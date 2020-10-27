Гараев Марат Масгутович

Общая информация

Родился 15 августа 1970 года в г. Канаш Чувашской АССР.

Образование

1992 г. — окончил Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

2003 г. — окончил Российскую таможенную академию.

Трудовая деятельность

1993-2010 гг. — прошел путь от инспектора до начальника Чебоксарского таможенного поста Чувашской таможни.

2010-2013 гг. — начальник Марийской таможни, заместитель начальника Нижегородской таможни — начальника Марийского таможенного поста.

2013-2015 гг. — заместитель начальника Нижегородской таможни — начальник Чувашского таможенного поста.

2015-2020 гг. — первый заместитель начальника Нижегородской таможни.

С 2020 г. — начальник Татарстанской таможни.

Полковник таможенной службы.

Награды и звания

Награжден медалями «За службу в таможенных органах» III, II и I степени, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», нагрудными знаками 10 лет ГТК России», «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».

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