стороне политическую хореографию, то два главных камня преткновения — это государственная помощь и рыболовство. Обе стороны смягчили свои позиции на обоих фронтах, так что есть разумный шанс на какую-то сделку.

В-третьих, значительное снижение курса фунта стерлингов, но это маловероятно, так как это уже произошло после референдума по Brexit. Четвертый риск заключается в том, что международные инвесторы сбрасывают британские государственные облигации в пользу облигаций других западных стран. Опять же маловероятно, учитывая, что Европа и США находятся в одной лодке из-за коронавируса и государственного долга.

В-пятых, инвесторы могут переключиться на китайские государственные облигации. Но на китайском рынке облигаций не хватает прозрачности и глубины, и, что более важно, китайская экономика ориентирована на экспорт. Другими словами, она сильно зависит от сильного импортного спроса, который Европа и США вряд ли будут предлагать последовательно в течение некоторого времени.

Наконец, возможен отток капитала из Великобритании на развивающиеся рынки. Но развивающиеся экономики уже сталкиваются с трудностями в обслуживании своих займов.

Великобритания не объявляла дефолта по своим облигациям со времен Карла II. Фото: wikipedia.org

Большая картина

Причины понижения рейтинга Великобритании Мoody's не являются необоснованными в изоляции. Но в более широком контексте аргументы о проблемах роста в меньшей или большей степени применимы к большинству развитых экономик.

Кроме того, отношение долга Великобритании к ВВП все еще значительно ниже своих исторических пиков. После Наполеоновских войн и Второй мировой войны он превышал 200%, тогда как сегодня он чуть превышает 100%.

Это правда, что потребительский и деловой долг намного выше, чем в предыдущих поколениях, но Великобритания не объявляла дефолта по своим облигациям со времен Карла II.

Добавьте к этому сильную правовую систему, чтобы вновь гарантировать инвесторам правовую защиту, если Великобритания объявит дефолт. В более широком смысле инфляция вполне может оставаться низкой в постпандемическом мире, что приведет к низким процентным ставкам в течение многих лет.

Почему бы не взять взаймы, если это ничего не стоит в реальном выражении и вы можете погасить долг в течение длительного периода — или даже вернуть меньше, чем заимствовано в реальном выражении, если инфляция растет в течение периода погашения?

Спрос на государственные облигации Великобритании может вырасти, что еще больше снизит стоимость заимствований. Фото: utmagazine.ru

Некоторые правительства рассматривают это как редкую возможность оживить свою инфраструктуру. Правительство Великобритании находится в идеальном положении, чтобы использовать эту ситуацию, поскольку средняя продолжительность погашения его облигаций инвесторам очень велика.



В конце концов, учреждения должны хранить свои деньги в надежном месте. В идеале они также хотели бы здорового возвращения, но безопасность может быть важнее, чем возвращение после глобального финансового кризиса и пандемии. Если это так, то государственные облигации — их лучший выбор, а облигации Великобритании — одни из лучших доступных.

Таким образом, спрос на государственные облигации Великобритании может вырасти, что еще больше снизит стоимость заимствований. Анализ Moody's имел бы смысл до финансового кризиса 2008 года. Это не имеет смысла в современном мире с исторически низкими процентными ставками, длительными средними сроками облигаций и государственным долгом, все еще управляемым.

Короче говоря, понижение рейтинга не окажет никакого влияния на способность Великобритании брать кредиты. Агентство не рассматривало нынешний контекст или более широкую историческую картину и его оценки уже не столь актуальны как когда-то.