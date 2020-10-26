Игорь Бутман в Казани: «Джаз без блюза — как хоккей без Овечкина»

Знаменитый джазмен выступил на закрытии фестиваля «Джазовая Казань» с Московским джазовым оркестром и певицей Фантине

Фото: Ринат Назметдинов

В эти выходные на сцене Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая завершился VII фестиваль «Джазовая Казань». Перед казанцами выступили Московский джазовый оркестр под управлением фантастического саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана и уникальная певица Фантине (FANTINE).

«Для меня важно, чтобы джаз звучал»

Музыканты прилетели в Казань в день концерта. Поклонники джаза вздохнули с облегчением — до последнего не верилось, что концерт состоится, так много мероприятий отменяется в последнее время из-за вируса, а гастроли — в особенности. Но закрытие «Джазовой Казани» прошло великолепно. Игорь Бутман — частый гость в нашем городе. Он с уважением отзывается и о казанской джазовой школе, и о современных татарстанских музыкантах.

— В каждом российском городе есть свои серьезные мастера джаза, фестивали, растет уровень исполнительства в целом. Конечно, некоторые музыканты перебираются в столицы — это естественный процесс, но в регионах их места занимает яркая, интересная и талантливая молодежь. Да и с обучением сейчас значительно проще. Если народная школа у нас всегда сильна была, то сегодня появляется много джазовых педагогов, открываются факультеты в музучилищах и в вузах, — отметил Игорь Бутман.

К слову, ему самому недавно предложили возглавить факультет джаза в Самарской консерватории. Джазмен прокомментировал «Реальному времени» и эту ситуацию:

— Объять необъятное невозможно. Там должны быть соблюдены особые условия. Я не хочу быть «свадебным генералом». Но мои знания, опыт и авторитет позволяют делать подобные вещи. Я могу поддержать тех мастеров и педагогов, которые возьмут на себя преподавание. Среди студентов и публики есть большой интерес к джазу — вот чем обусловлено и оправдано открытие джазового факультета. Так что мы постепенно доказываем, что джаз — это музыка для всех. Но чтобы он звучал в профессиональном качестве, нужны образовательные кластеры. Я знаю, что в Казани есть прекрасный эстрадно-джазовый факультет (в КазГИК, — прим. ред.). Но если мне поступит предложение открыть джазовую кафедру и в Казанской консерватории, я, конечно же, поддержу тем или иным способом подобное начинание. Для меня важно, чтобы джаз звучал, чтобы талантливых музыкантов мы находили в каждом регионе, чтобы они в конечном итоге представляли достойно свой город, свою страну.

Джазовый Рахманинов

Из казанских джазменов Игорь Бутман отметил саксофониста Азата Баязитова — «замечательный музыкант», который сейчас пробует свои силы за рубежом. Бутман отметил, что уверен в нем, как и в том, что, набравшись опыта за рубежом, он вернется в родную Казань, чтобы возглавить ту же кафедру: «Может, и не с моим участием, но с моей поддержкой». Тепло отозвался и о казанце Евгении Борце. Игорь Бутман признался, что еще не видел кроссовера Владимира Васильева «И воссияет вечный свет» на музыку «Реквиема» Моцарта — премьера была только в Казани, но об участии в проекте Борца он знает:

«Мы до Моцарта у себя еще не добрались, но вариации на темы классических произведений играем».

В подтверждение его слов был исполнен джазовый парафраз на «Прелюдию до-диез минор» Сергея Рахманинова. Думается, что композитор крепко бы призадумался, услышав такую версию своего произведения: а ту ли музыку он пишет?!

У каждого своя «Джорджия»

Украшением вечера стала молодая певица Фантине. Обладательница экзотической внешности рассказала, что она наполовину доминиканка, свободно и без акцента говорит и поет на русском и испанском. В подтверждение этому для слушателей она исполнила песню родины своей мамы — «В стиле болеро». В Казани это произведение было исполнено впервые. Удивляясь великолепному голосу, остается только догадываться, как во всей красе раскроются ее вокальные данные к возрасту, например, Мариам Мерабовой, выступавшей на этой же сцене две недели назад. Фантине предложила зрителям и свое исполнение песни «Джорджия» — лиричный и проникновенный мотив, больше похожий на ностальгическое любование родиной Рэя Чарльза, прославившего незабвенный хит, тогда как у Мерабовой это был гимн красоты.

Фантине призналась, что сама не большой мастер импровизации, поэтому готовит ее заранее, чутко прислушиваясь к словам мэтра, Игоря Бутмана.

— Спорить мне с ним не о чем, напротив, так многому предстоит научиться у него. Когда же я делаю ошибку и не вижу ее, он умеет очень деликатно меня поправить. Мы работаем с ним уже много лет, и надеюсь, что это сотрудничество никогда не завершится, — призналась она.

Она рассказала, что роскошная шевелюра досталась ей от мамы-доминиканки, а любовь к джазу привил бывший бойфренд, сказав: «Что ты за ерунду слушаешь? Вот настоящая музыка!» Сама Фантине пишет песни в стиле «поп», поэтому на «Джазовой Казани» мы их не услышим.

«Дитя природы» по-татарски

На концерте звучал голос еще одного исполнителя — молодого пианиста Московского джазового оркестра Олега Аккуратова. Казань уже знакома с ним — в 2019 году он приезжал с сольным концертом на «Филармониаду». Тогда более двух часов слепой музыкант (Олег Аккуратов с детства страдает амаврозом, полной слепотой) держал зал в восхищенном напряжении. Конечно, маэстро Бутман не смог пропустить такой талант и пригласил его в свой оркестр.

Олег вновь порадовал казанцев сюрпризом. В композиции, так любимой когда-то Фрэнком Синатрой и Джорджем Бенсоном, визитной карточке Нэта Кинга Коула Nature Boy он вдруг исполнил куплет… на татарском языке. Интересно, что слушатели не сразу заметили, в чем соль, а разобравшись, аплодировали. Впрочем, на джазовых сейшенах приняты аплодисменты во время исполнения, и не один раз — после каждой удачной сольной партии одного из оркестрантов.

«Когда зритель в маске, мне спокойнее»

Классиков, к слову, джазмен упомянул еще раз, уже на концерте: «Джаз без блюза — это как классика без Моцарта, поэзия без Пушкина, хоккей без… Овечкина»! Известно, что музыкант — большой фанат хоккея, он играет в Ночной хоккейной лиге.

— Мне приходится сдавать тесты на коронавирус раз в 2—3 дня — я играю с людьми высокого уровня. Нет, если есть вопрос: «Завязал ли я с хоккеем?» — не завязал. Вчера, например, с Овечкиным играл, завтра тоже на лед выйду. Но мне как-то спокойнее, когда я вижу на своих концертах зрителей в масках. Мы должны заботиться друг о друге, постараться сделать так, чтобы мы все снова не попали на карантин. Ваши улыбки я вижу и через маски, а глаза зрителей говорят мне о многом, — признался музыкант.

Как и полагается в заключение концерта, как и всего фестиваля «Джазовая Казань», «на сладкое» звучали джазовые стандарты. Один из самых лакомых — C’est si bon, эту композицию когда-то исполняли Ив Монтан и Луи Армстронг. Ее же на свой манер спел и Костик, герой Олега Меньшикова в «Покровских воротах» — «Ну до чего се си бон!». В Казани она, конечно, прозвучала на языке оригинала, и после концерта хотелось идти в ритме этой композиции, помахивая саксофоном и напевая: «Ну до чего хорошо!»

1 / 20 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов