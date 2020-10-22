Таможня Татарстана восстановила доковидные объемы и готовится к запуску бондовой зоны

Сложная обстановка, связанная с эпидемией коронавируса во всем мире, сократила объемы товарооборота Татарстанской таможни. Особенно просел объем ввозимых товаров из-за рубежа, а отмена рейсов с марта по июль в международном аэропорту Казани вынудила сотрудников таможенной службы уйти на удаленную работу и в отпуска. Но, как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник Татарстанской таможни Марат Гараев, его ведомство уже вошло в прежний режим работы и в федеральный бюджет удалось перечислить свыше 3 млрд рублей.

В Татарстан завозится импортное оборудование, а на экспорт идут химия и нефтехимия

В 1,2 раза вырос внешнеторговый оборот Татарстана с января по сентябрь: если в прошлом году за 8 месяцев сумма составила $205 млн, то итогом 8 месяцев этого года стали $246,4 млн. Этот показатель касается лишь тех деклараций, которые прошли через таможню Татарстана как таможню фактического контроля. Дело в том, что с октября 2018 года на территории России были созданы 16 электронных центров таможенного декларирования (ЦТД), один из них в Нижнем Новгороде. И, как пояснил Марат Гараев, сумма деклараций, оформленная через нижегородскую электронную площадку предприятиями и индивидуальными предпринимателями Татарстана, в разы больше тех, что прошли через республиканский таможенный контроль: более $7,1 млрд.

Крупнейшими торговыми партнерами республики Гараев назвал Индию, Узбекистан, Сербию, Китай и Туркмению. В основном в эти страны республика поставляет продукцию, изготовленную на предприятиях химии и нефтехимии, машиностроения и топливно-энергетические отрасли, — 10,5%. При этом странами, импортирующими свои товары в Татарстан, в этом году стали Германия (35,7%), Италия (19%), Южная Корея, Турция и Китай. Чаще всего зарубежные производители поставляют машиностроительную продукцию, металлы и изделия из них, текстиль, а также обувь.

Крупнейшими торговыми партнерами республики Гараев назвал Индию, Узбекистан, Сербию, Китай и Туркмению. Фото: tatar-inform.ru

Большой провал, посетовал начальник таможенной службы Марат Гараев, был зафиксирован по ввозимому из-за рубежа оборудованию для промышленности республики. Из-за атаки коронавируса Европа была вынуждена приостановить работу своих заводов, так что остановились и поставки деталей и оборудования, заказанных ранее предприятиями Татарстана. Но все вернулось на круги своя, обнадежил Гараев, и «предприятия нарастили прежние обороты, а на некоторых зафиксирован уже рост».

Татарстанцы не перестают ввозить и заказывать из-за границы «запрещенку»

Восстановились и объемы работы самих таможенников после открытия авиарейсов как внутри России, так и за рубеж в казанском международном аэропорту.

Как отметил Гараев, чаще всего туристы, прибывающие из-за границы, пытаются пронести алкоголь — таких случаев уже более 90. Как известно, норма ввозимой алкогольной продукции, в том числе и пива, не должна превышать трех литров на человека, достигшего 18 лет. Кроме этого, нарушаются правила по провозу табака, объектов дикой флоры и фауны (в основном кораллов), валюты (декларации подлежит сумма свыше $10 тыс.), а также различных лекарственных средств, которые требуют таможенного декларирования. В целом таможенной службой аэропорта возбуждено порядка 390 дел об административных правонарушениях.

Что касается «запрещенки» в почтовых отправлениях, которые также проходят таможенный контроль, как обычно, это посылки из Китая — очки, брелоки или обычные лампочки, в которые умельцы из Поднебесной встраивают системы скрытого видеонаблюдения. Еще среди заказов рыболовные сети, запрещенные к ввозу на территорию России, дубинки, кастеты, семена, галантерея и контрафактные игрушки. Как отметил Марат Гараев, чаще всего это конструкторы Lego.

Восстановились и объемы работы самих таможенников после открытия авиарейсов как внутри России, так и за рубеж в казанском международном аэропорту. Фото: Илья Репин

Был один факт, добавил Гараев, когда запрещенный сильнодействующий препарат — анаболический стероид — прибыл в посылке из Беларуси. Чаще всего такими заказами грешат спортсмены и фитнес-тренеры.

Казань включится в эксперимент с бондовыми зонами

В таможенном ведомстве Татарстана готовятся к открытию бондовых зон. Казань, наряду с Москвой, станет частью эксперимента по организации больших складов, куда будет поставляться и где может храниться в течение трех лет продукция различных зарубежных торговых площадок, таких как известный AliExpress. Цель создания таких бондовых зон — значительно ускорить время доставки заказанных россиянами импортных товаров.

Напомним, в августе текущего года президент Татарстана Рустам Минниханов и глава «Почты России» Максим Акимов подписали соглашение о создании пилотного проекта бондовой зоны, а в качестве локации бондовой зоны рассматривались существующий распредцентр «Почты России» в районе казанского аэропорта и Свияжский мультимодальный логистический центр.

Разрешительные документы и проектная документация по созданию бондовых зон уже готовятся в правительстве страны, а заработать такие склады в обеих столицах должны до конца года, отметил Гараев.

В качестве локации бондовой зоны рассматривались существующий распредцентр «Почты России» в районе казанского аэропорта и Свияжский мультимодальный логистический центр. Фото: Максим Платонов

— Даты варьируются: есть 1 ноября, 1 декабря и 1 января. Исходя из ситуации и тех документов, которые мы имеем на руках, взаимодействуя с Приволжским управлением и Федеральной таможенной службой, мы уверены, что данный проект и документы выйдут в этом году. В первую очередь это постановление правительства о проведении эксперимента и приказ Минфина, который будет определять порядок проведения таможенных процедур таможенного склада.

К системе работы таких складов подключат «Почту России» — компания в качестве оператора почтовой связи после заключения договора с интернет-площадкой будет ввозить товары, которые из-за рубежа будут заказывать россияне.

— Технология новая, это эксперимент. Но мы постараемся, чтобы Казань была здесь лидером, — подчеркнул Гараев.