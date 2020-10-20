«Алмачуар»: Ильшат Рахимбай против казахов и «Татаркино»

Главный режиссер ушел со скандалом из международного татарского проекта

Фото: Максим Платонов

В Казахстане завершили съемки кинофильма под рабочим названием «Көкбозат». Литературная основа ленты — рассказ татарского писателя Галимзяна Ибрагимова «Алмачуар». Удивительно, но проект, который продвигал казанский режиссер Ильшат Рахимбай, реализуется уже без него. Более того, он заявил «Реальному времени», что создатели могли использовать его сценарий. Продюсер Миляуша Айтуганова возражает — сценарий новый, литературная основа доступна любому, а Рахимбай не смог договориться с казахстанской стороной.

«Алмачуар»: кино до кино

«Алмачуар» («Чубарый») — рассказ Галимджана Ибрагимова 1922 года. Его изучают в школе, это история крестьянского мальчика и его коня. Сейчас, к примеру, в казанском театре имени Кариева идет одноименная постановка Фанавиля Галиева, режиссер — Ренат Аюпов. Причем сейчас идет уже второй вариант пьесы, который вернулся в 2014 году по просьбам зрителей.

Те, кто следит за карьерой режиссера Ильшата Рахимбая, знают, что «Алмачуар» в последние годы для него — важнейший проект, о котором он рассказывал в каждом интервью. Сценарий был написан в Лейпциге, где автор жил несколько месяцев, пока жена проходила там обучение.

В поисках средств на съемки он общался с множеством людей, презентовал, к примеру, проект в «Артхабе» для Константина Хабенского. Рахимбай ездил по нескольким районам Татарстана, чтобы найти актеров — в рамках встречи со зрителями, на которых показывались его короткометражки «Представь», «Не верю» и «Гастарбайтер».

В сценарии, который Рахимбай в 2018-м описывал в интервью, главные герои — москвичи, сын с отцом, которые возвращаются из Москвы в деревню. Среди актеров, которые будут участвовать в съемках, назывался Даниль Зиннатуллин. Озвучивался и бюджет — 20-25 миллионов, с мыслью, что в финансировании может поучаствовать Татарстан.

Любопытно, что когда Рахимбай рассказал свою идею главе «Татаркино» Миляуше Айтугановой, выяснилось, что у нее тоже была идея экранизации Ибрагимова — наряду с «Тапшырылмаган хатлар», «Ак чәчәкләр» (которые превратились в готовые картины).

Сам режиссер, казалось, нашел верящего в него продюсера — в сентябре 2019-го вышел их мюзикл «Әпипә», первая проба Рахимбая в полном метре. Вполне коммерческое кино, с участием звезд татарской эстрады — Алсу Абульхановой, Алины Шарипжановой, Дили Нигматуллиной, Гульшат Имамиевой, Ляйсан Махмутовой и Ляйсан Закировой из «Зу-Ляй-Ля», дуэта «Фарида-Алсу», Элвина Грея и Фирдуса Тямаева.

В 2019 году в Нур-Султане проходили Дни татарстанского кино, в рамках международного кинофестиваля «Евразия». На его международный питчинг заявлялся проект фильма «Алмачуар», представляли проект Рахимбай и Айтуганова.

В итоге деньги нашлись, когда в марте 2020 года Государственный центр поддержки национального кино Казахстана провел свой питчинг кинопроектов, в его финальный список фильмов на финансирование Министерства культуры Республики Казахстан в категории «Международная ко-продукция» вошёл фильм «Көкбозат» («Алмачуар»), совместный проект CEO «Almapictures» (Казахстан) и ГБУК РТ «Татаркино» (Татарстан). Съемки в Казахстане прошли с 15 сентября по 12 октября, при участии Захаровой и исполнительницы одной из главных ролей, мамы героя — певицы Алсу Абульхановой, в Алматинской области.

«Мне обещали миллион тенге»

— Мне предложили копейки, месячную зарплату за фильм, к которому я три года готовился, и год еще планировал работать, — говорит Рахимбай. — Грант был примерно в размере 20 миллионов, и столько же должен был найти Татарстан. Никаких гарантий от Татарстана тогда не поступало. Видимо, казахи начали свою игру, сначала запретили брать своего оператора Айдара Шарипова, продюсерское условие — оператором должен быть казах. Я понял, что это пахнет не совсем моим фильмом, татарским фильмом, фильмом вообще. Это продюсерская история — режиссером может быть и не Ильшат. Есть деньги, которые нужно использовать. И они сказали: если не хочешь, мы будем снимать другой проект. Я сказал — окей. Мы подписали договор о расторжении. А через два месяца я узнал, что проект «Алмачуар» продолжился, что они снимают его по первоисточнику и новому сценарию, который мне до сих пор никто не отправил. Я не уверен, что фильм снимается не по нашему сценарию.

— Мне говорили, что тебе предлагали 300 тысяч. Это много или мало для полнометражки?

— Мне предложили миллион тенге (181 224,85 рублей, согласно официальному курсу — прим.ред.). А я готовился к фильму три года, это моя умственная, моральная работа, это дело моей жизни, то, чем я хочу зарабатывать. Естественно, после съемок я потрачу год-два на него. Вот и делите, сколько месяцев будет. Что я должен параллельно — снимать свадьбы? Для международного проекта, где участвует две страны, где есть госфинансирование, это говорит о том, что непонятно, как они там были поделены. Но вопрос и не про деньги, главный колокол — связывание рук, связывание глаз, отношение.

«Я, как продюсер, должна была найти решение»

По словам Миляуши Айтугановой, питчинг на создание картины по произведению Ибрагимова выигрывала персонально компания, а не Рахимбай, причем среди сопредельных регионов и республик Татарстан был единственным победителем: «Казахская сторона и Ильшат не сошлись в цене, в результате я, как продюсер, должна была найти решение».

Глава «Татаркино» отдельно отмечает, что такая форма развития республиканской кинематографии — съемки с дружественными странами, — кажется ей самой необходимой. В этом году появилась ленты «Сумбуль» по одноименному роману Зифы Кадыровой, ее делал Татарстан и Узбекистан. В 2021 году ожидается «Сафа и Сажида», ко-продукция с Турцией.

В результате татарстанским режиссером фильма стала Юлия Захарова, с которой «Татаркино» работало в рамках фильма «Халима» 2017 года — о девочке-мусульманке, которая учится в закрытой элитной школе. Также она старший преподаватель кафедры телевидения, заместителя декана факультета в КГУКИ. За фильм «Халима» получила приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» на Казанском международном фестивале мусульманского кино, а на Cult Critic Movie Awards в Индии — награду за лучший фильм о религии. Сценарий написал Бекболат Шекеров, главный редактор «Казахфильма».

— «Алмачуар» — это классическое произведение в открытом доступе, — объясняет Айтуганова. — По нему можно сделать сотню сценариев. Казахские сценаристы написали по нему новый. Доступа к предыдущему они не получали. Более того, через несколько дней мне будет доступна экспертиза, которая сравнивает сценарии Рахимбая и казахский».

Как рассказала Юлия Захарова, предложение от казахстанской стороны она получила в середине лета, и от съемок осталась в полном в восторге. «Во внутренние терки я не вмешиваюсь. Фильм отснят процентов на 70, в мае-июне следующего года планируется досъемка в Татарстане». Съемки фильма продолжатся в Татарстане весной 2021 года при участии татарстанских актёров — будут снимать Сабантуй, на котором происходят самые драматические эпизоды фильма.

Премьера запланирована на осень 2021 года.

