Игорь Бутман в Казани: «Джаз без блюза — как хоккей без Овечкина»
Знаменитый джазмен выступил на закрытии фестиваля «Джазовая Казань» с Московским джазовым оркестром и певицей Фантине
В эти выходные на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая завершился VII фестиваль «Джазовая Казань». Перед казанцами выступили Московский джазовый оркестр под управлением фантастического саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана и уникальная певица Фантине (FANTINE).
«Для меня важно, чтобы джаз звучал»
Музыканты прилетели в Казань в день концерта. Поклонники джаза вздохнули с облегчением — до последнего не верилось, что концерт состоится, так много мероприятий отменяется в последнее время из-за вируса, а гастроли — в особенности. Но закрытие «Джазовой Казани» прошло великолепно. Игорь Бутман — частый гость в нашем городе. Он с уважением отзывается и о казанской джазовой школе, и о современных татарстанских музыкантах.
— В каждом российском городе есть свои серьезные мастера джаза, фестивали, растет уровень исполнительства в целом. Конечно, некоторые музыканты перебираются в столицы — это естественный процесс, но в регионах их места занимает яркая, интересная и талантливая молодежь. Да и с обучением сейчас значительно проще. Если народная школа у нас всегда сильна была, то сегодня появляется много джазовых педагогов, открываются факультеты в музучилищах и в вузах, — отметил Игорь Бутман.
К слову, ему самому недавно предложили возглавить факультет джаза в Самарской консерватории. Джазмен прокомментировал «Реальному времени» и эту ситуацию:
— Объять необъятное невозможно. Там должны быть соблюдены особые условия. Я не хочу быть «свадебным генералом». Но мои знания, опыт и авторитет позволяют делать подобные вещи. Я могу поддержать тех мастеров и педагогов, которые возьмут на себя преподавание. Среди студентов и публики есть большой интерес к джазу — вот чем обусловлено и оправдано открытие джазового факультета. Так что мы постепенно доказываем, что джаз — это музыка для всех. Но чтобы он звучал в профессиональном качестве, нужны образовательные кластеры. Я знаю, что в Казани есть прекрасный эстрадно-джазовый факультет (в КазГИК, — прим. ред.). Но если мне поступит предложение открыть джазовую кафедру и в Казанской консерватории, я, конечно же, поддержу тем или иным способом подобное начинание. Для меня важно, чтобы джаз звучал, чтобы талантливых музыкантов мы находили в каждом регионе, чтобы они в конечном итоге представляли достойно свой город, свою страну.
Джазовый Рахманинов
Из казанских джазменов Игорь Бутман отметил саксофониста Азата Баязитова — «замечательный музыкант», который сейчас пробует свои силы за рубежом. Бутман отметил, что уверен в нем, как и в том, что, набравшись опыта за рубежом, он вернется в родную Казань, чтобы возглавить ту же кафедру: «Может, и не с моим участием, но с моей поддержкой». Тепло отозвался и о казанце Евгении Борце. Игорь Бутман признался, что еще не видел кроссовера Владимира Васильева «И воссияет вечный свет» на музыку «Реквиема» Моцарта — премьера была только в Казани, но об участии в проекте Борца он знает:
«Мы до Моцарта у себя еще не добрались, но вариации на темы классических произведений играем».
В подтверждение его слов был исполнен джазовый парафраз на «Прелюдию до-диез минор» Сергея Рахманинова. Думается, что композитор крепко бы призадумался, услышав такую версию своего произведения: а ту ли музыку он пишет?!
У каждого своя «Джорджия»
Украшением вечера стала молодая певица Фантине. Обладательница экзотической внешности рассказала, что она наполовину доминиканка, свободно и без акцента говорит и поет на русском и испанском. В подтверждение этому для слушателей она исполнила песню родины своей мамы — «В стиле болеро». В Казани это произведение было исполнено впервые. Удивляясь великолепному голосу, остается только догадываться, как во всей красе раскроются ее вокальные данные к возрасту, например, Мариам Мерабовой, выступавшей на этой же сцене две недели назад. Фантине предложила зрителям и свое исполнение песни «Джорджия» — лиричный и проникновенный мотив, больше похожий на ностальгическое любование родиной Рэя Чарльза, прославившего незабвенный хит, тогда как у Мерабовой это был гимн красоты.
Фантине призналась, что сама не большой мастер импровизации, поэтому готовит ее заранее, чутко прислушиваясь к словам мэтра, Игоря Бутмана.
— Спорить мне с ним не о чем, напротив, так многому предстоит научиться у него. Когда же я делаю ошибку и не вижу ее, он умеет очень деликатно меня поправить. Мы работаем с ним уже много лет, и надеюсь, что это сотрудничество никогда не завершится, — призналась она.
Она рассказала, что роскошная шевелюра досталась ей от мамы-доминиканки, а любовь к джазу привил бывший бойфренд, сказав: «Что ты за ерунду слушаешь? Вот настоящая музыка!» Сама Фантине пишет песни в стиле «поп», поэтому на «Джазовой Казани» мы их не услышим.
«Дитя природы» по-татарски
На концерте звучал голос еще одного исполнителя — молодого пианиста Московского джазового оркестра Олега Аккуратова. Казань уже знакома с ним — в 2019 году он приезжал с сольным концертом на «Филармониаду». Тогда более двух часов слепой музыкант (Олег Аккуратов с детства страдает амаврозом, полной слепотой) держал зал в восхищенном напряжении. Конечно, маэстро Бутман не смог пропустить такой талант и пригласил его в свой оркестр.
Олег вновь порадовал казанцев сюрпризом. В композиции, так любимой когда-то Фрэнком Синатрой и Джорджем Бенсоном, визитной карточке Нэта Кинга Коула Nature Boy он вдруг исполнил куплет… на татарском языке. Интересно, что слушатели не сразу заметили, в чем соль, а разобравшись, аплодировали. Впрочем, на джазовых сейшенах приняты аплодисменты во время исполнения, и не один раз — после каждой удачной сольной партии одного из оркестрантов.
«Когда зритель в маске, мне спокойнее»
Классиков, к слову, джазмен упомянул еще раз, уже на концерте: «Джаз без блюза — это как классика без Моцарта, поэзия без Пушкина, хоккей без… Овечкина»! Известно, что музыкант — большой фанат хоккея, он играет в Ночной хоккейной лиге.
— Мне приходится сдавать тесты на коронавирус раз в 2—3 дня — я играю с людьми высокого уровня. Нет, если есть вопрос: «Завязал ли я с хоккеем?» — не завязал. Вчера, например, с Овечкиным играл, завтра тоже на лед выйду. Но мне как-то спокойнее, когда я вижу на своих концертах зрителей в масках. Мы должны заботиться друг о друге, постараться сделать так, чтобы мы все снова не попали на карантин. Ваши улыбки я вижу и через маски, а глаза зрителей говорят мне о многом, — признался музыкант.
Как и полагается в заключение концерта, как и всего фестиваля «Джазовая Казань», «на сладкое» звучали джазовые стандарты. Один из самых лакомых — C’est si bon, эту композицию когда-то исполняли Ив Монтан и Луи Армстронг. Ее же на свой манер спел и Костик, герой Олега Меньшикова в «Покровских воротах» — «Ну до чего се си бон!». В Казани она, конечно, прозвучала на языке оригинала, и после концерта хотелось идти в ритме этой композиции, помахивая саксофоном и напевая: «Ну до чего хорошо!»
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