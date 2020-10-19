Илья Варламов: «Редко бывает, что мэр или губернатор — адекватный человек»

Урбанист и блогер об охране памятников, потере идентичности Казани и просвещение населения

Фото: Олег Тихонов

Главное в вопросе сохранения архитектурного наследия — не столько изыскать средства и заинтересованных инвесторов, сколько сформировать в обществе запрос на его сохранение, полагает известный блогер и урбанист Илья Варламов. В интервью корреспонденту «Реального времени» на полях форума «Телеком интенсив» он поделился мнением о том, как и кто должен бороться за сохранность исторической застройки и почему это важно.

— Илья, за последние годы у вас было много публикаций о Казани — и положительных, и отрицательных. Хотелось бы услышать некое саммари — что думаете о столице Татарстана?

— Все скорее хорошо. В плане благоустройства — так просто замечательно.

— Вы называли Казань «городом, который теряет идентичность» — особенно в вопросах сохранения культурного наследия. Что столице Татарстана нужно делать, чтобы ее, идентичность, сохранить?

— Это общая проблема, не только у Казани. Люди не ценят историческое наследие, когда мы говорим про архитектуру — они не видят в этом ценности, не понимают, какой от этого толк. Мы не привыкли, еще с советского времени. Если ты посмотришь на историю России: пришла советская власть, сказала памятники снести, все перестроить. Пришла другая советская власть — все снести сделать все по-другому. Пришли 90-е — строим везде торговые центры. И за этим «все снести» мы потеряли ощущение, что наследие может иметь какую-то ценность, за которую нужно бороться и которую нужно охранять.

Фото Максима Платонова

Это общая проблема, не только у Казани. Люди не ценят историческое наследие, когда мы говорим про архитектуру — они не видят в этом ценности, не понимают, какой от этого толк

— Один из наших колумнистов высказывал такое мнение, что если людям что-то не нужно, если не находит какого-то практического применения, то и не нужно за это хвататься — можно ли с этим поспорить?

— Так легко очень говорить, когда ты имеешь не очень образованное население. Это все равно, что говорить ребенку «не хочешь учиться — не учись». Ребенок же все равно не осознает всю ситуацию, всю ценность образования. И сейчас мы его заставляем учиться, а потом он скажет тебе за это спасибо.

Людям не рассказывают про ценность наследия в школах или по телевизору. Нам рассказывают, что такое хорошая машина, хорошая одежда, хорошая еда, но что такое хорошая архитектура — не рассказывают. И им кажется, что надо все выкинуть, точнее, снести. Они не видят потенциал, например, для развития туризма, не видят, как на этом можно заработать. А потом, спустя время, осознают: «ничего себе, мы живем среди бетонных коробок, в ужасных пробках, у нас плохая экология, а как же так случилось?».

И это вопрос к специалистам, которые понимают, что как происходит, и должны этим заниматься.

Фото Максима Платонова

Важно, чтобы в обществе был правильный запрос. Было понимание, что широкая дорога не спасет от пробок, что вот эти муравейники — это огромные проблемы в будущем

— Получается, основной вопрос в сохранении культурного наследия — это просветительский? На ком он должен лежать?

— Он должен лежать на журналистах — вот на тебе должен лежать. Ты должен формировать в обществе правильный запрос. Когда мы говорим в этом вопросе о властях — на власти надеяться редко приходится. Редко бывает, что мэр или губернатор — адекватный человек, нанимает нормальных людей и действует правильно. Все-таки политики ориентируются больше на общественный запрос. Вопрос в том, кто этот общественный запрос будет формировать.

Если в обществе есть запрос на сохранение исторического наследия — никто это наследие трогать не будет. Это же не вопрос денег. Мэр выходит к людям и говорит: что вы хотите, снести бараки? Сейчас снесем бараки? Новые квартиры? Построим эти муравейники. Широкую дорогу? Будет широкая дорога. И вот здесь важно, чтобы в обществе был правильный запрос. Было понимание, что широкая дорога не спасет от пробок, что вот эти муравейники — это огромные проблемы в будущем. Что сносить историческую застройку — это как стрелять себе в ногу и лишать город потенциала развития, туристического потенциала. Да, будет объяснять государство в рамках каких-то просветительских программ. Но это должны объяснять еще и журналисты, городские активисты — которые у вас, в Казани, тоже есть.