Гараев Марат Масгутович
Общая информация
Родился 15 августа 1970 года в г. Канаш Чувашской АССР.
Образование
1992 г. — окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
2003 г. — окончил Российскую таможенную академию.
Трудовая деятельность
1993-2010 гг. — прошел путь от инспектора до начальника Чебоксарского таможенного поста Чувашской таможни.
2010-2013 гг. — начальник Марийской таможни, заместитель начальника Нижегородской таможни — начальника Марийского таможенного поста.
2013-2015 гг. — заместитель начальника Нижегородской таможни — начальник Чувашского таможенного поста.
2015-2020 гг. — первый заместитель начальника Нижегородской таможни.
С 2020 г. — начальник Татарстанской таможни.
Полковник таможенной службы.
Награды и звания
Награжден медалями «За службу в таможенных органах» III, II и I степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками 10 лет ГТК России», «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, ул Короленко, 56
- Телефон: (843) 543-73-02
- Email: tat-odo@ptu.customs.ru
- Сайт: https://customs.tatarstan.ru/
Дата последнего обновления: 27.10.2020